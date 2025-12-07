Jacco Vonhof over formatie-agenda D66 en CDA: ‘Ze hebben goed geluisterd, hun stuk ademt ondernemers-energie’

Lees verder onder de advertentie

Jacco Vonhof Voorzitter MKB-Nederland Jacco Vonhof is sinds 2018 voorzitter van MKB-Nederland. ‘Ondernemer in hart en nieren’, werd hij getypeerd bij zijn benoeming. Geen bestuurder, hij is ondernemer. Zo praat Jacco Vonhof en zo handelt hij. En: zo schrijft hij maandelijks ook zijn expertblog voor De Ondernemer.

‘Nederland is een land van doeners. Van ondernemers die met creativiteit, vakmanschap en lef onze samenleving vooruithelpen. Zij bedenken oplossingen voor grote uitdagingen en bouwen aan onze brede welvaart. Die kracht koesteren we, want daarin schuilt onze toekomst.’



Het had zomaar een passage uit onze eigen Ondernemersagenda kunnen zijn. Het is echter afkomstig uit de formatie-agenda die D66 en CDA afgelopen week hebben gepresenteerd. Grote delen van die agenda omarm ik; ik had ze zelf kunnen schrijven. De partijen hebben goed geluisterd en hun blik gericht op ons toekomstige verdienvermogen, waarbij ze de cruciale rol erkennen van het mkb om Nederland sterker te maken en onze sociale voorzieningen betaalbaar te houden.



Het stuk van de formerende partijen ademt de positieve energie die Nederland hard nodig heeft: ondernemers-energie. Het kan wél, zeker als we samenwerken. Ze steken nadrukkelijk de hand uit naar partijen die met hen willen werken aan een plan om Nederland weer vooruit te helpen. Als ondernemersorganisatie nemen wij die uitnodiging van harte aan.

Oplossingen voor problemen

D66 en CDA nemen belemmeringen voor verduurzaming en investeringen voor bedrijven weg en hebben een visie voor de langere termijn waar ondernemers behoefte aan hebben. Op tal van terreinen stellen ze de goede dingen voor. Investeringen in innovatie, in groei, goede stappen om Nederland van het stikstofslot te halen, netcongestie aan te pakken, de toegang tot financiering voor het mkb te verbeteren (met onder meer de door ons voorgestelde win-winlening) en een gelijk speelveld te realiseren voor de industrie, onder meer door een substantiële verlaging van de energiekosten. Dat gaat niet alleen over grote industriële bedrijven. Zo’n 140.000 bedrijven, veelal mkb, hebben last van die hoge tarieven.



Vereenvoudigen is, samen met vertrouwen en voorspelbaarheid, al jaren mijn mantra waar het gaat om Haags beleid. Want het is allemaal veel te complex (geworden). Goed dus ook om te lezen dat D66 en CDA ons stelsel van loondoorbetaling bij ziekte en arbeidsongeschiktheid willen vereenvoudigen en de WIA activerender willen maken. En dat het eenvoudiger moet worden om iemand aan te nemen, vooral in het mkb. Ook daar strijden we al jaren voor.



Natuurlijk, een zwaluw maakt nog geen zomer. Alles komt aan op de uitwerking van de plannen en allereerst nog of en de mate waarin andere partijen die nodig zijn zich erachter kunnen scharen. Die race is nog niet gelopen, en er zullen in het verdere formatieproces nog lastige keuzes moeten worden gemaakt. Maar het begin is er. Nu voortvarend en met verantwoordelijkheid verder.

