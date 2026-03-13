Grotere omzet zonder groeipijn: zo doet Stëlz-oprichter Milan Voet dat

Successen vieren, winst boeken en stevig groeien: Het is voor velen hét gedroomde ondernemerschap. Maar wat gebeurt er als je je blindstaart op de omzet? Je alleen nog kan kijken naar wat er binnenkomt?

,,Groei is niet altijd een kwestie van meer verkopen’’, vertelt Milan Voet, medeoprichter van het Nederlandse drankenmerk Stëlz. In de festivalzomer van 2022 kreeg het merk van Milan en zijn maten met succes voet aan de grond. De omzetten liegen er niet om. In 2026 verwacht het merk 100 miljoen blikjes te verkopen. Maar die groeiende omzet is niet de levensader van Stëlz. Milan: ,,Omzet is een getal, winst is je bestaansrecht.’’

ING is trotse sponsor van Business Boost Live waar inspirerende ondernemers waaronder Monica Westerveld en Milan Voet (Stëlz) op 18 maart hun verhaal deelden.

Meer inzichten over groei vind je hier

Groeien, maar tóch in de knel

Snel groeien heeft ook zijn schaduwkanten. Groei je in rap tempo, dan groeien de indirecte kosten stevig mee. Op papier kan je een recordwinst boeken, maar als het geld nog vastzit in voorraden of in nog niet betaalde facturen, dan kom je alsnog in de knel. Zo kan een groeispurt er dus voor zorgen dat een bedrijf omvalt, simpelweg omdat er geen geld op de bankrekening staat.



Volgens Milan is het verstandig om te sturen op groei en winstgevendheid, niet zozeer op omzet. Maar hoe doe je dat? „Voorkom dat je overhead je winst opeet. Investeer daarom in schaalbaarheid door techniek, met slimme software en strakke processen.’’

Winst op papier betaalt de rekeningen niet

Nog een tip van Milan: „Elke euro die onnodig in een magazijn ligt, kun je niet gebruiken om te innoveren of je volgende stap te financieren. Cash is king, zeker als je de ambitie hebt om de top te bereiken. Om dat voor elkaar te krijgen, moet je een paar dingen doen: Hanteer korte betaaltermijnen voor je klanten en beheer je voorraad scherp.”



Ceel Elemans is Sector specialist Food bij ING en heeft uitgebreide kennis van ondernemen in de food branche.



Ceel: „Er is veel gaande in de foodsector en dat maakt de branche zo ontzettend interessant’’, vertelt Elemans. Hij ziet dat maatschappelijke thema’s zoals de eiwittransitie, en verantwoord ondernemen steeds directer worden vertaald naar nieuwe producten.

‘Gen Z’ers en millenials hebben grote invloed op de schappen’

Zo hebben nieuwe generaties ook een grote invloed op het winkelassortiment, aldus Ceel. „Wat we sterk zien is de invloed die gen Z’ers en millenials hebben op de schappen in de supermarkt. Typisch voor deze generaties is dat ze openstaan voor verandering, ze bewust bezig zijn met voeding, gezondheid en fitheid. Op dát thema is Milan slim ingehaakt. Nu wil ik niet beweren dat Stëlz een gezond product is, maar het is wel lichter dan een pilsje.’’



Ceel volgt de groei van Milans business met bewondering: „Milan en zijn partners hebben laten zien dat Stëlz het fenomeen hype ontstijgt. Het merk groeit gezond en dat komt onder andere door gefundeerd marktinzicht én slim omgaan met geld.”



Dat klinkt eenvoudig, maar is dat ook zo? Ceel schudt zijn hoofd: „Nee. Ten eerste moet je de markt door en door kennen en verschillende prognoses kunnen maken. Het liefst in drie smaken: De most likely variant, de worst case prognose en de meest optimistische prognose. Elke stap die je neemt, of dat nou het aannemen van personeel is of de productie van een nieuwe smaakvariant moet gefundeerd zijn.’’

‘Als je groot wilt worden moet je op de kleintjes letten’

Wat volgens Ceel ook cruciaal is, is het herkennen van signalen. Ceel: „Het is schitterend om te zien dat je omzetten toenemen. Maar als je moet constateren dat je winst niet in gelijke verhouding toeneemt, moet je achter je oren gaan krabben en je afvragen of er ergens in je proces een obstakel zit. Het begint al met nadenken over je inputkosten, oftewel de kosten van grondstoffen, energie en de benodigde investeringen voor de ontwikkeling van je product. Bij Stëlz bijvoorbeeld, is die input vrij klein: bruiswater, een fruitsmaakje en alcohol. Heel overzichtelijk.’’



Volgens Ceel kan je op die manier ook je andere kostenposten onderzoeken. Kan je processen zoals klantenservice of het productieproces automatiseren waardoor je minder personeelskosten hebt? En wat te denken van je marketinginspanningen die bij het realiseren van je groeiambities nodig zijn? Ceel: „Daar moet je scherp op zijn want je kan erop leeglopen als je het verkeerd doet.’’

‘Ga niet groeien om te groeien’

Ceel spreekt veel ondernemers met plannen om te groeien. Wat drukt hij ze op het hart? Ceel: „Ik vertel ze altijd dat je niet moet ‘groeien om het groeien’. Het is meestal slimmer om eerst in te zetten op groei van je rendement. Bijvoorbeeld door te sturen op de verbetering van je bedrijfs– en productieprocessen. Om wellicht later, als je klaar bent voor de volgende stap, met een weloverwogen plan en goed marktonderzoek te gaan groeien.’’