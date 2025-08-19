Door het overvolle stroomnet in Nederland loopt de Nederlandse economie jaarlijks tussen de 10 en 40 miljard euro mis. Aangezien het nog jaren gaat duren voordat er voldoende stroom is voor alle ondernemers, zoeken ze zelf naar oplossingen.

Nederlandse bedrijven en consumenten zijn de afgelopen jaren steeds meer stroom gaan gebruiken. Het Nederlandse elektriciteitsnet is alleen niet berekend op zoveel stroomafname . Er liggen simpelweg te weinig kabels waar al die energie doorheen kan. Hierdoor raakt het net overvol en kunnen veel ondernemers hun bedrijf niet uitbreiden of niet de hoeveelheid elektriciteit afnemen die ze zouden willen.

Consultant Peter de Raat schetst in de Telegraaf een van de vele praktijkvoorbeelden: een ondernemer kocht een hotel, maar dat hotel blijkt de komende tien jaar geen stroomaansluiting te krijgen. Dat hotel is ook de spil in een nieuwbouwwijk, vertelt hij. Die nieuwbouwwijk krijgt ook geen stroom.

Oplossingen voor overvol stroomnet zijn er

Veel meer bedrijven hebben problemen door het overvolle stroomnet. Netbeheerders kondigen bijna wekelijks nieuwe knelpunten aan. Meer dan 11.900 bedrijven, instellingen en huishoudens wachten op een aansluiting. Consultant Peter de Raat vertelt dat in 30 tot 40 procent van die gevallen bedrijven zelf een oplossing kunnen vinden, bijvoorbeeld door een netaansluiting te delen met de buren. Dat is praktisch gezien mogelijk, maar op juridisch vlak zijn er veel haken en ogen.

Nieuwe bedrijventerreinen blijven leeg, bedrijfsunits van timmermannen en schilders kunnen geen stroom krijgen Peter de Raat Consultant

Het gevolg: nieuwe bedrijventerreinen blijven leeg, bedrijfsunits van timmermannen en schilders kunnen geen stroom krijgen en ook in Hoofddorp en Amsterdam wachten winkelcentra op een aansluiting, zegt De Raat. Dat terwijl de problemen zich ophopen: het aantal probleemgebieden met capaciteitsgebrek groeit nog steeds. Wachttijden voor een grotere aansluiting lopen in Noord-Holland op tot tien jaar en volgens de denktank International Energy Agency is nergens in de EU is het net zo overbelast als in Nederland. Rabobank verwacht dat de problemen zeker tot 2030 aanhouden, ondanks recordinvesteringen van netbeheerders.

Ondernemers moeten omdenken door overvol stroomnet

Doordat het stroomnet zo overvol is, moeten ondernemers omdenken. In de krant wordt het voorbeeld geschetst dat de bouw van een pand altijd langer duurde dan de aanleg van een nieuwe netaansluiting. Dat is nu volledig omgedraaid en daardoor zitten tienduizenden ondernemers met hun handen in het haar. Edo Labrujere, consultant energie, zegt dat ondernemers hierdoor energiehandelaar moeten worden, maar dat is voor velen veel te complex.

Op verschillende plekken lijken oplossingen voor het overvolle stroomnet op te duiken. Bijvoorbeeld batterijparken die pieken van het stroomnet op een bedrijfsterrein kunnen verminderen en ook de stroom kunnen laten delen tussen ondernemers. In de praktijk blijkt het heel ingewikkeld voor ondernemers om hun stroomaanvoer nu goed te regelen. Zo wordt er door bedrijven en netbeheerders geëxperimenteerd met flexibele contracten, wat juridisch gezien vaak nog niet mag. Maar dit weten de ondernemers niet. Op papier hebben de ondernemers de aanvoer van stroom geregeld, maar in de praktijk lijkt de stroom dan niet aangevoerd te kunnen worden.

Batterijen op eigen terrein

Een van de oplossingen voor ondernemers om toch nog stroom te krijgen is zelf batterijen aanschaffen. In de praktijk blijkt alleen dat die investering voor veel ondernemers duur uitvalt. Als laatste redmiddel kunnen batterijen een tijdelijke oplossing zijn voor ondernemers.

Politiek, netbeheerders en ondernemers moeten meer samenwerken Peter de Raat Consultant

Op de lange termijn is de uitbreiding van het stroomnet de enige oplossing. De Raat zegt dat die lange termijn ingekort zou kunnen worden als de politiek, netbeheerders en ondernemers meer samen zouden werken. Daarnaast zijn er technisch gezien veel oplossingen om meer stroom bij de ondernemers te krijgen alleen lopen wet- en regelgeving achter, stelt De Raat.

