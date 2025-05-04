Hou houd je het rijden leuk als ondernemer?

Elektrisch rijden is voor ondernemers een belangrijke overweging geworden. Allerlei regelgeving stuurt de ondernemer meer en meer richting de elektrificatie van het wagenpark. Maar ook het visitekaartje is gediend met duurzaamheid. Wat zijn je opties als ondernemer? En hoe leuk kan het zijn?

Voor veel ondernemers is de keuze van een personenauto een strategische keuze geworden: vanwege fiscale veranderingen, operationele kosten en duurzaamheidsregelgeving. Zo moeten grote bedrijven in het kader van de CSRD-regels (Corporate Sustainability Reporting Directive) hun CO2-prestatie aan de overheid doorgeven. Daar horen alle werk gerelateerde autokilometers bij. Met een elektrisch wagenpark scoor je vanzelfsprekend goed op de balans.

Maar elektrisch rijden is net zo goed een keuze vanwege het signaal dat je als bedrijf wilt afgeven. Vandaar dat de elektrische auto hoog op de wensenlijst staat van menig ondernemer.

Pseudo-eindheffing

Ook al vanwege de zogenaamde pseudo-eindheffing. Dit is een extra belasting op leaseauto's met een benzine- of dieselmotor die per 1 januari wordt geheven. Dit betekent dat de werkgever de rekening krijgt voor twaalf procent van de catalogusprijs van een nieuwe leaseauto met brandstofmotor.

Het lijkt daarom onvermijdelijk: de overgang naar elektrisch rijden is voor ondernemers en ondernemingen de enige rationele keuze. Gelukkig is er voldoende keuze uit elektrische auto's. Range, laadsnelheid, afmetingen, overal waar ooit alleen een brandstofmotor in lag, is tegenwoordig ook met elektrische aandrijving leverbaar.

En ja, zelfs auto's die je misschien niet in eerste instantie met een stekker zou verwachten. Zoals sportieve auto's. Auto's met een race-gen. Neem Porsche. Het merk van sportwagens, circuit-DNA en iconische benzinemotoren is bovendien al jaren voorloper op het gebied van elektrische sportwagen. Met nu een nieuw alternatief: de Porsche Macan GTS. Deze volledig elektrische SUV biedt de sportgenen van het merk alle ruimte bij lange reizen, met en zonder gezin.

Wat heeft een ondernemer er aan?

Auto’s zijn voor ondernemers immers daarom meer dan mobiliteit. Ze spelen een rol bij klantbezoeken, netwerkevents en bouwen aan eerste indrukken. Een voertuig communiceert iets over je bedrijf: succes, smaak, betrouwbaarheid of juist terughoudendheid. De Macan GTS positioneert zich vrij ontspannen in dit spanningsveld. Daardoor kan het voor veel ondernemers een werkbare middenweg zijn: representatief, modern, sportief en onderscheidend, zonder opzichtig te zijn.

Comfort als productiviteitsfactor

Veel ondernemers rijden voor het bedrijf stad en land af. Buitenland zelfs. Hoe meer tijd je in je auto doorbrengt, hoe belangrijker stilte, zitcomfort, digitale connectiviteit en rijassistentie zijn. Ze maken het verschil op lange dagen met meerdere afspraken. En laat een elektrische auto nu net op deze vlakken echt iets bijdragen. Minder trillingen, directe acceleratie en rustiger rijden zorgen voor een ander soort reiservaring. Dat lijkt een detail, maar wie tientallen duizenden zakelijke kilometers per jaar maakt, merkt het dagelijks.

Waarom juist Porsche?

Er zijn inmiddels veel elektrische SUV’s op de markt. Waarom zou een ondernemer dan naar Porsche kijken? Het merk heeft een uitzonderlijk sterke merkpositie opgebouwd rond techniek, kwaliteit en restwaarde. Voor zakelijke rijders telt dat mee. Een auto is niet alleen een kostenpost, maar ook een asset met afschrijving, onderhoud en toekomstige inruilwaarde. Een sterk merk draagt altijd in positieve mate bij.

Emotie blijft relevant

Zakelijke beslissingen zijn rationeel, maar nooit volledig emotieloos. Veel ondernemers herkennen dat. Ze bouwen een bedrijf vanuit ambitie, smaak en drive. Dan is het logisch dat ook mobiliteitskeuzes soms meer omvatten dan spreadsheetlogica. Porsche begrijpt dat. Het biedt functionele bruikbaarheid, maar vergeet het gevoel niet.

Het onderstel van de Macan GTS is precies dat wat je ervan mag verwachten. Het geniet van het typische sportwagen merk-DNA van Porsche en is perfect in balans op het snijvlak van comfort en rijprestaties, zoals van de sportieve SUV verwacht mag worden. Aan beiden worden daarom geen concessies gedaan, met een hoge mate van rijplezier als resultaat. Heerlijk sturen om ontspannen aan te komen bij de volgende meeting.

Het grotere verhaal

De komst van de elektrische Macan GTS zegt ook iets over de markt als geheel. Nu zelfs een merk dat gebouwd is op benzinebeleving serieus elektrificeert, is duidelijk dat elektrisch rijden geen tijdelijke trend meer is. Het is mainstream geworden — ook in het premiumsegment.

Voor ondernemers betekent dat tegelijkertijd keuzevrijheid. Je hoeft niet langer te kiezen tussen praktisch of aantrekkelijk, duurzaam of begeerlijk, efficiënt of inspirerend. Die werelden schuiven naar elkaar toe.