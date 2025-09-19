13 miljoen snackmomenten, ‘gymbro’-loze proteïnerepen en Britse ambities stuwen succes BitesWeLove

Uitbreiding naar grote retailers in Engeland, een proteïnereep meer gericht op vrouwen en Gen-Z en een rebranding van de bekende gezonde chips. Het is een druk jaar voor BitesWeLove waarin het bedrijf met 35 procent groeit. ‘Onze mazzel is dat zowel de retailer als de consument een gezond aanbod willen hebben.’

Toen Marleen Basart in haar werk als category manager bij Albert Heijn de echt gezonde tussendoortjes miste, besloot ze die zelf maar te gaan maken. In 2014 richtte ze haar eigen bedrijf op: BitesWeLove.

De eerste producten waren Crunchy Peas met smoked paprikasmaak en chips gemaakt van linzen. Marleen begon met de verkoop van haar gezonde, maar ook lekkere snacks via abonnementen aan particulieren, maar ook food service-locaties werden geïnteresseerd. En sinds een jaar of vijf kun je de snacks vinden bij grote supermarkten als Albert Heijn, Jumbo en Picnic.

Hartige maar ook zoete snacks van BitesWeLove

De legacy van BitesWeLove ligt bij hartige snacks, daar kennen de meeste mensen het merk van. Marleen vertelt: „Dit segment staat onder druk, ik denk zelf dat het komt doordat discounters als Lidl en Aldi daar goed in zijn. Toch hebben we een goede positie hierin. Afgelopen week hebben we nog Cruncy Corn gelanceerd en komende week komen de proteïnechips in de schappen. Dat is een rebranding van onze huidige chips van linzen, met een verbeterde smaak en Nutri-Score A.”

Desondanks maakt BitesWeLove wel een uitstapje naar zoet. Vorig jaar werden de Chewy Oat Bars gelanceerd. „Die hebben ons geen windeieren gelegd. We zijn echte productontwikkelnerds. Dat heeft als nadeel dat het soms wat langer duurt voordat we tevreden zijn met een reep. Het voordeel is dat deze bars echt heel lekker zijn, en ook de gezondste op het schap. Ze bevatten geen toegevoegde suikers of onnatuurlijke zoetstoffen en zijn mega-hoog in vezels. Door deze lancering groeien we dit jaar met 35 procent. En er komen nog nieuwe smaken uit.”

Ook kwam er een limited reep in de smaak matcha op de markt. Die ontwikkeling was best nog even spannend. „Je bent bijna een jaar bezig met een nieuw product. Het was niet duidelijk of de matcha-trend zou doorzetten.” Maar die spanning bleek onterecht: de batch van 60.000 repen was in no-time uitverkocht.

BitesWeLove komt met proteïnerepen, maar dan niet voor gymbro’s

Marleen staat aan de vooravond van de lancering van een nieuw product: proteïnerepen. Dat is eigenlijk een product waar ze wat weerstand tegen voelde, want wat kun je nu nog toevoegen aan het ruime assortiment? „Uit onderzoek blijkt dat zo’n 30 procent van de Nederlanders hun eetmomenten aanvult met extra proteïne. Dat zijn mannen, maar ook juist vrouwen (33 procent ) en jongeren tussen de 18-34 jaar (43 procent).’’

Marleen: „Als je kijkt naar het schap dan zijn de proteïn bars van merken als XXL Nutrition en Grenade vooral op mannen, op de gymbro’s, gericht. Vrouwen en jongeren gebruiken eiwitten vooral voor spieropbouw en weight management. Onze eiwitreep is voor deze doelgroep en lijkt niet op de gebruikelijke proteïnereep, maar heeft een superlekkere crispy textuur en smaken als Cookies & Cream en Cinnamon Roll.’’

„De bar is gemaakt van onder andere erwten- en sojaeiwit, dus plantaardig. Het is een gepofte reep met voedingsvezel en zonder onnatuurlijke zoetstoffen. Dat is echt uniek in de categorie. Ook zit er maar 3 gram suiker in, dat is bijna niks. De reep is de enige proteïnereep met een Nutri-Score A. Hij is onlangs gelanceerd bij AH To go, met een startrotatie van 12 repen per week per winkel, dat is echt ontzettend goed.”

Hoe overtuig je een retailer ervan een nieuw product zoals de eitwitreep of granolabar op te nemen in het assortiment? Daar komt de ervaring van Marleens vorige werk goed van pas.

„Ik werkte natuurlijk zelf bij de supermarkt en weet hoe er wordt gekeken en wat hun marges zijn. Ik denk dat onze mazzel is dat zowel de retailer als de consument een gezond aanbod willen hebben. En omdat we al breed beschikbaar zijn kunnen we de lancering combineren met campagnes op de socials, een Out-Of-Home-campagne en via influencers. Door samen te werken met Monica Geuze en Voedingsweetjes zagen we directe impact op de verkopen in de winkel.’’

Marleen Basart van BitesWeLove. Eigen foto

BitesWeLove breidt uit naar Engeland

Ondertussen is Marleen bezig met de uitbreiding naar Engeland. Sinds drie maanden vind je de chewy oat bars in de schappen van Whole Foods, een grote retailer met natuurlijke en gezondere producten. Daar kennen ze de haverreep als ‘flapjack’.

Marleen vertelt: „De overheid in Engeland heeft als regel gesteld dat producten die classificeren als high fat, sugar or salt (HFSS) niet ter promotie op kopstellingen mogen liggen in de supermarkt en ook niet bij de check-out. Onze repen zijn echter ‘non-HFSS’ en mogen dus wel op die plekken gepresenteerd worden.’’

Marleen: „Vorig jaar hebben we bij Whole Foods gepitched en nu liggen onze repen in rijen bij de check-out. Dat loopt dus heel goed.” Volgende week heeft de ondernemer bovendien nog een pitch bij een andere grote retailer in Engeland. „Het is mijn ambitie om in 2026 bij twee grote supermarktketens te liggen.” Verder zijn er al verre gesprekken met een retailer in Denemarken en zijn ze gestart met een distributeur in Zwitserland.

Afgelopen jaar had Marleen de droom om 10 miljoen snackmomenten in ons land gezonder te maken. Dit jaar zijn dat er zo’n 13 miljoen geworden. ,,Dit jaar groeien we met 35 procent. Ik verwacht volgend jaar zo’n 50 tot 60 procent groei, mede dankzij de proteïne repen en groei naar buitenland.” Exacte cijfers van de omzet worden niet bekend gemaakt.

Dure les: te grote verpakking voor oat bars

Het lijkt alsof het voor de wind gaat met BitesWeLove. Marleen lacht: „Aan een stuk door gaat er van alles mis hoor. Bijvoorbeeld toen met de eerste levering van chewy oat bars, daarvan was het doosje te groot. We hebben zoveel ontwikkeld in de afgelopen jaren, hoe heb ik dit ooit kunnen missen?’’

„We zijn een B Corp-bedrijf en altijd bezig met duurzaamheid in ingrediënten, verpakkingen en transport. En dan heb je een te grote verpakking. Het moest dus anders. Nou, dat kost je 5 maanden en 20 duizend euro. We hebben er uiteindelijk maar 10 mailtjes over gekregen van klanten, maar goed, achter die 10 mensen zitten natuurlijk nog meer mensen die hetzelfde denken maar niet mailen. Dus ik ben blij dat we het hebben aangepast. Maar het was wel weer een dure les.”

