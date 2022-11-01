VS en Emiraten gaan 100 miljard dollar in schone energie steken

De Verenigde Staten en de Verenigde Arabische Emiraten steken gezamenlijk 100 miljard dollar in schone energie. De samenwerking, die PACE is genoemd, moet tegen 2035 wereldwijd 100 gigawatt schone energie opleveren.

Lees verder onder de advertentie

Ook gaan de twee landen samen geld steken in het terugdringen van schadelijke uitstoot van bijvoorbeeld CO2 en methaan. Daarnaast gaat er geld naar de ontwikkeling van de technologie voor kernenergie en CO2-vrij maken van de industrie en de transportsector. Verder gaat er ook geld naar het ondersteunen van opkomende economieën die "zowel te weinig geld hebben voor het terugdringen van broeikasgassen als essentieel zijn voor de wereldwijde klimaataanpak".

De aankondiging komt enkele dagen voordat wereldleiders in Egypte bij elkaar komen voor de COP27-klimaattop. De Verenigde Arabische Emiraten zijn volgend jaar de gastheer van de volgende klimaattop COP28.