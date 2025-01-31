Wie is de beste kandidaat voor een promotie? Is dat degene met de meeste klik met de leidinggevende, of degene met het meeste talent? Veel bedrijven hebben hier geen helder antwoord op – en dat kost kansen. Hoe borg je dat iedereen gelijke kansen krijgt? Waarom is dit belangrijk en hoe pak je dit aan?

Promoties en doorstroom zonder vooroordelen: zo pak je het aan in jouw bedrijf

Uit onderzoek* blijkt dat werknemers met een migratieachtergrond minder kans krijgen op een promotie, opleidingen of een vast contract in vergelijking met hun collega’s zonder migratieachtergrond. Vaak spelen onbewuste vooroordelen en informele beslissingen hierin een rol. Onbewust hebben we vaak voorkeur voor iemand met wie we een klik voelen of voor iemand die op ons lijkt.

Wij hebben rolmodellen in de top. Daarmee laat je collega’s zien dat doorgroeien voor iedereen mogelijk is. Kenneth Leenders, ceo bij Expat Mortgages Kenneth Leenders ceo bij Expat Mortgages

Benut talent in je bedrijf

Interne vacatures worden nog (te) vaak ingevuld zonder transparante of objectieve selectieprocedure. Hierdoor kan talent over het hoofd worden gezien en komt niet altijd de meest geschikte persoon op de juiste plek. Door interne vacatures openlijk te communiceren en een objectief selectieproces in te richten, vergroot je de kans dat de best gekwalificeerde kandidaat de functie krijgt. Dat is niet alleen eerlijker, maar zorgt er ook voor dat je bedrijf optimaal profiteert van beschikbare talenten en vaardigheden. Dat kun je zien dat als een verbetering voor je bedrijf.

In onderstaande video vertelt Suzan de Winter-Koçak, expert op het gebied van kansengelijkheid op de werkvloer, waarom het belangrijk is hier aandacht voor te hebben in je bedrijf. Ook geeft ze concrete tips om hiermee aan de slag te gaan als mkb-ondernemer.

Wat kun je doen?

Door doorstroom op basis van eenduidige criteria te beoordelen kun je zorgen voor meer gelijke kansen. Hoe pak je dit aan?

1. Kies duidelijke criteria

Stel heldere criteria op die écht met de functie te maken hebben. Denk hierbij aan specifieke vaardigheden of meetbare prestaties, zoals het behalen van omzetdoelen. Zo voorkom je dat promoties gebaseerd worden op buikgevoel of persoonlijke voorkeur. Voorkom ook bevooroordeelde eisen, zoals een bestuursjaar bij een studentenvereniging.

2. Transparantie: laat iedereen weten waar ze aan toe zijn

Niets werkt demotiverender voor medewerkers dan onduidelijkheid over hoe ze verder kunnen groeien in hun carrière. Communiceer daarom de criteria en verwachtingen rondom promoties openlijk. Dit geeft werknemers inzicht in wat ze kunnen doen om door te stromen. Ook draagt dit bij aan een gevoel van eerlijkheid binnen de organisatie.

3. Standaardiseer beoordelingen

Een gestandaardiseerd beoordelingsproces helpt je om subjectiviteit te verminderen. Zorg bijvoorbeeld dat dezelfde vragen in elk beoordelingsgesprek terugkomen. Ook is het aan te raden om in de beoordeling feedback van meerdere collega’s mee te nemen (360-graden-feedback) en duidelijke beoordelingsformulieren te gebruiken. Door het beoordelingsproces te documenteren, kun je achteraf verantwoorden hoe beslissingen tot stand zijn gekomen.

4. Ontwikkel individuele groeiplannen

Laat elke medewerker weten dat hun ontwikkeling belangrijk is. Dit kun je doen met individuele ontwikkelplannen. Hierin staan niet alleen leer- en doorgroeimogelijkheden, maar ook concrete stappen om deze te bereiken. Zo geef je werknemers handvatten om actief te werken aan hun eigen loopbaan.

Ga gewoon beginnen en ervaar zelf in de praktijk hoe iets werkt. Wees niet bang om fouten te maken en zorg dat je het onderwerp blijvend onder de aandacht houdt Tip van Suzan

5. Zorg voor eerlijke kansen bij interessante klussen

De verdeling van uitdagende projecten speelt een cruciale rol in de zichtbaarheid van talent. Houd bij wie welke opdrachten krijgt en zorg ervoor dat iedereen gelijke kansen krijgt om te schitteren. Dit helpt om voorkeursbehandelingen te vermijden.

6. Denk aan diversiteit bij besluitvorming

Wanneer beslissingen over promoties worden genomen, is het belangrijk om diverse perspectieven mee te nemen. Betrek daarom mensen met verschillende achtergronden bij de besluitvorming. Dit vermindert de kans op ingroup favouritism. Dit is de neiging om mensen te bevoordelen die op ons lijken.

7. Monitor kansengelijkheid binnen promoties en doorstroom

Om gelijke kansen te waarborgen, is het belangrijk om doorstroomcijfers te monitoren. Hoe presteren medewerkers van verschillende groepen binnen jouw organisatie? En hoe zit het met de verdeling in leidinggevende functies? Door deze cijfers te analyseren, kun je tijdig bijsturen waar nodig. Zet een medewerkersonderzoek in en vraag of mensen barrières ervaren in doorgroei. Analyseer de uitkomsten en houd oog voor verschillen in afkomst, leeftijd en sekse.

Door objectief en transparant met promotie om te gaan, bouw je aan een bedrijfscultuur waarin medewerkers zich gewaardeerd en eerlijk behandeld voelen. Dit verhoogt niet alleen de betrokkenheid en tevredenheid van je personeel, maar draagt ook bij aan een sterk werkgeversimago. Medewerkers die kansen zien binnen jouw organisatie, blijven bovendien langer en zetten zich met meer toewijding in. Kortom: zet vandaag nog die eerste stap.

Wil je aan de slag met eerlijke promoties en de volle kracht van je medewerkers benutten? Kijk op de De Normaalste Zaak.

Bron:

* M. van de Gevel, E. Stobbe, I. Soterik en H. Felten (2024). Objectivering van doorstroom- en promotieprocessen: hoe doe je dat? - Een literatuurstudie. Kennisplatform inclusief samenleven.