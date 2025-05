Tom wil met glampingplatform wereld veroveren: ‘Zit geen enkele limiet aan de groei’

Lees verder onder de advertentie

Met je wc-rol over de camping wandelen naar het toiletgebouw en een natte tent inpakken. Over dat soort ‘campingleed’ kan Tom Groenen (35), mede-eigenaar van Glampings.com, wel meepraten. „Met mijn ouders ging ik elke zomer drie weken kamperen in Nederland. Lekker spelen met vriendjes in het zwembad, daar genoot ik van.”

Liever glamping

Nu Tom zelf jonge kinderen heeft, kiest hij toch liever voor het gemak van de ‘glampings’: kamperen, maar dan in luxe accommodaties. Deze combinatie van ‘glamour’ en ‘camping’ wordt steeds populairder.

Tom snapt dat wel, zegt hij tegen de Gelderlander: „Het is ook gewoon een cool concept. Of je nou met je gezin of met je partner een romantisch weekendje weggaat: er is altijd een passende accommodatie. De laatste keer zat er een glijbaan aan het bed, dat vond mijn zoontje fantastisch.”

Je wil natuurlijk niet iets doms zeggen. Je zit met oprichters van grote bedrijven als Albelli en Knab Tom Groenen

Grootste glampingplatform ter wereld

De Arnhemmer is, samen met compagnon Sven Schuurmans (43), handig ingesprongen op de glamping-trend. Hij vertelt enthousiast over hun startup. Aan ambitie geen gebrek. „We willen het grootste glampingplatform ter wereld worden”, zegt hij vastberaden.

Maar eerst even terug naar het begin. Als jonge gast droomde Tom er altijd al van om ondernemer te worden. „En stiekem natuurlijk om er succesvol mee te worden.” Na zijn studie Commerciële Economie begon hij daarom een online marketingbureau. „We regelden onder andere de vindbaarheid van klanten op Google”, licht hij toe. Een van die klanten was Glampings.nl van Sven, die nu partner is van de ondernemer. „Onze samenwerking vond ik altijd al leuk.”

Tom Groenen en Sven Schuurmans. Foto: Glampings.com

Op een gegeven moment besluit Tom zijn marketingbureau te verkopen en voor zichzelf te beginnen. „Sven nam ik mee als klant. We zeiden toen vaak dat we een keer samen iets moesten starten.” Met het domein Glampings.com gebeurt dan nog heel weinig. „‘Kunnen we niet zoiets opzetten?’ dachten we.”

Als ze iets doen, willen de mannen het ook goed doen. Dus pakken ze het groots aan in de vorm van een boekingsplatform. Een stuk ingewikkelder dan een normale website. En ze zetten het internationaal uit. Avonden lang zitten de compagnons om tafel om te kijken hoe het eruit moet zien. In 2023 gaat het platform live.

Een goed eerste boekingsjaar zit er al op. Investeerders lijken ook wel vertrouwen te hebben in de startup, zo blijkt uit een grote investering van één miljoen euro.

Een ronde pitches ging eraan vooraf. Of Tom zenuwachtig was voor die gesprekken? „Je wil natuurlijk niet iets doms zeggen. Je zit met oprichters van grote bedrijven als Albelli en Knab.” Maar echt zenuwachtig was hij niet. „Ik heb tenslotte al veertien jaar ervaring.”

Gloednieuw kantoor Glampings.com

Inmiddels zit het bedrijf in een gloednieuw kantoor midden in Arnhem . „Er moet nog wel wat aan de muur, hoor”, zegt Tom. De beige muren ogen nu nog wat kaal. Vanuit de Gelderse hoofdstad wil het bedrijf de hele wereld over. De keuze voor de locatie is niet zozeer strategisch. Meer vanuit gemak, laat de dertiger weten. „Het is tien minuutjes lopen vanaf mijn huis.”

En de locatie maakt uiteindelijk ook niet zoveel uit, legt Tom uit. „Onze werknemers hoeven niet elke dag naar kantoor te komen. Een aantal dames werkt vanuit Spanje en Indonesië en Sven verdeelt zijn tijd tussen Amerika, Canada en Nederland.” Reizen zit in het dna van het bedrijf, licht Tom, die zelf net terug is van vijf weken Mexico, toe.

Als je in dienst komt, mag je op kosten van de baas elk jaar een glamping bezoeken. „Met zo’n bedrijf kan het ook bijna niet anders. Jammer dat we niet alle locaties kunnen bezoeken en uittesten.”

Als ik nu een weekje ga kamperen in Nederland, zie ik geen enkele reden zelf een tent op te zetten Tom Groenen

Groot dromen: geen limiet aan groei

Vooralsnog zit zo’n 60 procent van de accommodaties in Nederland, maar de mannen dromen groot. „Dat er geen limiet zit aan de mogelijke groei, vind ik juist heel interessant.” Het plan is zo snel mogelijk uit te breiden naar Europa. „Voor nu richten we onze pijlen op het populaire vakantieland Frankrijk”, licht Tom toe.

‘Glamperen’ is ook niet meer alleen voor de allerrijksten, volgens hem. „Uiteraard is het een stukje duurder dan kamperen, maar als je buiten het seizoen boekt, kun je voor een prima prijs een vakantie op een mooie locatie vieren.”

Tom Groenen zou in ieder geval niet meer anders willen. „Als ik nu een weekje ga kamperen in Nederland, zie ik geen enkele reden zelf een tent op te zetten. Dan pak ik mijn weekendtas in en dan spring ik in de auto. Lekker makkelijk.”

Tom Groenen op zijn kantoor. Foto: Rolf Hensel

