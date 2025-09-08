Schijnzelfstandigheid voorkomen: zo kun je wél als zzp’er werken

Je hebt bewust gekozen voor het ondernemerschap. Voor de vrijheid om je werk zelf in te richten en verschillende klussen te doen. Tegelijkertijd hoor je steeds vaker over schijnzelfstandigheid: situaties waarin iemand op papier zzp’er is, maar in de praktijk eigenlijk als werknemer werkt. Maar wanneer weet je of je in de praktijk écht als zelfstandige werkt?

Lees verder onder de advertentie

Het is belangrijk dat je in de praktijk voor eigen rekening en risico werkt. Daarbij hoort dat je ondernemersrisico loopt en je gedraagt als ondernemer. Dit betekent onder meer dat je opdraait voor extra kosten als een opdracht misgaat, zelf je materialen of gereedschap regelt, en actief nieuwe opdrachten zoekt. Tegelijkertijd breng je specifieke kennis en ervaring in bij een opdracht, en bepaal je zelf de aanpak, zonder aansturing of gezag van de opdrachtgever. Zo laat je zien dat je zelfstandig onderneemt.

Concreet resultaat afspreken

Als zelfstandige werk je toe naar een concreet resultaat. Dat kan een adviesrapport zijn, een complete schilderklus of een uitgewerkte campagne. Het gaat om een duidelijk resultaat dat vooraf is afgesproken. Het afgesproken resultaat onderscheidt zich van structureel meedraaien in een team, waarbij je pas tijdens het werk hoort wat er precies van je verwacht wordt.

Kijk naar de praktijk

Een contract kan er goed uitzien, maar uiteindelijk telt dus alleen hoe je in de praktijk werkt. Twijfel je of je écht als zzp’er aan jouw opdracht kan werken? Check de keuzehulp op hetjuistecontract.nl. Hier vind je ook antwoord op veelgestelde vragen over schijnzelfstandigheid en tal van praktijkvoorbeelden. Als je jouw situatie hebt gecontroleerd en je bent een echte zelfstandige, dan hoeven jij en je opdrachtgever zich geen zorgen te maken over handhaving op schijnzelfstandigheid.