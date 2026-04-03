Van marktkraam tot winkelketen: hoe drie broers Nederlands Slaapcentrum laten groeien

Wat begon met een foto van een bed op een marktkraam, groeide uit tot een keten met meerdere winkels. De broers Dennis, Dave en Mike van der Voort bouwen het familiebedrijf Nederlands Slaapcentrum verder uit. Met een nieuwe winkel in Amsterdam volgt de volgende stap.

Het verhaal van Nederlands Slaapcentrum begint niet in een showroom, maar op de markt. Daar verkocht de vader van Dennis, Dave en hun broer Mike jarenlang textiel op markten in Brabant en Limburg. Bedden waren toen nog helemaal niet het plan. „Onze vader hing op een dag een foto van een bed aan zijn kraam”, vertelt Dennis van der Voort. „Klanten konden het bestellen zonder dat ze er ooit op hadden gelegen. Dat werkte verrassend goed.”

Langzaam verschoof de focus van textiel naar slaapproducten. Matrassen, bedden en slaapkamermeubels kregen steeds meer aandacht. „In het begin liep alles nog door elkaar”, zegt Dave. „Mijn vader verkocht van alles, maar uiteindelijk bleek dat bedden veel potentie hadden. Zo groeide het bedrijf steeds verder die kant op.”

De eerste winkel opende uiteindelijk in Tilburg. Vanuit daar breidde het bedrijf stap voor stap verder uit. Inmiddels telt Nederlands Slaapcentrum meerdere vestigingen. In de loop der jaren groeide ook het assortiment. Naast bedden en matrassen kwamen er steeds meer producten bij die bijdragen aan een goede nachtrust, zoals boxsprings, toppers en slaapkamermeubels. Daarmee ontwikkelde het bedrijf zich van een eenvoudige beddenverkoper tot een complete slaapspecialist.

Dat de drie broers later zelf in het bedrijf terechtkwamen, ging geleidelijk. „We hielpen vroeger allemaal mee”, zegt Dave. „In vakanties of vrije dagen gingen we naar het magazijn of reden we mee met leveringen. Zo rol je er vanzelf in.”

In het diepe springen

Toen de broers het bedrijf echt zelf gingen runnen, begon meteen een uitdagende periode. De financiële situatie was niet eenvoudig en privé speelde er ook veel. „Onze moeder werd ziek en mijn vader besloot voor haar te gaan zorgen”, vertelt Dave. „Vanaf dat moment stonden wij er ineens zelf voor.”

Waar ze eerder vooral meewerkten in het bedrijf, moesten ze nu ineens alles zelf regelen. „Van de ene op de andere dag was je ondernemer”, zegt Dave. „Je moest inkopen doen, met leveranciers onderhandelen en beslissingen nemen over het bedrijf.” Ook het verdelen van de rollen binnen het bedrijf moest zich in die periode vanzelf ontwikkelen. De broers ontdekten gaandeweg waar hun sterke punten lagen en hoe ze elkaar konden aanvullen in het ondernemerschap.

Ook het openen van nieuwe winkels bleek een flinke uitdaging. „We hadden eigenlijk geen idee hoe je een winkel opent”, zegt Dennis. „Denk aan elektra, inrichting, verlichting en personeel. Dat hadden we nog nooit gedaan.” Toch besloten de broers er vol voor te gaan. Ze openden nieuwe winkels en leerden gaandeweg wat wel en niet werkte. „De eerste winkel die we zelf openden was echt spannend”, zegt Dennis. „Je investeert veel geld, maar je weet nog niet hoe klanten gaan reageren. Gaan mensen binnenlopen? Gaan ze kopen? Dat zijn vragen die continu door je hoofd gaan.”

Volgens Dennis betekent ondernemen vooral durven. „Je kunt beter spijt hebben van iets wat je hebt gedaan dan van iets wat je niet hebt gedaan.” Die mentaliteit heeft volgens hem veel verschil gemaakt. Nieuwe winkels openen, investeren in systemen of online stappen zetten: vaak gebeurde het gewoon door het te proberen. „Niet alles lukt in één keer”, zegt Dave. „Maar als je niets probeert, gebeurt er helemaal niets.”

Een belangrijke les was dat goedkoop niet altijd verstandig is. „In het begin probeerden we soms dingen zo goedkoop mogelijk te regelen”, zegt Dave. „Maar als je het daarna opnieuw moet doen, ben je uiteindelijk duurder uit. Nu investeren we liever meteen goed.”

Heb liever spijt van iets wat je deed dan van iets wat je niet deed

Service als basis

Waar het bedrijf vandaag voor staat? Volgens de broers draait het vooral om service, persoonlijk advies en kwaliteit. „Wij werken bewust met kleinere teams”, zegt Dennis. „Niet tien mensen op de winkelvloer, maar een paar mensen die echt verstand van zaken hebben.” Volgens hem zorgt dat niet alleen voor kostenbesparing, maar ook voor beter contact met klanten. „Bij grote ketens spreek je vandaag met de ene medewerker en morgen met een ander. Wij vinden het belangrijk dat klanten iemand hebben die hen echt kent.”

Alle winkels worden ingericht met veel aandacht voor sfeer en beleving. „Een bed koop je niet elke dag”, zegt Dave. „Mensen willen rustig kunnen vergelijken en goed advies krijgen.” Volgens de broers gaat het daarbij niet alleen om het product, maar ook om het slaapadvies. Klanten krijgen uitleg over verschillende matrassen, ondersteuning en slaapcomfort, zodat ze een keuze maken die echt bij hen past.

Tegelijkertijd blijft het bedrijf vernieuwen. Zo wordt online gewerkt met een 3D-configurator waarmee klanten hun bed digitaal kunnen samenstellen. Online speelt sowieso een steeds grotere rol. Veel klanten oriënteren zich eerst op internet voordat ze een winkel bezoeken. „Daarom laten we online al goed zien wat er mogelijk is”, zegt Dave. „Daarna komen mensen vaak naar de winkel om het echt te ervaren.” Volgens Dennis versterken online en fysieke winkels elkaar. „Een bed wil je uiteindelijk voelen en testen. Maar online helpt klanten wel om beter voorbereid binnen te lopen.”

Wij werken met minder mensen, maar wel met de juiste mensen

Nieuwe stap: Amsterdam

De volgende stap in de groei is een nieuwe winkel in Villa ArenA Amsterdam. Daarmee breidt het familiebedrijf uit naar een regio waar het tot nu toe minder actief was. Volgens Dennis is de locatie bewust gekozen. „Logistiek rijden we al veel die kant op. Dan is het logisch om daar ook een winkel te openen.” Daarnaast zien de broers veel potentie in de regio. Het aantal inwoners groeit en de vraag naar kwalitatieve slaapproducten blijft stijgen.

Voor het familiebedrijf betekent de nieuwe vestiging ook een volgende fase in de groei. Met meerdere winkels verspreid over het land wordt de naam Nederlands Slaapcentrum steeds bekender bij een breder publiek. De nieuwe winkel krijgt een hoogwaardige uitstraling, met veel aandacht voor sfeer en detail. „Het wordt geen standaard beddenzaak met een paar bedden op een rij”, zegt Dennis. „We willen echt een plek creëren waar mensen inspiratie krijgen voor hun slaapkamer.”

Voor de toekomst blijven de ambities groot. De broers willen blijven groeien, maar wel stap voor stap. „Gewoon blijven ondernemen”, zegt Dennis. „Nieuwe winkels openen, blijven verbeteren en vooral gas blijven geven.” Zijn broer Dave kijkt ondertussen nog verder vooruit. „Uiteindelijk wil je dat mensen meteen aan ons denken als ze een goed bed zoeken”, zegt hij. „Daar werken we iedere dag aan.” Volgens hem ligt de kracht daarbij juist in het familiebedrijf. „We nemen beslissingen snel en we kennen onze klanten. Dat maakt ons flexibel en vertrouwd.”