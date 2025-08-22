Paardekooper, verpakkingsreus met miljoenenomzet, failliet verklaard

Verpakkingsleverancier Paardekooper is failliet verklaard door de rechtbank in Rotterdam. Dit meldt de Koninklijke Paardekooper Group (KPG). Eerder deze week werd al bekend dat het bedrijf uitstel van betaling had aangevraagd.

Lees verder onder de advertentie

Paardekooper, opgericht in 1919, is actief in meer dan 75 landen. Het familiebedrijf is een van de grootste verpakkingsleveranciers van Nederland en levert verpakkingen aan bedrijven in verschillende sectoren. Voorheen stond op de website dat onder meer Intratuin, De Bijenkorf, State of Art, Omoda en De Koekfabriek klanten zijn. Inmiddels is de webshop gesloten. ‘De Paardekooper webshop is tijdelijk ingepakt voor technisch onderhoud’, meldt de website deze vrijdag.

KPG was heel ver met een mogelijke oplossing, maar die bleek uiteindelijk niet te realiseren Koninklijke Paardekooper Group

Dinsdag werd bekend dat Paardekooper in zwaar weer verkeerde en uitstel van betaling had aangevraagd. ‘De afgelopen maanden hebben aandeelhouders en directie intensief gewerkt aan oplossingen om Paardekooper financieel gezond en toekomstbestendig te maken. Alles is op alles gezet om een herfinanciering rond te krijgen en voldoende kapitaal veilig te stellen om door te kunnen. KPG was heel ver met een mogelijke oplossing, maar die bleek uiteindelijk niet te realiseren,’ meldde het bedrijf toen in een verklaring.

Lees ook: De ‘lokale held’ achter de 14 miljoen schade: dit is de ondernemer achter failliete Groupcard

Lees verder onder de advertentie

Paardekooper groeide hard door overnames

Paardekooper heeft volgens eigen opgave grote vestigingen in Den Hoorn, Oud-Beijerland (beide Zuid-Holland) en Aalsmeer (Noord-Holland). De afgelopen jaren is het bedrijf hard gegroeid door overnames. In Nederland, België en Luxemburg werken ongeveer zevenhonderd mensen bij Paardekooper.

Volgens het eigen duurzaamheidsverslag behaalde Paardekooper in 2023 nog een omzet van bijna 408 miljoen euro. Toch wist het bedrijf de afgelopen maanden geen nieuwe financiering veilig te stellen. Hoe het verdergaat met de ruim 700 werknemers is op dit moment nog onduidelijk.