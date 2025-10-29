Horeca als veilige haven in polariserende samenleving: ‘Is cruciaal onderdeel van het sociale weefsel’

De toon in de samenleving verhardt. Discussies die ooit met nuance gevoerd werden, ontaarden steeds vaker in harde standpunten en wantrouwen. Tegenstellingen worden uitvergroot - in de politiek, op straat en online. Die spanning zijn ook te voelen in de horeca. In haar expertblog benadrukt Marijke Vuik, voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland, de belangrijke rol van de horeca in Nederland.

Marijke Vuik Voorzitter Koninklijke Horeca Nederland (KHN) Sinds maart 2023 is Marijke Vuik voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland (KHN). Ze is daarnaast eigenaar van Biercafé Doerak, Café het Klooster en Slijterij Hoptic in het centrum van Delft. Vuik haar hart voor de horeca uit zich niet alleen in haar ondernemerschap. Ze zette zich al op verschillende manieren in voor de branche, onder meer via verschillende adviescommissies, klankbordgroepen en initiatieven namens de horeca of overkoepelend namens ondernemers in de regio.

Waar mensen samenkomen, brengen ze hun overtuigingen mee. Dat kan leiden tot mooie gesprekken, maar het gebeurt ook dat horecaondernemers merken dat die maatschappelijke spanningen hun zaak binnenkomen. Intolerantie, onbegrip of zelfs agressie overschaduwen dan de sfeer van gastvrijheid die wij willen bieden. En dat raakt.

Horeca als verbinder

Want juist de horeca is een plek van verbinding. Een café, restaurant of hotel is een van de weinige plekken waar mensen uit totaal verschillende werelden elkaar ontmoeten. Waar buren, vrienden en collega’s of vreemden naast elkaar zitten, samen eten of spontaan een gesprek beginnen. Juist die laagdrempelige ontmoeting maakt onze sector tot een veilige haven, in een tijd waarin dat zo nodig is.

Zo’n veilige haven ontstaat niet vanzelf. Die vraagt om lef en duidelijke keuzes, juist nu de druk van buiten toeneemt. Niet door partij te kiezen in maatschappelijke discussies, maar door heel duidelijk te kiezen voor veiligheid, gastvrijheid en respect. Door te laten zien dat er in onze zaak geen ruimte is voor discriminatie of agressie, en dat iedere gast welkom is zolang diezelfde houding wordt teruggegeven. En door onze medewerkers te beschermen en te trainen, zodat zij stevig genoeg staan om met lastige situaties om te gaan.

Horeca is cruciaal

Maar we kunnen dit niet alleen. We hebben ook de politiek en de samenleving nodig om te erkennen dat horeca niet alleen ‘een plek om uit te gaan’ is, maar een cruciaal onderdeel van het sociale weefsel. Als branche moeten we onze stem laten horen: veiligheid is geen bijzaak, maar een basisvoorwaarde. Niet alleen voor onszelf, maar voor de samenleving als geheel.

Juist in een tijd van groeiende tegenstellingen kunnen wij laten zien hoe het óók kan. Wij kiezen voor openheid, ontmoeting en dialoog. Voor warmte en respect, zelfs wanneer de buitenwereld harder wordt. Dat is de rol die we willen, en misschien ook wel móeten, pakken. Want als er ergens nog ruimte is om elkaar echt te ontmoeten, dan is het bij ons aan tafel.

