Wat wil D66 voor ondernemers? D66 zet samenwerking in Europa centraal bij de komende verkiezingen. Ook innovatie en duurzaamheid staan hoog op de agenda. Ondernemers moeten meer ruimte krijgen om internationaal concurrerend te blijven.

D66 stelt samenwerking met Europa centraal, ondernemen moet lonen en regels moeten eenvoudiger

1. Economie en ondernemerschap

D66 wil een innovatieve economie die ondernemers de ruimte geeft en Nederland internationaal concurrerend houdt. Het mkb moet beter toegang krijgen tot kapitaal en eerlijke kansen krijgen tegenover grote spelers. Innovatie, kennis en samenwerking in Europa staan centraal. De belangrijkste punten:

Toekomstfonds

Gerichte investeringen in onderzoek, innovatie en groene industrie, met zekerheid voor de lange termijn. Startups & scale-ups

Eenvoudiger toegang tot groeikapitaal, meer ruimte voor aandelenopties als beloningsvorm. Mkb

Betere toegang tot financiering en bescherming tegen oneerlijke concurrentie van grote platforms. Innovatie & kennis

Gericht investeren in sleuteltechnologieën en samenwerking met universiteiten en hogescholen. Europa

Actief meedoen aan Europese programma’s en subsidies, zodat Nederlandse ondernemers niet achterblijven bij buitenlandse concurrenten.

2. Arbeidsmarkt en zelfstandigen

D66 wil een arbeidsmarkt die zekerheid biedt voor werknemers én ruimte laat voor zelfstandigen. Flexwerk en schijnzelfstandigheid moeten worden teruggedrongen, maar echte ondernemers behouden volgens de partij hun vrijheid. De belangrijkste punten:

Zekerheid werknemers

Vaste contracten worden aantrekkelijker gemaakt door lasten eerlijker te verdelen tussen werkgevers en flexwerk. Zelfstandigen

Een nieuwe zzp-wet moet duidelijkheid geven: bij lage tarieven geldt een rechtsvermoeden van werknemerschap. Verplichte AOV

Zelfstandigen worden verplicht een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) af te sluiten en pensioen op te bouwen, wel met keuzevrijheid in de vorm. Schijnconstructies

Hardere aanpak van schijnzelfstandigheid en oneigenlijke inzet van zzp’ers om loonkosten te drukken. Gelijk speelveld

Concurrentie moet eerlijk zijn: zelfstandigen kunnen niet langer goedkoper zijn door buiten pensioen en sociale zekerheid te vallen.

3. Energie en verduurzaming

Schone energie en een sterke economie moeten hand in hand gaan. D66 legt de nadruk op tempo maken met de energietransitie en tegelijk de concurrentiepositie van bedrijven beschermen. De belangrijkste punten:

Tempo in de energietransitie

Nederland klimaatneutraal in 2040, 95 procent CO2-reductie in 2050. Investeren in hernieuwbare energie

Vooral wind op zee, zon, waterstof en geothermie (warmte uit ondergrond). Kernenergie

D66 is terughoudend, wil eerst inzetten op hernieuwbare bronnen en innovatie. Industrie

Bedrijven krijgen steun voor verduurzaming, maar vervuilende bedrijven gaan meer betalen via heffingen. Netcongestie

Aanpak via versnelde investeringen in het elektriciteitsnet en slimme oplossingen. Innovatie

Fors inzetten op nieuwe technologieën en groene industrie.

4. Mobiliteit en infrastructuur

Nederland moet bereikbaar blijven, maar wel op een duurzame manier. Wat D66 betreft wordt er dan ook flink geïnvesteerd in openbaar vervoer, fietsinfrastructuur en elektrische mobiliteit. De belangrijkste punten:

Openbaar vervoer

Meer treinen en bussen, uitbreiding van het nachtnet en betere verbindingen buiten de Randstad. Fietsinfrastructuur

Nieuwe fietssnelwegen en veilige stallingen om fietsen aantrekkelijker te maken voor woon-werkverkeer. Elektrische mobiliteit

Sneller uitbreiden van laadpalen en stimuleren van elektrische auto’s en bestelbusjes. Slimme infrastructuur

Innovatieve oplossingen voor verkeersdoorstroming en snellere vergunningen voor projecten.

5. Regeldruk en belastingen

Voor D66 moet het belastingstelsel eenvoudiger en eerlijker, zodat werken en ondernemen loont en vervuiling minder aantrekkelijk wordt. Kleine ondernemers worden ontzien, grote vervuilers betalen meer. De belangrijkste punten:

Eerlijker belastingen

Lagere lasten op arbeid, hogere lasten op vervuiling en vermogen. Mkb

Vereenvoudiging van regels en belastingen, zodat kleine ondernemers minder tijd kwijt zijn aan administratie. Innovatie stimuleren

Fiscale regelingen blijven bestaan voor bedrijven die investeren in onderzoek en ontwikkeling. Aanpak ontwijking

Internationale afspraken en strengere handhaving tegen belastingontwijking door multinationals. Duurzame keuzes

Subsidies en belastingkortingen vooral voor groene investeringen en schone technologie.

Lees hier het volledige verkiezingsprogramma van D66.

