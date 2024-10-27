Zzp’er? Zo voorkom je dat je straks alleen AOW ontvangt

Bijna de helft van de zzp’ers in Nederland doet te weinig om later een goed pensioen te krijgen, blijkt uit onderzoek van boekhouder.nl. Dat is zonde, want je kunt nu al beginnen met een klein maandbedrag. Bovendien weten veel ondernemers niet dat ze tot 49,5 procent belastingvoordeel laten liggen. Tijd dus om eens te kijken: red jij het straks met alleen AOW of wordt het tijd om ook zelf iets op te bouwen?

Een goed pensioen betekent volgens het CBS dat je na je AOW-leeftijd zeventig procent van je laatstverdiende inkomen ontvangt. Om dat te bereiken, is het handig om op tijd geld opzij te zetten voor je pensioen. Voor jou als ondernemer geldt dat zeker, want je bouwt niet automatisch pensioen op.

In een winkelcentrum werden voorbijgangers verrast met een blik op hun gepensioneerde zelf. Hebben zij hun pensioen wel goed geregeld? Een verborgen camera en de techniek om nietsvermoedende voorbijgangers ‘live’ zo’n dertig jaar ouder te maken. Met deze actie wil ABN AMRO mensen stil laten staan bij hun pensioen. Confronterend en “een eye-opener’’, vinden de passanten. „Hoeveel pensioen ik later krijg? Daar heb ik mij nooit in verdiept.”

AOW-uitkering vaak niet voldoende voor ondernemers

Lunchen met een vriend of vriendin, naar een concert met je dochter, een weekendje weg met het gezin of eindelijk die droomreis plannen: ook na je pensionering wil je kunnen doen waar je blij van wordt. Daarom is het belangrijk om te weten hoe jouw financiële toekomst eruitziet. De AOW is op dit moment ongeveer 1.500 euro netto voor een alleenstaande en 1.000 euro per persoon voor samenwonenden. Als zzp’er of medewerker met een flexibel contract ontvang je geen werkgeverspensioen. Hierdoor is alleen een AOW-uitkering niet genoeg om het leven te blijven leiden dat je gewend bent.

Hoeveel heb je later nodig?

Als ondernemer ben je zelf verantwoordelijk voor het opbouwen van extra pensioen, naast de AOW. Ondernemers hebben op hun AOW-leeftijd gemiddeld 85.000 euro aan aanvullend pensioen opgebouwd. Dat lijkt veel, maar uitgesmeerd over twintig jaar is dat slechts zo’n 355 euro bruto per maand. Tel dat op bij je AOW en het blijft een bescheiden inkomen. Met deze snelle pensioencheck zie je in vijf minuten hoe jouw financiële toekomst eruitziet. Kijk vervolgens eens naar je huidige vaste lasten en maandelijkse uitgaven. Hoeveel extra heb je per maand nodig om ook nog leuke dingen te kunnen doen?

Hoe eerder je start, hoe beter

Hoe eerder je als zzp’er start met pensioen opbouwen, hoe langer je profiteert van mogelijk rendement. Start je tien jaar later met pensioenbeleggen, dan moet je meer dan het dubbele opzij leggen om hetzelfde einddoel te halen.Ook voor pensioensparen geldt: wie vroeg begint, profiteert van het zogenaamde sneeuwbaleffect van rente-op-rente. Als je later begint, mis je dat voordeel. Dat betekent dat je later veel meer moet inleggen om hetzelfde pensioen op te bouwen, simpelweg omdat je minder tijd hebt om te profiteren van groei.

Sparen en beleggen met belastingvoordeel

Bij ABN AMRO kun je flexibel sparen of beleggen binnen één product, met mogelijk belastingvoordeel. Over de inleg binnen je jaarruimte kun je tot 49,5 procent belastingvoordeel ontvangen. Bovendien hoef je over dit vermogen geen belasting te betalen in box 3.De hoogte van je jaarruimte hangt af van je inkomen en eventuele pensioenopbouw als je ooit in dienst bent geweest bij een werkgever. Als je de pensioenleeftijd bereikt, wordt het opgebouwde bedrag uitgekeerd als bruto-inkomen. Je betaalt er dan wel belasting over, maar waarschijnlijk minder dan nu omdat je inkomen lager is. Zo bouw je een extra financiële buffer op, bovenop je AOW en eventueel werkgeverspensioen.

Vandaag een kleine stap, morgen een groot verschil

Veel mensen denken dat pensioen opbouwen iets is voor later of dat het alleen zin heeft als je meteen grote bedragen kunt missen. Dat is niet zo. Al met een kleiner bedrag – bijvoorbeeld 250 of 500 euro per maand – maak je al verschil. Door de tijd en het rendement dat je opbouwt, kan dit bedrag op de lange termijn flink groeien.

Bouw nu extra pensioen op met een bonus tot 1.000 euro

Stel je pensioen niet langer uit, zodat je later net zo kunt blijven genieten als nu. Open uiterlijk 31 december 2025 een pensioenrekening bij ABN AMRO, stort er minimaal 500 euro en ontvang een bonus van 100 euro. Hoe hoger je inleg, hoe hoger de bonus. De bedragen lopen op tot 1.000 euro. Je kiest zelf of je jouw inleg gebruikt voor sparen, beleggen of een combinatie. Kijk op de website voor meer informatie en voorbeelden van hoe jouw vermogen kan groeien.

Beleggen kent risico’s. Je kunt een deel van jouw inleg verliezen. Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument.