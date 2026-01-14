Houd grip op je belasting: met de voorlopige aanslag voorkom je verrassingen

De voorlopige aanslag inkomstenbelasting helpt ondernemers grip te houden op hun financiën. Het is daarom belangrijk dat de gegevens aansluiten op de actuele situatie. Verandert je inkomen of privésituatie, dan is het goed om je voorlopige aanslag te controleren en aan te passen. Hoe pak je dat aan en waar let je op?

Lees verder onder de advertentie

Veel ondernemers ontvangen in januari een voorlopige aanslag van de Belastingdienst. De voorlopige aanslag is een schatting van de inkomstenbelasting die je over 2026 moet betalen. Die verwachting is gebaseerd op gegevens uit eerdere jaren en sluit daardoor niet altijd aan op de huidige situatie. Groeit je bedrijf, krimpt het of verandert je persoonlijke situatie, dan kan dat effect hebben op je voorlopige aanslag.



Door de voorlopige aanslag goed te controleren, voorkom je dat je bij de definitieve aanslag ineens een groot bedrag moet bijbetalen. Zo heb je meer overzicht en grip op je financiën.

Behaal je meer of minder winst met je onderneming, of verandert je persoonlijke situatie, dan heeft dat invloed op je inkomstenbelasting

Wanneer is het slim om te controleren?

Het is altijd slim om je voorlopige aanslag te controleren. Doe dit in ieder geval wanneer iets wijzigt in je persoonlijke of financiële situatie. Denk aan een stijgende of dalende winst, meer of minder gewerkte uren of een verandering in de privésfeer, zoals samenwonen, trouwen of scheiden.

Ook aanpassingen in aftrekposten spelen mee. Betaal je meer of minder hypotheekrente of veranderen je aftrekposten, dan heeft dat invloed op je inkomstenbelasting. De voorlopige aanslag blijft een inschatting en geen vaststaand bedrag. Daarom is het belangrijk om te beoordelen of deze nog aansluit bij hoe je onderneming er nu voor staat.

Lees verder onder de advertentie

Zo controleer en wijzig je je voorlopige aanslag inkomstenbelasting

Het controleren en wijzigen van de voorlopige aanslag inkomstenbelasting doe je via Mijn Belastingdienst. Na inloggen kies je voor inkomstenbelasting en ga je naar de voorlopige aanslag. Daar staan de gegevens die zijn gebruikt voor de berekening.

Controleer onder meer de verwachte winst, eventuele andere inkomsten en de aftrekposten. Veranderen deze bedragen gedurende het jaar, dan pas je ze aan. Neem hiervoor de tijd en kijk vooruit naar het hele jaar, niet alleen naar de lopende maand. De aanpassing leidt tot een nieuwe voorlopige aanslag.



Op de website van de Belastingdienst staat aanvullende uitleg over het controleren en wijzigen van de voorlopige aanslag, inclusief voorbeelden van situaties waarin aanpassen verstandig is.

Wisselend inkomen of seizoenswerk

Voor ondernemers met een wisselend inkomen of seizoenswerk vraagt het bepalen van de juiste bedragen extra aandacht. In dat geval helpt het om te kijken naar het verwachte resultaat over het hele jaar. Houd rekening met drukke en rustige periodes en met mogelijke mee- of tegenvallers.



De voorlopige aanslag kan je het hele jaar door aanpassen. Verandert je persoonlijke situatie of maak je meer of minder winst, dan stel je tussentijds bij. Zo blijft de voorlopige aanslag zo goed mogelijk aansluiten op de werkelijkheid.

Lees verder onder de advertentie

Door de voorlopige aanslag tijdig te controleren en waar nodig aan te passen, voorkom je onaangename verrassingen achteraf

De voorlopige aanslag Zorgverzekeringswet

Naast de inkomstenbelasting ontvangen veel ondernemers ook jaarlijks een voorlopige aanslag Zorgverzekeringswet (Zvw). Iedereen met inkomen draagt bij aan de Zorgverzekeringswet. In loondienst verloopt deze bijdrage via de werkgever, als ondernemer regel je dit zelf.



Ook de voorlopige aanslag Zvw is gebaseerd op een verwachting van het inkomen uit de laatste voorlopige of definitieve aanslag inkomstenbelasting. Verwacht je dat je inkomen anders uitvalt, en pas je de voorlopige aanslag inkomstenbelasting aan? Dan wordt automatisch ook de voorlopige aanslag Zvw aangepast.

Meer weten of hulp nodig?

Kom je er niet uit? Twijfel je over wat je moet invullen? Dan helpt de Belastingdienst graag. Kijk voor meer informatie en mogelijkheden op belastingdienst.nl/voorlopigeaanslag.



Door de voorlopige aanslag tijdig te controleren en waar nodig aan te passen, voorkom je onaangename verrassingen achteraf. Dat geeft rust en ruimte om te doen waar ondernemen om vraagt: vooruitkijken en bijsturen waar nodig.