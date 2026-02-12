Ondernemer Renate (48) over daten: ‘Je zoekt toch iemand met dezelfde mentaliteit’

Een eigen bedrijf is geweldig, maar vraagt veel tijd. Voor de meeste ondernemers is dat geen probleem, maar voor hun pártners is het niet altijd even gezellig. Als die partner er überhaupt is. Want vind maar eens iemand die precies begrijpt waarom jij niet overdag, maar ‘s nachts met je administratie bezig bent.

Ondernemer Renate van Laarhoven (48) is trainer, trainingsactrice, presentatrice en model en sinds een jaar (weer) single. Ze is wel aan het daten, maar merkt dat ze bij het swipen toch essentiële informatie mist. „Ik heb een ondernemersmindset en -mentaliteit. Ik zoek een partner die dat ook heeft. Die doelen stelt en ertegenaan gaat. Niet iemand die om acht uur met zijn broodtrommeltje naar zijn werk gaat en wacht tot het vijf uur is.”



Ze vervolgt: „Voor ik zzp’er werd, heb ik verschillende werkgevers gehad. Dan doe je gewoon de dingen die moeten gebeuren. Als je voor jezelf werkt, ben je echt met je eigen passie bezig - en niet met het plan van een ander.”

Liefde is geen doel an sich

Zij staat hierin niet alleen: uit onderzoeken blijkt dat ondernemers liefst een kwart vaker single zijn dan niet-ondernemers. Renate was eerder in haar leven ook al een paar jaar single, en merkt dat ze nu anders naar daten kijkt dan toen. „Ik vind het altijd leuk om met mensen in contact te komen, en dat kan via een platform. Natuurlijk hoop je dat er iemand tussen zit met wie het echt leuk is. Maar dat idee, dat het moet lukken, heb ik compleet losgelaten. Het vinden van een nieuwe liefde is geen doel meer. Sindsdien sta ik er heel anders in.”

Ben je zoek naar een date met iemand die net zo gedreven is als jij (of dat in jou kan waarderen) en van wie je zeker weet dat hij of zij is wie hij zegt dat hij is? Kijk dan eens op BizzKiss : dé datingsite voor ondernemers.

Eisen- en wensenpakket

De liefde van haar leven heeft ze nog niet gevonden. Maar dit komt niet alléén door die broodtrommel. „Ik ben wat ouder, daardoor is mijn eisen- en wensenpakket best groot geworden. Soms merk je al snel in de chat dat iemand bepaalde - of geen - humor heeft, of alleen maar korte antwoorden geeft. Dan heb ik weinig zin om daar mijn kostbare tijd in te steken.

Gekke figuren

Ze spreekt dan ook niet vaak af - onder meer omdat ze niet altijd weet wie ze tegenover zich krijgt. „Je komt soms hele gekke figuren tegen. Of mannen met heel andere intenties dan ik. Daarom lijkt het me fijn als leden officieel geverifieerd worden door een datingapp, dan heb je over bepaalde informatie gewoon meer zekerheid.”

Nooit een saaie date

Ze weegt dus goed af wanneer en met wie ze afspreekt. Als diegene dan ook nog ondernemer is, wordt het sowieso gezellig. „Ik ben altijd benieuwd naar wat iemand doet en beweegt, en of dat bij mij past. Natuurlijk gaat het dan ook over werk. Als je daarin een bepaalde drive deelt, heb je sowieso een leuk gespreksonderwerp. Of het op romantisch vlak ook goed klikt, weet je nooit van tevoren, maar een date met een ondernemer is in elk geval nooit saai.”

BizzKiss: datingsite voor ondernemers

Leden worden bij hun aanmelding geverifieerd door de kamer van Koophandel, en bevestigen hun identiteit vervolgens met een betaling van 0,01 cent via iDEAL. Die minimale betaling zorgt ervoor dat de naam in het KvK-uittreksel en tenaamstelling van de bankrekening overeenkomen. Zo weet je zeker dat de persoon die je ziet daadwerkelijk de ondernemer in kwestie is.