Zo laat je jouw bedrijf groeien met een zakelijke partner

Een van die ervaren ondernemers is Anthony de Vries, medeoprichter van De Pizzabakkers. Hij breidde zijn bedrijf uit tot 35 vestigingen, en heeft belangrijke tips voor de dames. ,,Het allerbelangrijkste met een partner is vertrouwen”, vertelt hij. Daarnaast wijst hij op het belang van gelijkwaardigheid qua inbreng. Dat kan in allerlei vormen, dus hoeft niet altijd om geld te gaan.

In Blik op de Zaak brengt Rabobank ondernemers bij elkaar om te sparren over zaken die spelen in hun bedrijf. Verwacht een stroom aan handige tips, waardevolle ervaringen en frisse ideeën. Want de kennis van de ene ondernemer brengt de ander verder. En jou misschien ook? Bekijk de afleveringen: Blik op de Zaak over zakelijke partnerships - Rabobank

Een culturele én strategic fit

Ook Derk Remmelink, partner en eigenaar bij @Category & Trade Company, helpt de ondernemers graag op weg. Hij legt uit dat het belangrijk is ‘dat je bij elkaar past’. Een paar belangrijke voorwaarden daarvoor zijn een cultural fit en een strategic fit. Is daar sprake van? Dan is de kans op een succesvolle samenwerking aanzienlijk groter én brengt het zowel de partner als de ondernemers verder. Net als Anthony wijst hij erop dat het belangrijk is om alle gemaakte afspraken goed vast te (laten) leggen.

De dames zijn vooral benieuwd naar meer tips van Anthony, met zijn 35 vestigingen. Hij lijkt de ideale kandidaat om meer te vertellen over zakelijke partners, en hoe je daar afspraken mee maakt.

‘Niemand is precies zoals jij’

Anthony legt uit dat je er als ondernemer altijd vanuit moet gaan dat er niemand is zoals jij. ,,Jullie zijn de ondernemers, en in jullie zit de meeste power en de meeste drive”, licht hij toe. Diezelfde power en drive zie je niet altijd bij medewerkers of potentiële partners. Natuurlijk kan je geluk hebben en het lot uit de loterij vinden, maar hij legt ze uit dat het verstandig is om daar niet vanuit te gaan.

Jessica herkent wat hij zegt, en vertelt dat ze het liefst partners willen met liefde voor het vak die dicht op het vuur zitten. Ze legt uit: ,,Ons vak is heel erg persoonlijk en luistert daardoor heel nauw.”

Nail art concept salon Lakwerk vraagt ervaren ondernemers naar hun tips voor partnerships

Onderzoek met psychologische tests

Om De Pizzabakkers te laten groeien werkte Anthony samen met specialisten, die onderzoek deden naar de kandidaten voor franchisevestigingen. ,,We hebben psychologische tests laten doen, en van daaruit de sollicitatiegesprekken met ze gevoerd.” Saar ziet de toegevoegde waarde van die aanpak, en zou op die manier graag testen of een zakelijke partner geschikt is om mee samen te werken.

Aanvullend legt Anthony uit dat ze bij De Pizzabakkers partnerships doen met medewerkers die vanaf dag één in de zaak hebben gewerkt. ,,Zij kennen het klappen van de zweep”, legt hij uit. ,,Zij hebben al geproefd van het succes én weten daardoor precies wat ze moeten doen.”

Dat biedt kansen voor Lakwerk, denkt Saar. De ondernemers hebben veel getalenteerde vrouwen bij hen werken, in wie ze de potentie zien om er zakelijk mee te gaan samenwerken. Volgens Anthony is dat een geweldige kans. Maar, hij wijst op het belang om medewerkers de juiste handvatten te bieden om verder te gaan. Je kunt ze niet zomaar uit de zaak plukken, en ze elders neerzetten legt hij uit. ,,Want dan ga je nat”, waarschuwt de ervaren ondernemer.

Hoeveel brengt een compagnon in?

Ten slotte komt hij terug op de investeringen, omdat de inbreng en wat het oplevert voor allebei in balans moet zijn. Jessica en Saar vinden het belangrijk dat partners waarmee ze samenwerken ook zelf een bedrag inleggen. ,,Als het mislukt en je gaat alleen maar de min in, dan voelt dat toch anders wanneer je er geen eigen geld in hebt zitten”, stelt Saar. Het is volgens Anthony een van de redenen om alles goed op papier te laten zetten, bijvoorbeeld met een goede jurist die daarbij kan helpen.

Ten slotte zijn de dames van Lakwerk benieuwd hoe ze het best kunnen monitoren of het blijft gaan zoals ze dat graag zien. Bij De Pizzabakkers organiseren ze daarvoor maandelijkse bijeenkomsten. ,,Dan nemen we alles door, en daarnaast gaan we er regelmatig naartoe om de spreekwoordelijke brandjes te blussen.” Tegelijkertijd geeft hij toe dat het niet lukt om alles de hele tijd in de gaten te houden, want je kan niet overal tegelijk zijn. Des te belangrijker dat de fit met een businesspartner klopt.

Met die tips hebben de ondernemers van Lakwerk de bevestiging die ze zochten. En hebben ze vooral heel veel zin om verder te ondernemen. ,,Het gaat weer kriebelen”, besluit Saar.