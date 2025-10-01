Bij de komende Tweede Kamer verkiezingen wil het CDA zich vooral profileren als betrouwbare partner. Duidelijke en minder regels zodat ondernemers weten waar ze aan toe zijn. En dat op meerdere vlakken, van fiscus tot arbeidsmarkt. De partij van lijsttrekker Henri Bontenbal zet ook in op kernenergie om de energietransitie te versnellen.

CDA gaat voor rust en wil duidelijke regels voor zzp’ers en (familie)bedrijven

1. Economie en ondernemerschap

Het CDA hamert op rust en duidelijkheid voor ondernemers. Familiebedrijven blijven volgens de partij de ruggengraat van de economie en verdienen bescherming. Innovatie moet worden aangejaagd met slimme investeringen. De belangrijkste punten:

Familiebedrijven

Behoud van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) om overdracht betaalbaar te houden. Investeringsbank

Oprichting van een nationale investeringsbank om meer geld in Nederland te laten werken. Innovatie

Groeifonds opnieuw gebruiken voor innovatie en onderzoek. Fiscale stabiliteit

Bestaande regelingen zoals de innovatiebox en WBSO blijven overeind.

2. Arbeidsmarkt en zelfstandigen

Volgens het CDA moet werken weer zekerheid bieden, voor zowel werknemers als zelfstandigen. De partij wil daarom duidelijke spelregels, maar ook ruimte voor iedereen om zelf keuzes te maken. De belangrijkste punten:

Arbeidsmarkt

Uitvoering van het arbeidsmarktpakket om werkgeverschap aantrekkelijker te maken. Zelfstandigen

Heldere wetgeving over wanneer je écht als zzp’er werkt; rechtsvermoeden van werknemerschap onder een minimumtarief. Voorzieningen

Zzp’ers moeten zelf pensioen en arbeidsongeschiktheid regelen, maar houden daarbij vrijheid in de keuze. Leven lang leren

Investeren in scholing en skillspaspoorten om inzetbaarheid te vergroten.

3. Energie en verduurzaming

Het CDA wil tempo maken met de energietransitie, met een brede mix van energiebronnen en betaalbare oplossingen voor bedrijven. Ondernemers moeten daarbij kunnen rekenen op zekerheid en een gelijk speelveld in Europa. De belangrijkste punten:

Energiebronnen

Inzet op kernenergie, wind, zon, waterstof, groen gas en biomassa. Netcongestie

Vergunningen sneller rondmaken, flexibele contracten mogelijk maken en energyhubs ontwikkelen. Industrie

Maatwerkafspraken met grote uitstoters over verduurzaming. CO2-beleid

Nationale heffing schrappen en dit Europees regelen.

CO2-opslag onder de Noordzee (CCS).

4. Mobiliteit en infrastructuur

Het CDA ziet bereikbaarheid als het vertrekpunt van goed mobiliteitsbeleid. Van goederenvervoer tot luchtvaart: de partij kiest voor een aanpak die bedrijven én reizigers vooruit moet helpen. De belangrijkste punten:

Goederenvervoer

Meer transport over water en spoor om druk op wegen te verlichten. Vrachtwagenheffing

Invoeren op alle wegen, zodat sluiproutes worden voorkomen. Bereikbaarheid

Bereikbaarheid moet in samenhang worden gepland: niet losse maatregelen voor auto, spoor of fiets, maar een totaalvisie op mobiliteit. Luchtvaart

Economisch belangrijk, maar verduurzaming verplicht: Lelystad Airport alleen open bij stiller en schoner vliegen.

5. Regeldruk

Ondernemers verliezen volgens het CDA te veel tijd aan formulieren en extra regels. De partij wil dat wet- en regelgeving eenvoudiger wordt en dat Nederland geen strengere eisen oplegt dan Europa voorschrijft. De belangrijkste punten:

Minder regels

DedDoelstelling is om de regeldruk met minstens 20 procent te verlagen. Geen extra lasten

Houd het bij de Europese norm, aldus het CDA, maak het niet strenger of ingewikkelder. Eenvoudiger rapportages

Minder ingewikkelde verplichtingen voor ondernemers. Lokale samenwerking

Wet bedrijfsinvesteringszones (extra heffing voor gezamenlijke voorzieningen) vereenvoudigen voor bedrijventerreinen en winkelgebieden.

Lees hier het volledige verkiezingsprogramma van het CDA.

