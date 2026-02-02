Van kookstudio tot vastgoedimperium: hoe alternatieve financiering ondernemers laat groeien

Wie denkt dat investeren in vastgoed alleen is weggelegd voor projectontwikkelaars, kent Maartje Stuive nog niet. Als oprichter van Keizer Culinair bouwde ze niet alleen aan een culinair imperium, maar ook aan een bloeiende vastgoedportefeuille. Niet via de bank, maar met slimme alternatieve financieringsvormen. Ze deelt haar ervaringen voor ondernemers die willen investeren in vastgoed, maar vastlopen bij traditionele geldverstrekkers.

De ondernemersreis van Maartje Stuive begon met haar liefde voor koken en verbinden. Na een studie bedrijfskunde in Groningen en een baan bij KLM in productontwikkeling, merkte ze dat er iets miste: het directe contact met mensen. „Bij KLM werkte ik met bekende chef-koks aan het continu verbeteren van maaltijden aan boord. Dat culinaire én zakelijke aspect vond ik fascinerend. In mijn vrije tijd begon ik in de avonden met kooklessen in Amsterdam en Utrecht. Dat escaleerde dermate snel dat ik er mijn eigen bedrijf, Keizer Culinair, mee heb opgezet.”

Van keukentafel naar stenen

Wat begon als een passieproject groeide uit tot een professioneel netwerk met op het hoogtepunt wel twaalf kookstudio’s. „Het mooie aan koken is dat het mensen samenbrengt. Aan lange tafels ontstaan gesprekken tussen directeuren en jonge startende collega’s, tussen mensen die elkaar anders wellicht nooit spreken. Dat verbindende element is de kern van mijn concept.” Na meer dan twintig jaar is Maartje nu bezig om haar bedrijf over te dragen aan haar dochter die ‘de energie en de visie heeft om dat verder te brengen’. En Maartje? Die richt zich op haar andere passie: investeren in vastgoed.



De stap naar vastgoed was geen bewuste carrièrewending, maar een logisch gevolg van haar ondernemerschap. „Toen ik begon met Keizer Culinair, investeerde ik al vroeg alle winst in appartementen. Die verhuurde ik, loste de hypotheek af en gebruikte de appartementen als onderpand voor nieuwe aankopen.” Zo ontstond beetje bij beetje een portefeuille die meegroeide met haar bedrijf. „Ik zag vastgoed als een manier om mijn onderneming te versterken, niet als doel op zich. Maar wie als ondernemer vastgoed wil financieren, loopt al snel tegen muren aan. Bij banken is het een drama. Alles duurt lang, er is weinig flexibiliteit en ze begrijpen je business vaak niet.”

Maartje vond een oplossing via alternatieve financiering. „Via Mogelijk kon ik uiteindelijk wél snel schakelen. Ze denken mee, zijn zakelijk en oplossingsgericht. Dat was precies wat ik nodig had.”

Flexibiliteit als sleutel tot succes

Een van de grootste voordelen van alternatieve financiering is volgens Maartje de snelheid en flexibiliteit. „Voor een nieuw project had ik een stuk grond in bezit om appartementen op te bouwen. Maar het traject liep uit en ik had een tussenfinanciering nodig om het geheel succesvol af te ronden. Als ik bij de bank had aangeklopt, was het een lastig verhaal geweest. Wellicht niet eens vanwege het verkrijgen van de financiering, maar vooral de tijd die het duurt om alles rond te krijgen.



Bij Mogelijk was het juist wél heel snel geregeld. En dat gaf ruimte. Geen stroperige processen, maar direct schakelen. Veel ondernemers denken nog in oude patronen. Ze gaan automatisch naar de bank, denken dat alternatieve financiering duurder is. Maar in mijn geval waren de maandlasten zelfs lager dan bij de bank. En ik kon door. Die flexibiliteit is essentieel als je wilt groeien.”

Ik kan investeren, begeleiden en nieuwe concepten ontwikkelen. Dat is het mooie aan alternatieve financiering: het maakt verdere groei mogelijk zonder logge structuren Maartje Stuive Keizer Culinair

Voor Maartje is vastgoed inmiddels een volwaardige pijler onder haar ondernemerschap. „Het is niet alleen een investering, maar ook een buffer. Het geeft me vrijheid om nieuwe plannen te maken.” Die plannen zijn er volop, al laat ze het culinaire deel nu dus over aan haar dochter. „Zij zit er vol in en wil mij terecht graag uit beeld hebben”, lacht ze.



„Ik wil mensen blijven verbinden, maar hoe precies weet ik nog niet. Wat ik wél weet, is dat vastgoed me de ruimte geeft om te blijven ondernemen. Ik hoef niet alles zelf te doen. Ik kan investeren, begeleiden en nieuwe concepten ontwikkelen. Dat is het mooie aan alternatieve financiering: het maakt verdere groei mogelijk zonder dat je vastzit aan logge structuren.”

Maartje en dochter Anna Eva van Kookstudio Keizer. Foto Dingena Mol

Tips voor ondernemers met vastgoedambities

Maartje heeft een duidelijke boodschap voor ondernemers die willen investeren in vastgoed: begin klein, denk groot. „Je hoeft niet meteen een kantoorpand te kopen. Begin met een appartement, los het af en gebruik het als onderpand voor een volgend project. En vooral: laat je niet afschrikken door het idee dat vastgoed alleen voor grote spelers is. Als je een goed businessmodel hebt, kun je veel bereiken. Daarnaast is het zaak om je goed te laten informeren. Praat met partijen die ervaring hebben. Niet alleen met banken, maar ook met alternatieve financiers. Zij kijken anders naar risico’s en kansen en begrijpen vaak beter wat jij als ondernemer nodig hebt.”

De balans tussen zakelijk denken en persoonlijke betrokkenheid ziet Maartje als essentieel om vooruit te kunnen. „Ik ben ondernemer, maar ook moeder, mentor en verbinder. Die rollen lopen door elkaar. Juist daarom is vastgoed zo’n fijne aanvulling. Het is tastbaar, stabiel en strategisch. En het geeft me de ruimte om keuzes te maken. Alternatieve financiering is niet alleen een financiële keuze, maar ook een mindset. Je moet durven loslaten, durven vertrouwen en durven investeren. Dat is spannend, maar ook ontzettend bevrijdend. Voor ondernemers die durven te denken buiten de gebaande paden, liggen de kansen voor het oprapen!”