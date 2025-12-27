De Ondernemer support collega Roland Tameling met veilingitem voor Kilometers voor Kika - en kijk nu live mee

Roland Tameling rijdt 24 uur lang ‘Kilometers voor KiKa’ in de Hyundai Ioniq 5N om geld in te zamelen voor het goede doel. Alle opbrengsten - dus ook jouw donatie - gaan naar Stichting KiKa.

Roland Tameling kennen we automotive journalist, presentator van video’s, podcasts en events - ook voor De Ondernemer. Roland is van alle markten thuis in medialand én daarbuiten. Niet alleen kun je hem kennen als ‘HUGE Car Guy’ (vanwege zijn 2.04 meter kreeg hij al de bijnaam ‘De Grootste Autogek van Nederland’).

Kilometers voor Kika

24 Uur lang rijdt hij ‘Kilometers voor KiKa’ en - natuurlijk - daarin supporten (ook) wij hem. Voor de hoogste bieder (bedrijf/organisatie) stellen wij in 2026 een De Ondernemer zaterdagpagina in het AD beschikbaar met interview en foto. Bieden kan via de chat in de YouTube-video hieronder of door een mail aan redactie@deondernemer.nl. En natuurlijk, de opbrengst komt volledig ten goede aan KiKa.

Maar: elke donatie voor KiKa is natuurlijk welkom. Doe je ook mee?