Linda werkt niet met grote ketens en uitbreiden naar buitenland is een no-go: ‘Ik wil authentiek blijven’

Linda droomt van een troepvrije badkamerkast. Bijna tien jaar geleden begon ze met een troepvrije deo en breidde het assortiment uit met skin-, hair-, body- en suncare, plus een lijn voor mannen en baby’s. Alles volgt haar gevoel: het moet bij haar passen. Daarom werkt ze niet met ketens en breidt ze niet uit naar het buitenland. Toch groeit Loveli elk jaar, soms met wel 100 procent.

Toen haar moeder borstkanker kreeg, adviseerde de arts om voortaan geen deodorant met aluminium te gebruiken. Linda Bot vertelt: ,,Dat was voor mij een eyeopener. Mijn moeder werd gewaarschuwd, maar moet ik het dan wel blijven gebruiken? Wat zit er eigenlijk allemaal in die producten?” Lang verhaal kort: de meeste ingrediënten van onze cosmeticaproducten zijn bepaald niet eetbaar. Ze ging daarom na of ze zelf gewoon in haar keuken een deodorant kon maken zonder troep en kwam op een simpel recept: baking soda, kokosolie en etherische olie. Dat goedje moest je wel bewaren in de koelkast, niet echt handig dus voor op reis of in de sportschool.

Mijn deo hielp haar echt, toen wist ik dat ik hiermee door moest gaan Linda Bot

Linda ging verder experimenteren. Dat deed ze naast haar baan als marketeer bij KPN. De deo’s die ze maakte gaf ze aan collega’s, vriendinnen en vrouwen bij de sportschool zodat zij ze konden testen en feedback geven. „Een keer gaf een collega bij KPN me zomaar een knuffel, ze had last van overmatig zweten en mijn deo hielp haar echt. Toen wist ik dat ik hiermee door moest gaan.”

Ondertussen was Linda bezig aan een gezichtscrème, weer in haar eigen keuken. „Ik gooide heet water bij gesmolten olie en de boel ontplofte letterlijk. Ik ben natuurlijk geen scheikundige en heb geen achtergrond in de schoonheidsindustrie, maar ben gewoon een marketeer met een passie voor de natuur. Toen besloot ik om een opleiding te volgen tot cosmetic formulator om nog meer blunders te voorkomen.” De experimenten deed ze voortaan in haar schuur in plaats van de keuken.

Loveli wint Award en krijgt veel publiciteit

Op een borrel kwam Linda in 2016 in contact met de hoofdredacteur van Marie Claire. Ze vertelde over haar deodorant zonder chemische ingrediënten. Het magazine hield een jaarlijkse starterswedstrijd en Linda besloot eraan mee te doen. ,,Ik kwam in de finale en won de Starters Award. Daarmee kreeg ik veel publiciteit, ik werd geïnterviewd door Quote en Koffietijd. Even later volgde een mail van Trekpleister: mogen we jouw deo verkopen?” Veel ondernemers zouden nu een gat in de lucht springen, maar Linda bedankte. ,,Het voelde nog niet goed. Ik moest eerst mijn verhaal goed op orde hebben.” Ze had wel al een webshop - zelfgebouwd overigens – en door alle publiciteit werd haar deodorant al goed verkocht.

Mijn vader en zijn vrouw hebben een tijd lang vanuit hun huis de verzendingen gedaan Linda Bot

Linda vond een kleinschalig laboratorium in Amsterdam waar de deodoranten in grotere oplage gemaakt konden worden. Ze vertelt: ,,In het begin hielp mijn familie en de familie van de eigenaar van het lab met het maken en inpakken van de deo’s. Mijn vader en zijn vrouw hebben een tijd lang vanuit hun huis de verzendingen gedaan. Nu werken we met een groot inpakcentrum in Groningen waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werken.” Het kantoor is in Haarlem, het team van Loveli bestaat uit 42 mensen.

Loveli werkt niet samen met ketens

Het assortiment is flink uitgebreid: naast deo kwam er een lippenbalsem en meer skin-, hair-, sun- en bodycare. Ook is er een lijn voor mannen en voor baby’s. De producten worden verkocht via de eigen webshop en zo’n 1.300 verkooppunten door het hele land. Linda werkt niet met ketens als Etos en Kruidvat, winkels waar je haar producten wel zou verwachten. „Ik wil authentiek blijven, dat is heel belangrijk voor me. Als je samenwerkt met ketens geef je een stukje vrijheid weg. Ze hebben hun eigen regels en je moet meedoen aan hun kortingsacties en dat zelf ook nog betalen. Dat wil ik niet, dat voelt niet goed en past niet bij mijn visie.”

Ik vertel in mijn nieuwsbrief over producten alsof ik met een vriendin praat Linda Bot

Voor de marketing maakt Loveli gebruik van de eigen nieuwsbrief en social media. Tot voor kort heeft het bedrijf nooit offline geadverteerd, wel onlangs met een billboard langs de snelweg. „In de nieuwsbrief schrijf ik mijn persoonlijke ervaringen, het is heel authentiek. Ik vertel over de producten alsof ik met een vriendin praat. De nieuwsbrief wordt veelal door vrouwen gelezen. Hij heeft een hoge openingsrate, dat werkt dus goed. Toen de mannenlijn werd gelanceerd, schreef ik aan de vrouwen die het product vervolgens voor hun man kochten.”

Loveli werd opgelicht

Naast de ontploffing in de keuken is er vaker iets misgegaan tijdens het ondernemen. Voor de ontwikkeling van een zonnebrandcrème ging Loveli met een buitenlandse partij in zee. Eentje die beloofde een natuurlijke zonnebescherming te kunnen maken. Linda liet de documenten lezen door experts, alles leek te kloppen. Leek ja. Totdat de NVWA aanklopte en zei dat de ingrediënten die in de crème zaten, niet klopten. Het product was nog wel veilig, maar de zonnebescherming was chemisch in plaats van natuurlijk. En dat is een pijler van Loveli.

Linda: ,,Ik mocht gewoon een stickertje opplakken met de echte ingrediënten en het product alsnog verkopen, maar het voelde niet goed. Ik zou mezelf niet meer recht in de spiegel kunnen aankijken. We hebben toen alle klanten gemaild, meerdere malen zelfs, ze konden hun geld terugkrijgen. De advocaat raadde dat ons af, we zouden failliet kunnen gaan. Maar we hebben het overleefd. Sterker nog: we hebben kratten met kaarten gekregen van klanten die het zo vervelend voor ons vonden.” Ze heeft ervan geleerd: ,,Blijf je gevoel vertrouwen, ook al zeggen de experts dat het klopt. En wees open naar je klanten en naar je team, het versterkt het vertrouwen juist meer. Mijn collega’s weten nu: wat er ook aan de hand is, Linda vertelt eerlijk wat er speelt.”

Binnen een paar jaar over de 1 miljoen euro omzet

Linda heeft nooit geld geleend voor haar onderneming. „Ik verdiende goed bij mijn vorige baan en heb altijd goed gespaard. Dat geld gebruikte ik als starterskapitaal. Ik had uitgerekend dat ik tien maanden zonder salaris kon rondkomen. Sinds onze oprichting in 2016 kon ik na een paar maanden al geld verdienen, we hebben dan ook nooit verlies gemaakt. Met Loveli groeien we hard, elk jaar weer en soms zelfs 100 procent. Een paar jaar na de oprichting kwamen we al over de één miljoen omzet.”

Niet naar het buitenland uitbreiden

Groeien klinkt goed, maar heeft ook gevolgen. ,,Je moet nieuwe mensen aannemen en daar moet het mee klikken. Ze moeten dezelfde idealen hebben als ik. Ik werk heel hard om iets goed te doen voor de wereld, ik hoef er niet rijk van te worden.” Ook wil Linda met Loveli niet uitbreiden naar het buitenland. ,,Mijn nieuwsbrief is in het Nederlands, het authentieke ervan vervalt als het in een andere taal moet. We kunnen de website wel vertalen naar Engels en naar het buitenland versturen, maar verkooppunten buiten Nederland hoeft niet van mij.”

Mijn ambitie is om het hele badkamerkastje met troepvrije producten te kunnen vullen Linda Bot

Wat wil ze dan wel de komende jaren? ,,Mijn ambitie is om het hele badkamerkastje met troepvrije producten te kunnen vullen. Ik wil het assortiment uitbreiden en probeer zelf wat meer te delegeren. Alleen maar hard werken is ook niet goed.”

