Hoe je met een online marktplaats snel toegang krijgt tot nieuwe afzetkanalen

Vijf jaar geleden begon Amazon in Nederland. Sindsdien is de webreus ook toegankelijk als marktplaats voor Nederlandse retailers. Wat is er sindsdien opgevallen en welke kansen biedt het platform nou werkelijk voor ondernemers, bijvoorbeeld met de najaarsdrukte in zicht? In gesprek met Eva Faict, Country Manager Amazon Nederland.

Online marktplaatsen. Vormen deze een bedreiging of bieden ze vooral kansen voor ondernemers? Daar zijn de meesten anno 2025 nog niet helemaal uit. In een recente poll op de LinkedIn-pagina van De Ondernemer is aan ondernemers gevraagd wat zij als de grootste uitdaging zien op het gebied van e-commerce. Ondernemers konden kiezen uit stijgende logistieke kosten, vindbaarheid en marketing, duurzaamheid en regelgeving en concurrentie van grote spelers. Het ontliep elkaar maar weinig wat de uitslag betreft, maar met 31 procent van de stemmen gaven de meeste ondernemers aan dat ze de concurrentie van grote spelers, zoals Amazon, als de grootste uitdaging zien.

„Er is wellicht sprake van een wat verkeerde beeldvorming onder ondernemers rond online marktplaatsen, zoals de onze”, zegt Eva Faict, Country Manager bij Amazon Nederland. „Veel mensen denken dat de producten die op onze website www.amazon.nl staan allemaal uit het buitenland komen, maar een steeds groter deel komt gewoon uit Nederland, van Nederlandse bedrijven. We werken inmiddels samen met duizenden Nederlandse ondernemingen, vooral in het mkb-segment, die Amazon gebruiken als venster naar de wereld om hun producten te verkopen. Elke minuut worden zo’n 75 producten verkocht door Nederlandse bedrijven. Niet alleen in eigen land, maar ook via onze marktplaatsen in andere landen. Vorig jaar hebben deze ondernemingen in totaal voor 1,1 miljard euro geëxporteerd via Amazon.”

Eva Faict, Country Manager Amazon Nederland. Foto: Dingena Mol

Blik op de wereld

Volgens Faict, zelf Belg, onderscheiden Nederlandse ondernemers zich door hun durf en de bereidwilligheid om risico’s te nemen om expansie mogelijk te maken. In tegenstelling tot veel bedrijven bij onze zuiderburen, maar ook bijvoorbeeld in landen als Frankrijk en Duitsland zijn Nederlandse ondernemers op marktplaatsen veel meer gericht op internationale groei. Met een potentiële afzetmarkt van honderden miljoenen klanten zijn er heel wat mogelijkheden, maar tegelijkertijd is er dus toch ook die angst voor de grote spelers zoals Amazon. Het feit dat er commissie gerekend wordt over elk verkocht product en de meeste bedrijven wel een eigen webshop hebben waarmee men ook internationaal kan verzenden maakt dat de meerwaarde van een externe marktplaats niet altijd wordt gezien.

Faict: ,,We horen wel vaker dat bedrijven die online verkoop hebben omarmd denken dat ze met het inrichten van een eigen webshop en een goede logistieke afhandeling het allemaal ook wel zelf kunnen doen. Dat zal tot op zekere hoogte ook wel kloppen, maar dé absolute meerwaarde van een online marktplaats is het enorme bereik waarmee je heel snel een groot extra afzetkaneel voor je producten regelt. Er zijn niet veel webshops van bedrijven die elke dag een miljoenenpubliek trekken, maar dat geldt bij ons dus wel en wij stellen die exposure graag beschikbaar aan ondernemers om zo hun producten aan een zo breed mogelijk publiek te verkopen.

„Wat wij zien is vooral een combinatie van de twee zaken, dat bedrijven enerzijds investeren in hun eigen website, maar daarnaast Amazon vooral ook inzetten voor schaalvergroting en het bereiken van een zo groot mogelijke doelgroep.”

AI-ondersteuning

De commissie die een marktplaats als Amazon rekent voor ondernemers is afhankelijk van het product en de waarde, maar de verkoper krijgt hiervoor niet alleen de mogelijkheid om zijn of haar bereik enorm te vergroten, maar wordt ook vrijwel geheel ontzorgd qua logistiek, klantenservice en retouren wanneer men naast bijvoorbeeld Nederland ook aan consumenten in bijvoorbeeld Italië of de Verenigde Staten wil verkopen.

„Nog los van bereik is er één andere reden waarom je als ondernemer de verkoop van je producten via een marktplaats op zijn minst zou moeten overwegen: AI,” stelt Faict.

„Iedereen is zich er inmiddels wel van bewust dat je als bedrijf ‘iets’ met AI moet doen, maar nog los van de vraag wat dat dan precies is, is er nog één ander groot obstakel die veel Nederlandse mkb’ers nog altijd wat terughoudend maakt: de hoge instapkosten. Wil je AI volledig zelf implementeren in de business en dan vooral je marketing- en verkoopprocessen, dan praat je echt over een hele grote investering aan de voorkant, terwijl je niet altijd weet wat het aan de achterkant oplevert. Doordat Amazon zo groot is, kunnen wij deze features aanbieden aan al onze verkooppartners, zodat zij er elke dag weer de vruchten van plukken.”

Geen risico, volop kansen

Tot slot wil Faict nog één laatste vooroordeel wegnemen: de gedachte dat Amazon een buitenlandse speler is. Want hoewel het bedrijf weliswaar haar oorsprong in Amerika heeft, is Amazon Nederland gewoon een lokale partij, met ruim duizend Nederlandse medewerkers en lokale support. ,,Wij zijn er speciaal voor de lokale ondernemers om hen verder op weg te helpen. Nederlandse ondernemers zien veel uitdagingen wat betreft logistiek, op het gebied van concurrentie maar ook op het vlak van technologie. Ze denken dat het kostbaar is of heel veel tijd kost, maar in werkelijkheid vallen die kosten mee en ben je zo op weg geholpen. Als je nu begint, maak je de aankomende piekmomenten van Black Friday, Sinterklaas en Kerstmis gewoon nog mee. Zonder grote risico’s maar wel volop nieuwe kansen.”