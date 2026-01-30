Veilig werken: Zo werk je door tijdens en na een cyberaanval

Een bedrijfscontinuïteitsplan (BCP) voor cyberbeveiliging is een uitgebreide strategie die ervoor zorgt dat je bedrijf kritieke activiteiten kan blijven uitvoeren tijdens en na een cyberincident. En het probleem wordt ondertussen opgelost.



Het is niet alleen de impact van de aanval zelf die bedrijven geld kan kosten, maar ook alles wat daarna komt. We hebben het dan over bedrijfsonderbrekingen, klantenverloop en reputatieschade die gepaard kunnen gaan met cyberincidenten. Een robuust BCP kan bedrijven helpen op diverse terreinen.



- Downtime minimaliseren - Een grondig BCP kan de hersteltijd drastisch verkorten door duidelijke procedures en verschillende manieren van werken te bieden waarmee je het bedrijf draaiende kan houden.



- Diensten handhaven tijdens verstoringen - Met een solide BCP kun je klanten blijven bedienen, zelfs wanneer jouw systemen zijn gecompromitteerd,



- Reputatie behouden - Houd het vertrouwen in stand dat je in de loop der jaren hebt opgebouwd. Het BCP bevat communicatiestrategieën die helpen de storm te doorstaan.



- Naleving garanderen: wettelijke vereisten veranderen voortdurend en veel sectoren schrijven specifieke cyberbeveiligingsmaatregelen voor. Een BCP kan helpen om aan te tonen dat je de nodige zorgvuldigheid in acht neemt en het risico op niet-naleving vermindert.

De vijf stappen

1 Risicobeoordeling - De eerste stap bij het opstellen van een BCP waarbij je potentiële cyberdreigingen identificeert, die specifiek zijn voor jouw bedrijf. Je evalueert ook de sterke en zwakke punten van de huidige beveiligingsopstelling en gaat na of er kwetsbaarheden zijn die moeten worden aangepakt.



2 Bedrijfsimpactanalyse - Zodra de potentiële risico’s zijn geïdentificeerd, kunt je met behulp van een bedrijfsimpactanalyse inzicht krijgen in de mogelijke gevolgen van verschillende cyberincidenten. Denk aan zaken als potentiële verliezen en downtime termijnen. Je checkt in deze fase ook welke bedrijfsfuncties het meest cruciaal zijn en dus als eerste weer operationeel moeten zijn.



3 Strategieontwikkeling - Nu kun je een uitvoerbaar plan opstellen. Hoe kun je kritieke bedrijfsfuncties draaiende houden als de systemen uitvallen? En welke processen moeten prioriteit krijgen om de continuïteit te waarborgen?



4 Documentatie - Alles moet worden vastgelegd en op een toegankelijke digitale plek worden opgeslagen. Zo kan het gemakkelijk worden teruggevonden wanneer dat nodig is. Zorg voor begrijpelijke en gemakkelijk uitvoerbare informatie waarin gedetailleerde procedures, beslissingsbomen en communicatievormen zijn vastgelegd. Deze documentatie moet zowel digitaal als fysiek worden opgeslagen, met meerdere toegangspunten om de beschikbaarheid tijdens incidenten te garanderen.



5 Testen en onderhoud - Als je een BCP opstelt en vervolgens vergeet, bevat deze mogelijk niet alles wat je nodig hebt in geval van een incident. Regelmatig testen brengt verbeterpunten aan het licht. Zie het als onderdeel van een continu proces om ervoor te zorgen dat de BCP mee evolueert met je bedrijf en het veranderende dreigingslandschap.

Download de BCP checklist De uitgebreide checklist van Vodafone Business biedt kleine en middelgrote ondernemingen een praktisch startpunt. Download de checklist hier.

Belangrijkste elementen die elke BCP moet bevatten

Hoewel elk bedrijf anders is, met andere prioriteiten en andere risiconiveaus, zijn er belangrijke elementen die in elk BCP moeten worden opgenomen. Deze omvatten:



- Gedefinieerde rollen en verantwoordelijkheden: Wie is waarvoor verantwoordelijk tijdens een crisissituatie? Iedereen moet zijn rol en verantwoordelijkheden kennen als er een cyberaanval plaatsvindt.



- Communicatiekaders: vooraf opgestelde communicatie kan van pas komen tijdens een inbreuk om ervoor te zorgen dat de boodschap nauwkeurig is en snel wordt gecommuniceerd.



- Herstelprioriteiten: welke bedrijfsfuncties zijn nodig om het bedrijf draaiende te houden? Deze moeten de hoogste prioriteit krijgen. Een BCP moet jouw bedrijfsprocessen rangschikken op basis van belangrijkheid.



- Strategieën voor gegevensback-up en -herstel: Als gegevens worden aangetast, hoe krijgt je ze dan terug? Het BCP moet het plan schetsen, inclusief regelmatige tests van back-up systemen en duidelijke procedures voor gegevensherstel.



- Alternatieve operationele procedures: Documenteer alle handmatige workarounds en alternatieve manieren van werken die jouw team moet gebruiken in het geval dat systemen en gebruikelijke operationele procedures worden verstoord.