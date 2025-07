In felle bewoordingen hekelde reiskoepel ANVR het advies van het Outbreak Management Team (OMT) om vanwege covid-19 voorlopig niet met vakantie te gaan. ,,Uit de cijfers blijkt dat reizen slechts een minimaal aandeel heeft in het aantal besmettingen’, zegt Frank Oostdam. ,,En dus is het OMT-advies buitenproportioneel." De ANVR-directeur houdt intussen rekening met minimaal 40 procent aan faillissementen. ,,Premier Rutte heeft het over mee ademende steunpakketten, maar de reisbranche heeft mond-op-mondbeademing nodig."

Lees verder onder de advertentie

De opmerkingen over het OMT-advies leidde tot een storm van kritiek op de ANVR, die zou verdedigen wat moreel niet te verdedigen valt. Maar Oostdam legt die kritiek naast zich neer. In De Volkskrant zegt hij: ,,Onze leidraad is dat het niet uitmaakt waar je bent, maar hoe je je gedraagt. Ik zou nu liever op de Canarische Eilanden zitten met veel lagere besmettingscijfers dan in Nederland. Het zou pas moreel verwerpelijk zijn als wij onze klanten zomaar overal heen sturen. Vliegen draagt voor 0,1 procent bij aan het aantal besmettingen, hotels 2,5 procent. Het is niet niks, maar evenmin alarmerend."



Luchtvaartmaatschappijen als Ryanair vervoeren mensen voor 10 euro naar oranje gebieden, dat noem ik moreel verwerpelijk. Onze reisbureaus houden zich strikt aan de maatregelen.

HOE DE CORONACRISIS DE REISBRANCHE RAAKT • = Omzet reisbranche daalt t.o.v. 2019 met 80 procent van 10 miljard naar 1 of 1,5 miljard • = In 2021: 40 procent aan faillissementen (dit jaar al 25 procent) • = Verwachting ANVR: in 2023 weer oude niveau • = En: vliegen draagt voor 0,1 procent bij aan besmettingen

De ANVR heeft toch ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid? Waarom zou uw organisatie een dwingend OMT-advies negeren?

,,Ik verwijs daarbij opnieuw naar de cijfers, die niet een nog drastischer aanpak rechtvaardigen. We volgen bovendien de reisadviezen. Een geel gebied betekent dat je kunt reizen, oranje houdt in dat alleen noodzakelijke reizen met verplichte quarantaine mogelijk zijn. En naar een rood gebied ga je zeker niet.

Lees verder onder de advertentie

De consument is al terughoudend. De meeste skigebieden staan op oranje, die reizen bieden wij dus niet aan. Luchtvaartmaatschappijen als Ryanair vervoeren mensen voor 10 euro naar oranje gebieden, dat noem ik moreel verwerpelijk. Onze reisbureaus houden zich strikt aan de maatregelen. Als de regering het OMT-advies overneemt, zullen wij de boel niet saboteren."

Lange rijen op Schiphol tijdens de Kerst willen we juist niet zien?

,,Wanneer het beelden zijn van mensen die boven op elkaar staan, heb je gelijk. Maar als de reizigers keurig anderhalve meter afstand houden, zie ik het probleem niet. Wat is het verschil met rijen bij de Efteling? Waarom zou ik dan niet met inachtneming van de coronaregels vakantie mogen vieren op de Canarische Eilanden? Wat maakt dat moreel onverantwoord?’



De horeca kan straks meteen weer opstarten, niemand hoeft een kop koffie terug te geven. Wij hebben alle reizen moeten annuleren met extra kosten, we hebben 200 duizend mensen moeten repatriëren. Het gaat om een schade van honderden miljoenen. Mogen we dan boos zijn?

U gebruikt stevige woorden in het persbericht als ‘woedend’ en ‘onverteerbaar’. Trekt de ANVR niet een te grote broek aan?

,,De uitlatingen vanuit de horecabranche waren ook pregnant, robuust en duidelijk. Het negatieve advies van het OMT was voor ons een mentale dreun, het illustreerde dat onze branche onvoldoende gehoord wordt. Helaas moet je dan eens van je afbijten en dat hebben we nu gedaan. De reisbranche wordt de nek omgedraaid. We zijn in feite al zeven maanden dicht, de verliezen zijn enorm. Dan moet je onze emoties ook kunnen begrijpen.

Lees verder onder de advertentie

We verwachtten in 2020 met de bij de ANVR aangesloten bedrijven een omzet van 10 miljard euro te halen. Nu komen we uit op 1 of 1,5 miljard, ruim 80 procent minder dan in 2019. Het is niet alleen omzetschade. De horeca kan straks meteen weer opstarten, niemand hoeft een kop koffie terug te geven. Wij hebben alle reizen moeten annuleren met extra kosten, we hebben 200 duizend mensen moeten repatriëren. Het gaat om een schade van honderden miljoenen. Mogen we dan boos zijn?"

De ANVR pleit voor sneltesten om het reizen te bevorderen?

,,Het Britse instituut Oxford Economics concludeert in een rapport: travel will bounce back. Uiteindelijk gaan mensen wel weer reizen, al zal het pas vanaf 2023 weer het oude niveau bereiken. Die periode kunnen we sneller overbruggen met sneltesten op luchthavens om de reisbranche tegemoet te komen.

Sneltesten zijn de gamechangers, maar dan moet het RIVM niet in de kramp schieten dat alleen de reguliere testen betrouwbaar zijn. Als iedereen in Europa sneltesten invoert, kunnen landen hun schroom overwinnen voor het mogelijk ontvangen van besmette bezoekers."



Lees verder onder de advertentie

Over de situatie van de reisbranche in juni dit jaar, toen we Frank Oostdam spraken in onze podcast:Topman ANVR: 'Vele faillissementen en ontslagen in reisbranche'

Uiteindelijk gaan mensen wel weer reizen, al zal het pas vanaf 2023 weer het oude niveau bereiken. Die periode kunnen we sneller overbruggen met sneltesten op luchthavens om de reisbranche tegemoet te komen.

Kenniscentrum Reiswerk voorspelt dat bijna de helft van het aantal medewerkers in de reissector hun baan kwijtraakt in 2021.

,,Nu al staat 25 procent op straat en dat wordt alleen maar meer. We rekenen voor 2021 op minimaal 40 procent faillissementen. We hebben goed overleg met de ministeries van Financiën en Economische Zaken, want het water staat al over onze lippen. Premier Rutte heeft het over mee ademende steunpakketten, maar de reisbranche heeft mond-op-mondbeademing nodig."