De eigenaar van De Leukste Winkel van Nederland, Jeroen Speksnijder, blikt terug op een goed jaar. Hij zat al in een lekkere flow , maar na de verkiezing ging het helemaal als een trein. Hij deed de styling voor Roxy Dekker, draaide een geweldige omzet en lanceerde een samenwerking met Eloise van Oranje.

Jeroen Speksnijder is de enthousiaste uitbater van Spektakel Wonen. In een eclectische huiskamersetting van 1.000 vierkante meter verkoopt hij designeritems en bijzondere spullen uit alle windstreken. Van een metershoge plastic pump uit de villa van David Guetta tot porseleinen panters, arcadekasten, exclusieve Zweedse krukken, fauteuils, banken, vazen en lampen. Zijn passie voor de verkoop van unieke spullen werd in februari bekroond: Spektakel won De Leukste Winkel van Nederland-verkiezing.

Het winnen van de verkiezing was voor Jeroen absoluut het hoogtepunt van 2025. „Dat we zouden winnen in categorie ‘wonen’ had ik misschien nog verwacht, maar de overall winnaar? Dat is echt waanzinnig. Dan gaan er ineens aan alle kanten deuren open, je staat ineens op de kaart.”



Mensen plannen een nachtje Amersfoort om Spektakel te bezoeken. „Soms hebben ze net twee uur in de auto gezeten en is de eerste vraag als ze binnenkomen: is hier ook een toilet?” Ook BN’ers en influencers weten de winkel goed te vinden: „Ik nodig ze nooit uit, ze komen gewoon.”

Mooiste compliment is rendement

Hij lacht volgens zijn vrouw 95 procent van de tijd. „Klopt. Mensen gaan met een lach de winkel uit. Dan lach ik ook, want dan heb ik meestal wat verdiend!” Een mooie omzet, dat is aan het eind van de dag waar hij het voor doet. „Het mooiste compliment is rendement, zeg ik altijd.”



En dat rendement is er na het winnen van de verkiezing niet minder op geworden. „We waren al ontdekt door Nederland, althans de lefhebbers van Nederland die buiten de lijntjes kleuren, maar dat heeft door ‘de leukste winkel’ wel een extra boost gekregen.”

Jeroen Speksnijder, eigenaar van ‘De Leukste Winkel van Nederland’. Foto: Elise Latour

Werken voor Katja Schuurman en Roxy Dekker

Nog een aantal hoogtepunten in 2025: de muziekclip met Katja Schuurman die in zijn winkel werd opgenomen en het inrichten van het podium van Roxy Dekker. „Het was haar eerste optreden in Paradiso en ik deed samen met haar art director de styling. Ik heb speciaal een bubbelbank in goud gemaakt.” De ondernemer ging ook interieurshoppen in Frankrijk met influencer Roxanne Kwant.

Samenwerking gravin Van Oranje

„Er gebeurt heel veel, ik maak van alles mee. Ik heb net een samenwerking opgezet met Eloise van Oranje. Die kwam ook gewoon in de winkel, voor zichzelf. Heel leuk wijffie en we hadden een klik. Als iemand maar een leuk mens is en affiniteit met meubilair heeft, vind ik het leuk om dingen te doen.”



Aan Eloise heeft hij een hele grote partij kerstballen gedoneerd om te verkopen in haar winkel in Den Haag, My Lima Lima. „Mensen kunnen daar een zakje vullen met ballen, ze bepalen zelf wat ze betalen en dit gaat rechtstreeks naar de Lima Lima-stichting. Ik heb een hartstikke goed jaar gedraaid en wie goed doet, goed ontmoet, toch?”

Dieptepunten in 2025? Die waren er eigenlijk niet. „Ja ik was misschien af en toe een beetje moe. Maar dat is het allemaal waard.” Door alle aanloop heeft Jeroen wel paal en perk aan winkelgedrag moeten stellen. „Kijk het is hier een soort kermis en mensen gaan zich dan ook zo gedragen. Nu het zo druk is heb ik echt regels moeten opstellen. Dus geen honden meer binnen, geen eten, en kinderen – houd ze in het gareel.”

Winkel is Jeroen Speksnijder zijn leven

In 2026 wil hij vooral lekker doorgaan met meubilair spotten en de voorsprong op andere winkels behouden. „We blijven spotten en in die markt kijken: wat is hot en wat is not. Maar je kan niet altijd zes gooien. Soms gooi je drie en werkt iets niet.” In 2025 waren er niet veel drieën. „Wel een mooie zes. Een Zweedse kruk die als een trein gaat.”

Jeroen Speksnijder, eigenaar van De Leukste Winkel van Nederland. Foto: Elise Latour

De winkel is Jeroen Speksnijder zijn leven. Ook zijn vrouw zit in de zaak. Zij doet ‘alles wat je niet ziet’. Zijn zoon is op zaterdagen vaak als verkoophulp in de winkel te vinden. „Het gaat thuis vaak over Spektakel. Maar het voelt niet als werk. Ik haal er plezier uit. De drie dagen dat ik in de winkel – mijn tweede huiskamer – sta, zorg ik dat ik het naar m’n zin heb, maak ik mensen aan het lachen. Dat zorgt voor endorfines én lekkere winst.”

