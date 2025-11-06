Online gevonden worden: ‘Vergeet algoritmes, wie optimaliseert voor AI-systemen verliest klanten’

In een wereld waar iedereen optimaliseert voor algoritmes en AI-tools, vergeten we soms het belangrijkste: de klant. Slimme trucjes lijken effectief, maar ze zorgen vaak voor ruis. Het echte succes ligt in helderheid, vertrouwen en content die écht helpt. Bouw een website voor mensen, niet voor systemen, en maak het verschil, schrijft Marco Bouman in zijn expertblog.

Lees verder onder de advertentie

Marco Bouman SEO- & CRO-consultant voor het mkb Marco Bouman is dé strategische partner voor mkb-bedrijven die hun website willen transformeren tot een krachtige marketingmachine. Meer relevante bezoekers, meer conversie en vooral: duurzame online groei. Sinds 2007 hielp hij meer dan vierhonderd bedrijven met een moderne, mensgerichte aanpak. Geen loze beloftes of ouderwetse trucjes, maar een bewezen mix van SEO, CRO en contentstrategie. Met focus op waardevolle content, conversieoptimalisatie en duurzame linkbuilding helpt Marco bedrijven niet alleen beter gevonden te worden, maar ook beter te presteren.

Online struikel je over de gouden bergen:

„Deze AI-prompt wordt altijd geciteerd.”

„Hoe ik met één zin bovenaan kwam in Perplexity.”

„De perfecte opbouw voor AI-bronvermelding.”

„Deze structuur pakt ChatGPT altijd op.”

„Waarom bullets met exacte getallen beter scoren in AI.”

Lees verder onder de advertentie

Iedereen is aan het optimaliseren. Voor AI, voor het algoritme, voor ‘vindbaarheid’. En het lijkt slim. Je doet mee, test formats, gooit je content in een tool en hoopt op resultaat. Maar ondertussen gebeurt er iets anders. Je verkeer daalt. Je klant klikt weg. Je website voelt als ruis.

Want het klopt: deze mini-trucjes kunnen je vandaag helpen. Ze geven je misschien nét wat zichtbaarheid in een AI-tool of snippet. Maar AI ontwikkelt zich razendsnel. Wat nu werkt, werkt straks tegen je. Want zodra die systemen slimmer worden, prikken ze dwars door de oppervlakkigheid heen.

We blijven hangen in de reflex van het algoritme

Al 25 jaar lang draait SEO om één ding: optimaliseren voor het algoritme. We hebben geleerd om te denken in trucjes, hacks en slimme omwegen. Keywords op de juiste plek. Net iets meer pagina’s dan de concurrent. Een blogje erbij. Wat extra linkjes. Tools die precies vertellen wat Google wil zien.

Lees verder onder de advertentie

Zo is SEO groot geworden. Niet door de bezoeker centraal te zetten, maar door het algoritme te slim af te zijn. En eerlijk: het werkte.

Want tussen jouw klant en je website zat een tussenlaag: de zoekmachine. Wie die laag wist te bespelen won. Je hoefde geen beste verhaal te hebben, als je het maar het beste verpakte. Zo groeiden bedrijven, bureaus en complete contentstrategieën. Alles draaide om de klik. Maar die tussenlaag brokkelt nu af. Google verandert. AI neemt over en toch blijven we in dezelfde reflex hangen: optimaliseren voor een systeem, in plaats van communiceren met een mens.

Lees ook: Je chatbot is de stille omzetkiller van je website: ‘Hij spreekt wel, maar luistert niet’

Lees verder onder de advertentie

De realiteit: AI prikt dwars door je optimalisaties heen

Nieuwe AI-tools zoals ChatGPT, Perplexity en Copilot werken fundamenteel anders dan Google vroeger deed. Ze scannen niet je title-tag of keyworddichtheid, maar zoeken naar patronen, verbanden en samenhang. Ze willen begrijpen: wat is het totaalbeeld van dit domein? Is dit een plek die klopt? En juist daar gaat het mis.

Want hoe meer je probeert te optimaliseren met microtrucjes, de perfecte prompt, bullets met getallen, extra FAQ’s onderaan je pagina, hoe meer je je site vult met ruis. Je creëert geen helder domein, maar een opgepoetst doolhof.

Je site lijkt druk, maar zegt weinig

AI-tools prikken daar feilloos doorheen. Ze zien de troebele signalen die je site afgeeft. Want al die losse optimalisaties maken het moeilijker om te snappen waar je écht over gaat.

Lees verder onder de advertentie

Je site lijkt druk, maar zegt weinig. En dan kiest AI liever iemand anders. Iemand die het simpel houdt, die structuur biedt en die gewoon antwoord geeft op een manier die klopt.

Wie blijft optimaliseren voor systemen, verliest mensen.

De verschuiving: bouwen voor de mens = winnen op lange termijn

Bezoekers willen geen format. Ze willen vertrouwen, transparantie en antwoorden die verder helpen. Een website waar ze zich begrepen voelen, waar de uitleg klopt en waar het voelt alsof het echt voor hén geschreven is. Het mooie? Dat is niet nieuw. Offline is dit altijd zo geweest. Je koopt van iemand die je vertrouwt. Je kiest de specialist die je snapt. Je blijft bij een verhaal dat bij je past. Alleen online zijn we het tijdelijk vergeten.

Lees verder onder de advertentie

In de ‘Google-periode’ leerden we vooral te schrijven voor het algoritme. Veel content, veel keywords, snelle tips en SEO‑blokken. En het werkte, omdat niemand verder keek dan de eerste klik. Maar vandaag werkt dat niet meer. Omdat mensen, én AI, verder kijken. Dus stel jezelf als ondernemer eens deze vraag: ben je online echt de expert die je offline al bent?

Lees ook: Je teksten kosten je klanten: ‘Wil je online verschil maken? Stop met zenden, begin met begrijpen’

Help je je klant echt?

Als je online meubels verkoopt: geven je teksten dan écht antwoord op de vragen van je bezoekers? Help je ze bij hun twijfel? Zien ze welke stoel past bij een kleine woonkamer? Of struikelen ze over CTA-blokken en ‘gratis levering bij 50 euro’ voordat ze überhaupt weten of het materiaal afwasbaar is?

Lees verder onder de advertentie

Als je een webshop runt: begeleid je je klant net zo goed als in je fysieke winkel? Help je ze vinden wat ze zoeken? Of is je branding zo dominant dat je meer aan het zenden bent dan aan het luisteren?

En als je B2B-bedrijf software, machines of dienstverlening verkoopt: leg je dan helder uit voor wie je er bent? Of moeten bezoekers zich door een brei aan generieke termen, stockfoto's en ‘maatwerkoplossingen’ worstelen voordat ze weten wat je eigenlijk doet?

Ik schrapte op mijn eigen website de ruis en bouwde aan echte content. Resultaat: +50 procent conversie, puur door helderheid en vertrouwen.

Lees verder onder de advertentie

Een website die klopt, is geen optelsom van marketingtrucs. Het is een plek waar je klant zich thuis voelt. Waar de informatie klopt, de opbouw logisch is, en het vertrouwen groeit bij elke klik. Dat is geen extra laag. Dat ís je basis.

De praktijk: hoe bouw je dan iets dat blijft werken?

Je hoeft geen AI-expert of SEO-specialist te zijn om het goed aan te pakken. Je hoeft niet eens te weten hoe een algoritme werkt. Wat je nodig hebt, is dit: een website die voelt als een goede verkoper. Iemand die luistert, uitlegt, meedenkt, en het overzicht houdt.

Dat begint met keuzes maken. Waar ben jij de specialist in? Welke vragen krijg je van klanten? Wat willen ze snappen, vergelijken, afwegen? En waar help jij ze echt verder?

Lees verder onder de advertentie

Bouw je site rond die vragen. Maak één duidelijke hoofdpagina die alles samenvat. En daaromheen pagina’s die elk stukje uitleggen: verschillen, toepassingen, scenario’s, kosten, twijfels. Alles logisch aan elkaar gelinkt, zodat je bezoeker én AI snapt: hier klopt het.

Gebruik gewone taal. Geef voorbeelden. Schrijf alsof je naast iemand staat, niet alsof je indruk wilt maken op een machine.

Want wie nu blijft optimaliseren voor systemen, raakt mensen kwijt. Maar wie bouwt voor mensen? Die wordt gevonden en gekozen. Pak één pagina op je site. Vraag jezelf: klopt dit met wat ik in een echt verkoopgesprek zou zeggen?

Lees verder onder de advertentie

Lees ook: SEO-technieken slopen juist je zichtbaarheid: ‘Door AI gaat het niet meer om gevonden, maar om gekozen worden’