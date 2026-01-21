Van vader op zoon bij A fish named Fred: coo Boris (22) zorgt voor structuur, ceo Rob voor ‘losgeslagen idioterie’

Van kleurrijke overhemden naar een fictieve band uit 1986: bij A fish named Fred is niets te gek. Terwijl oprichter Rob Schalker zich richt op “losgeslagen idioterie” en internationale expansie, brengt zijn zoon en nieuwe coo Boris (22) de nodige structuur aan. Samen veroveren ze inmiddels 35 landen. „De kunst is weten wanneer je op de rem moet drukken.”

Lees verder onder de advertentie

„Onze missie is om de wereld wat kleurrijker te maken. En dat lukt al aardig, maar dat kan nog veel beter”, zegt ceo Rob Schalker in De Ondernemer Live. A fish named Fred is inmiddels actief in ruim 35 landen, met belangrijke markten in Canada, de VS, Australië, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika en diverse Europese landen. De komende drie tot vijf jaar wil Rob ook voet aan de grond krijgen in Zuid-Amerika, India, het Midden-Oosten en Azië.



Lees ook: Rob Schalker: ‘Met A fish named Fred geef ik keihard gas voor werelddominantie’

De tweede generatie aan het roer

Sinds kort is zijn zoon Boris (22) coo. Zelf heeft hij niet zo veel met titels. „Ik ben vooral blij dat ik mijn swing heb gevonden in het bedrijf”, zegt Boris. Hij groeide op tussen de kleurrijke ontwerpen van A fish named Fred, maar koos zijn eigen pad binnen de onderneming. „Ik had verwacht dat ik in Robs voetsporen zou treden, maar ik ben echt meer mijn eigen weg gegaan binnen het bedrijf.”

Waar Rob zich richt op marketing en creatieve ideeën, kiest Boris voor organisatie en de commerciële kant. Rob omschrijft het verschil duidelijk: „Boris zit meer op structuur, en ik zit meer op losgeslagen idioterie.”

Lees verder onder de advertentie

Ik ben ervan overtuigd dat het loslaten van een verdienmodel op alles wat je bedenkt ervoor zorgt dat je veel verder komt Rob Schalker A fish named Fred

Synergie tussen creativiteit en structuur

Als nieuwe coo weet Boris dat de balans tussen zijn rol en die van zijn vader cruciaal is. „Dat is de kunst: je moet op het goede moment op de rem drukken en ook op het goede moment loslaten.” Rob erkent dat: „Ik ben ervan overtuigd dat je met creatieve ideeën verder komt als je niet voor alles meteen een verdienmodel probeert te bedenken. Maar het is ook belangrijk dat Boris zegt: ‘Rob, even dimmen’ wanneer het genoeg is geweest.”



Rob vindt daarnaast dat Boris vaak te snel wil gaan. „Soms zou ik willen dat hij wat meer geduld had voor dingen of de tijd nam om ergens naar te luisteren.” Rob houdt ook van tempo, zegt hij, maar hij benadrukt dat te veel haast kan zorgen dat waardevolle kansen of inzichten over het hoofd worden gezien.



Die balans is nodig om grote projecten van de grond te krijgen. „We kunnen heel goed naar elkaars mening luisteren en daar uiteindelijk samen uitkomen”, zegt Boris.

Rob en Boris Schalker van A fish named Fred. Foto: eigen beeld

Een fictieve band als marketingtool

Een sprekend voorbeeld van Robs creatieve aanpak is hun nieuwe project: een fictieve band uit 1986. „We hebben ontdekt dat er veertig jaar geleden een band was die A Fish Named Fred heette. Die band hebben we bedacht met een compleet leven eromheen. Elke dag komt er 40 tot 60 seconden beeld over de belevenissen van die band online op al onze socialemediakanalen.”

Lees verder onder de advertentie

De koppeling tussen fashion, muziek, cinema en art, dat is nooit eerder gebeurd Rob Schalker A fish named Fred

Het concept mixt fictie, AI en realiteit. De band draagt A fish named Fred-kleding, in retroperspectief. „De koppeling tussen fashion, muziek, cinema en art, dat is nooit eerder gebeurd. Elke week kan het publiek kiezen hoe het verhaal verdergaat en elke week wordt er een nieuwe track uitgebracht. Het is waanzinnig goed voor ons merk”, aldus Rob.



Rob noemt het ‘reverse heritage marketing’: heritage creëren door een verhaal dat ‘teruggevonden’ lijkt. „Waarom niet? En als we het doen, laten we het dan echt goed aanpakken. We blenden realiteit met het artificiële. Dat zorgt voor nieuwe stappen en kansen.” Het project betrekt kunstenaars, muzikanten en zelfs historische gebeurtenissen, zoals de ramp met spaceshuttle de Challenger in 1986. „Wij hebben feedback gekregen van de Challenger Foundation. Dat is een waanzinnige stamp of approval. Hoe cool is dat?”

Samen de toekomst in

Ondanks de verschillende stijlen blijven vader en zoon samen de richting bepalen. Boris zet in op meer franchisestores, groei online en uitbreiding in nieuwe landen. Rob blijft nieuwe verhalen en creatieve invalshoeken bedenken om het merk kleur te geven. „Ons team zijn de mensen die ons merk maken en zonder ons team zijn we nergens”, zegt Boris. Rob vult aan: „Samen doen, dat gaat heel goed.” Of Rob ooit zijn rol opgeeft? „Sterven in het harnas. Je krijgt mij voorlopig niet weg.”



Luister hier het hele gesprek met Rob en Boris Schalker van A fish named Fred