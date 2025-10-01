D66 stelt samenwerking met Europa centraal, ondernemen moet lonen en regels moeten eenvoudiger

1. Economie en ondernemerschap
D66 wil een innovatieve economie die ondernemers de ruimte geeft en Nederland internationaal concurrerend houdt. Het mkb moet beter toegang krijgen tot kapitaal en eerlijke kansen krijgen tegenover grote spelers. Innovatie, kennis en samenwerking in Europa staan centraal. De belangrijkste punten:
Toekomstfonds
Gerichte investeringen in onderzoek, innovatie en groene industrie, met zekerheid voor de lange termijn.
Startups & scale-ups
Eenvoudiger toegang tot groeikapitaal, meer ruimte voor aandelenopties als beloningsvorm.
Mkb
Betere toegang tot financiering en bescherming tegen oneerlijke concurrentie van grote platforms.
Innovatie & kennis
Gericht investeren in sleuteltechnologieën en samenwerking met universiteiten en hogescholen.
Europa
Actief meedoen aan Europese programma’s en subsidies, zodat Nederlandse ondernemers niet achterblijven bij buitenlandse concurrenten.
2. Arbeidsmarkt en zelfstandigen
D66 wil een arbeidsmarkt die zekerheid biedt voor werknemers én ruimte laat voor zelfstandigen. Flexwerk en schijnzelfstandigheid moeten worden teruggedrongen, maar echte ondernemers behouden volgens de partij hun vrijheid. De belangrijkste punten:
Zekerheid werknemers
Vaste contracten worden aantrekkelijker gemaakt door lasten eerlijker te verdelen tussen werkgevers en flexwerk.
Zelfstandigen
Een nieuwe zzp-wet moet duidelijkheid geven: bij lage tarieven geldt een rechtsvermoeden van werknemerschap.
Verplichte AOV
Zelfstandigen worden verplicht een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) af te sluiten en pensioen op te bouwen, wel met keuzevrijheid in de vorm.
Schijnconstructies
Hardere aanpak van schijnzelfstandigheid en oneigenlijke inzet van zzp’ers om loonkosten te drukken.
Gelijk speelveld
Concurrentie moet eerlijk zijn: zelfstandigen kunnen niet langer goedkoper zijn door buiten pensioen en sociale zekerheid te vallen.
3. Energie en verduurzaming
Schone energie en een sterke economie moeten hand in hand gaan. D66 legt de nadruk op tempo maken met de energietransitie en tegelijk de concurrentiepositie van bedrijven beschermen. De belangrijkste punten:
Tempo in de energietransitie
Nederland klimaatneutraal in 2040, 95 procent CO2-reductie in 2050.
Investeren in hernieuwbare energie
Vooral wind op zee, zon, waterstof en geothermie (warmte uit ondergrond).
Kernenergie
D66 is terughoudend, wil eerst inzetten op hernieuwbare bronnen en innovatie.
Industrie
Bedrijven krijgen steun voor verduurzaming, maar vervuilende bedrijven gaan meer betalen via heffingen.
Netcongestie
Aanpak via versnelde investeringen in het elektriciteitsnet en slimme oplossingen.
Innovatie
Fors inzetten op nieuwe technologieën en groene industrie.
4. Mobiliteit en infrastructuur
Nederland moet bereikbaar blijven, maar wel op een duurzame manier. Wat D66 betreft wordt er dan ook flink geïnvesteerd in openbaar vervoer, fietsinfrastructuur en elektrische mobiliteit. De belangrijkste punten:
Openbaar vervoer
Meer treinen en bussen, uitbreiding van het nachtnet en betere verbindingen buiten de Randstad.
Fietsinfrastructuur
Nieuwe fietssnelwegen en veilige stallingen om fietsen aantrekkelijker te maken voor woon-werkverkeer.
Elektrische mobiliteit
Sneller uitbreiden van laadpalen en stimuleren van elektrische auto’s en bestelbusjes.
Slimme infrastructuur
Innovatieve oplossingen voor verkeersdoorstroming en snellere vergunningen voor projecten.
5. Regeldruk en belastingen
Voor D66 moet het belastingstelsel eenvoudiger en eerlijker, zodat werken en ondernemen loont en vervuiling minder aantrekkelijk wordt. Kleine ondernemers worden ontzien, grote vervuilers betalen meer. De belangrijkste punten:
Eerlijker belastingen
Lagere lasten op arbeid, hogere lasten op vervuiling en vermogen.
Mkb
Vereenvoudiging van regels en belastingen, zodat kleine ondernemers minder tijd kwijt zijn aan administratie.
Innovatie stimuleren
Fiscale regelingen blijven bestaan voor bedrijven die investeren in onderzoek en ontwikkeling.
Aanpak ontwijking
Internationale afspraken en strengere handhaving tegen belastingontwijking door multinationals.
Duurzame keuzes
Subsidies en belastingkortingen vooral voor groene investeringen en schone technologie.
