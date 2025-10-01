CDA gaat voor rust en wil duidelijke regels voor zzp’ers en (familie)bedrijven

1. Economie en ondernemerschap
Het CDA hamert op rust en duidelijkheid voor ondernemers. Familiebedrijven blijven volgens de partij de ruggengraat van de economie en verdienen bescherming. Innovatie moet worden aangejaagd met slimme investeringen. De belangrijkste punten:
Familiebedrijven
Behoud van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) om overdracht betaalbaar te houden.
Investeringsbank
Oprichting van een nationale investeringsbank om meer geld in Nederland te laten werken.
Innovatie
Groeifonds opnieuw gebruiken voor innovatie en onderzoek.
Fiscale stabiliteit
Bestaande regelingen zoals de innovatiebox en WBSO blijven overeind.
2. Arbeidsmarkt en zelfstandigen
Volgens het CDA moet werken weer zekerheid bieden, voor zowel werknemers als zelfstandigen. De partij wil daarom duidelijke spelregels, maar ook ruimte voor iedereen om zelf keuzes te maken. De belangrijkste punten:
Arbeidsmarkt
Uitvoering van het arbeidsmarktpakket om werkgeverschap aantrekkelijker te maken.
Zelfstandigen
Heldere wetgeving over wanneer je écht als zzp’er werkt; rechtsvermoeden van werknemerschap onder een minimumtarief.
Voorzieningen
Zzp’ers moeten zelf pensioen en arbeidsongeschiktheid regelen, maar houden daarbij vrijheid in de keuze.
Leven lang leren
Investeren in scholing en skillspaspoorten om inzetbaarheid te vergroten.
3. Energie en verduurzaming
Het CDA wil tempo maken met de energietransitie, met een brede mix van energiebronnen en betaalbare oplossingen voor bedrijven. Ondernemers moeten daarbij kunnen rekenen op zekerheid en een gelijk speelveld in Europa. De belangrijkste punten:
Energiebronnen
Inzet op kernenergie, wind, zon, waterstof, groen gas en biomassa.
Netcongestie
Vergunningen sneller rondmaken, flexibele contracten mogelijk maken en energyhubs ontwikkelen.
Industrie
Maatwerkafspraken met grote uitstoters over verduurzaming.
CO2-beleid
Nationale heffing schrappen en dit Europees regelen.
CO2-opslag onder de Noordzee (CCS).
4. Mobiliteit en infrastructuur
Het CDA ziet bereikbaarheid als het vertrekpunt van goed mobiliteitsbeleid. Van goederenvervoer tot luchtvaart: de partij kiest voor een aanpak die bedrijven én reizigers vooruit moet helpen. De belangrijkste punten:
Goederenvervoer
Meer transport over water en spoor om druk op wegen te verlichten.
Vrachtwagenheffing
Invoeren op alle wegen, zodat sluiproutes worden voorkomen.
Bereikbaarheid
Bereikbaarheid moet in samenhang worden gepland: niet losse maatregelen voor auto, spoor of fiets, maar een totaalvisie op mobiliteit.
Luchtvaart
Economisch belangrijk, maar verduurzaming verplicht: Lelystad Airport alleen open bij stiller en schoner vliegen.
5. Regeldruk
Ondernemers verliezen volgens het CDA te veel tijd aan formulieren en extra regels. De partij wil dat wet- en regelgeving eenvoudiger wordt en dat Nederland geen strengere eisen oplegt dan Europa voorschrijft. De belangrijkste punten:
Minder regels
DedDoelstelling is om de regeldruk met minstens 20 procent te verlagen.
Geen extra lasten
Houd het bij de Europese norm, aldus het CDA, maak het niet strenger of ingewikkelder.
Eenvoudiger rapportages
Minder ingewikkelde verplichtingen voor ondernemers.
Lokale samenwerking
Wet bedrijfsinvesteringszones (extra heffing voor gezamenlijke voorzieningen) vereenvoudigen voor bedrijventerreinen en winkelgebieden.
