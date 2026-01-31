Thuisbezorgd schrapt reviewtekst, horecaondernemers balen: ‘Nu krijgen wij de schuld van hun trage bezorgers’

Thuisbezorgd heeft alle tekst uit recensies geschrapt. Consumenten en horecaondernemers zien nu alleen nog het gemiddelde aantal sterren. Daar zijn ondernemers niet blij mee. „Het komt voor dat mensen een slechte beoordeling plaatsen en wij daarna met een oplossing komen. Nu zien consumenten niet wat er aan de hand is en blijft de negatieve recensie staan.”

Het grootste probleem: van sommige restaurants is bekend dat ze slecht zijn, maar die hebben toch hoge scores op het bestelplatform. De doorgewinterde Thuisbezorgdklant kon daar in het verleden doorheen prikken door in de reacties te kijken. Een sterrenrecensie zonder tekst: die kon mogelijk nep zijn. Eentje met tekst? Waarschijnlijk echt.



Nu zijn alleen nog de sterren over en is het allemaal anoniem. „Verschrikkelijk”, zegt Jorn van Essen uit Tilburg tegen Brabants Dagblad. Die ingevulde recensies bevestigden dat er een mens achter zat. „En niet twintig bots die vanuit China vijfsterrenrecensies geven.”



De ervaren Thuisbezorgdklant kon dat uit de recensies halen. „Dan weet je dat een zaak met vierhonderd viersterrenrecensies beter is dan eentje met tien vijfsterren.”

Op zaterdag niet aankloppen

Ook op online forum Reddit stromen tientallen teleurgestelde reacties binnen. ‘Wat een onzin dat ze dit hebben gedaan. Ik bestelde op basis van de recensies’, zegt iemand. ‘Als dit zo blijft, bestel ik niet meer’, zegt een ander. ‘Ik lees altijd de recensies voordat ik bestel en zelf schrijf ik ze ook graag.’



Thuisbezorgd meldt dat consumenten sinds eind 2025 alleen nog het aantal sterren kunnen zien in de recensies voor restaurants of winkels. „Consumenten kunnen nog steeds een recensie schrijven, maar die is alleen zichtbaar voor het restaurant of de winkel zelf.” Thuisbezorgd volgt hiermee de marktstandaard. Zo zijn recensies bij Uber Eats ook anoniem.



Oplossing na slechte beoordeling

„Waardeloos”, zegt Tim Frenken van de Spoorparkkiosk in Tilburg. „Toen we zelf nog bezorgden, konden mensen tenminste zien dat de lagere beoordelingen vaak te maken hadden met het veel te laat bezorgen door de bezorgers van Thuisbezorgd zelf. Dan gaf iemand bijvoorbeeld 3 sterren en zette daarbij: ‘Eten heerlijk, maar de bezorging duurde anderhalf uur’.”



Gido Lenssen van broodjeszaak en cateringbedrijf Yammie by Pims is er ook niet over te spreken. „Van mij had het niet gehoeven”, zegt hij. „Het komt voor dat mensen een slechte beoordeling plaatsen en wij daarna met een oplossing komen. Zo zien consumenten niet wat er aan de hand is en blijft de negatieve recensie staan.”



Dat terwijl het belangrijk is dat er veel vier- en vijfsterrenrecensies binnenkomen. „Dat heeft te maken met de ranking op Thuisbezorgd.” Hoe meer sterren, hoe hoger een restaurant in de app staat.

Vastzitten aan Thuisbezorgd

Het verdriet ligt vooral aan de kant van de consumenten. Zo hebben ze er bij de McDonald’s aan het Piusplein niet echt een mening over, terwijl klant Laurence Mutsaers de verandering bij Thuisbezorgd enshittification (de achteruitgang van de kwaliteit van digitale platforms, red.) noemt. „Je ziet het overal: apps en sites worden alleen maar slechter. Je hebt nu helemaal geen inzicht in waarom een restaurant een goede of slechte score heeft.”



Het liefst zou hij overstappen naar een andere bezorgapp. „Maar Uber Eats, de grote concurrent, is net zo slecht (ook daar zijn de recensies anoniem, red).” Daarom maakt Thuisbezorgd zich ook niet druk om wat de gebruikers willen, denkt hij. En inderdaad: de negatieve reacties stromen binnen, maar het beleid verandert niet.



