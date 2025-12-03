‘Echt een succes maken van je onderneming? Skip borrels en besturen en kies vaker voor je product’

Veel mensen denken dat het werk van Bas van der Veldt vooral bestaat uit interviews geven en inspirerende blogs schrijven. Dat is zéker niet zo. Bijna de helft van zijn tijd is hij bezig met de inhoud van zijn bedrijf: de software. Dat vindt hij fantastisch om te doen, én het is nodig om succesvol te blijven, schrijft hij in zijn expertblog.

Wat is de grootste overeenkomst tussen jou en mij? Juist! Dat we allebei ondernemer zijn. En ik vermoed zomaar dat je deze ervaring herkent: je wordt óveral voor gevraagd. Voor de plaatselijke ondernemersclub, voor het bestuur van je sportvereniging, voor de gemeenteraad, voor het bedrijvenontbijt en voor de zoveelste netwerkborrel.

Mijn advies: doe dat allemaal niet.

Honger naar handel

Tuurlijk snap ik de behoefte wel. Je voelt je gevleid, houdt van nieuwe dingen, én je wilt graag verkopen. Voor dat laatste moet je wel wat doen. Toen wij in 1996 begonnen met AFAS, dachten we: als wij nou gewoon het allerbeste product maken, komt de rest vanzelf. Nou, dat hadden we verkeerd ingeschat. Als niemand weet dat je bedrijf bestaat, komt ook niemand naar je toe.

Maar je kunt ook tevéél aan netwerken, commercie en marketing doen. Sterker nog: als jij niet bewust ‘nee’ zegt, gebeurt dat vanzelf. Die dingen hebben namelijk een onzichtbare superkracht, die je wegtrekt van wat belangrijk is.

Steeds meer kletsverhalen

Voormalig Apple-ceo Steve Jobs legt dat principe in deze video uit: als jij een goed product hebt, kun je meer winst maken met goede marketing, dan met verbetering van de inhoud. De meeste klanten vinden die inhoud immers prima, dus is het zaak méér klanten te krijgen.



Met die focus op de buitenwereld raak je de liefde voor je product kwijt. Je onderhoudt en vernieuwt het onvoldoende. Je onderneming gaat bestaan uit steeds meer mooie kletsverhalen. En dat leidt voor veel bedrijven uiteindelijk tot grote problemen.



Kijk bijvoorbeeld naar verschillende banken die nu nóg werken met een programmeertaal van VIJFTIG jaar oud (google vooral op COBOL als je daar meer over wilt weten). Hartstikke kwetsbaar, en er is inmiddels geen programmeur meer te vinden die met die taal kan werken.

Poten in de klei

Je moet met regelmaat kiezen voor de inhoud. Ikzelf ben zo’n 40 procent van mijn tijd met ons product bezig. En meestal is dat ook gewoon ongelofelijk leuk. Ik heb een achtergrond in de IT (ben een echte softwarenerd), en ik ga op kantoor vaak even ‘naar boven’ naar de afdeling Productontwikkeling. Daar kijk ik mee, stel ik vragen, of doe ik suggesties.



Dat kun je bemoeizuchtig vinden (en misschien vinden onze productontwikkelaars dat soms ook wel). Maar het is wel precies hoe we bij AFAS kijken naar leidinggeven: wij vinden dat je als leider elk detail moet kennen. Je moet gewoon met je poten in de klei staan. Want als je als leider echt thuis bent in de materie, kun je betere beslissingen nemen en snijden je adviezen ook echt hout.

Woedend de keuken in

Als je op afstand blijft (op de zoveelste haringparty), dan kom jij pas in beeld als er problemen zijn. Zoals de horecabaas die op hoge poten de keuken inloopt als de gasten klagen over het eten, of de partner van het advocatenkantoor die met spoed van iedereen wil weten wat ze doen, omdat de uren achterblijven. Ja, dáár zit niemand op te wachten.

De kunst is juist dat je echt begrijpt hoe je collega’s werken, met hen spart en als het nodig is bijstuurt in een positieve sfeer. Dat lukt als je verstand hebt van de inhoud.

Bied dapper weerstand

Daarvoor heb je tijd nodig. Bied dus dapper weerstand tegen die onzichtbare superkracht die je naar buiten trekt. Zeg ‘nee’ tegen die Raad van Advies, tegen dat commissariaat en die juryplek voor de-weet-ik-wat-voor-Award. Dat komt allemaal wel als je je zaak verkocht hebt. Dan kun jij nu eerst van je onderneming écht een succes maken.

