Extra steun lonkt voor horeca, maar KHN start toch actie

De regeringscoalitie wil dat er honderden miljoenen euro's extra worden uitgetrokken voor steun, onder meer aan bedrijven in sectoren die het nog steeds zwaar hebben door de coronacrisis. Ondernemingen die 70 procent van hun omzet verliezen, kunnen een groot deel (85 procent) van hun vaste lasten vergoed krijgen, stellen de partijen voor. Koninklijke Horeca Nederland wacht een officieel bericht van de overheid af en start maandag de actie #BlackMonday.

Lees verder onder de advertentie

Het kabinet zou hiermee aan de slag gaan en hier later een officieel besluit over nemen, melden Haagse ingewijden na berichtgeving door NOS. De maatregel voor extra steun zou met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober ingaan. Bedrijven in onder meer de horeca, cultuur- en evenementenbranche zouden ervan kunnen profiteren.

Afbouw coronasteunpakket van tafel

Zeker is dat de afbouw van de coronasteunpakketten - vanaf januari - echt van tafel gaat. Minister Eric Wiebes (Economische Zaken) had eerder al gezegd dat het ,,niet voor de hand ligt" de pakketten te versoberen, omdat het kabinet strenge maatregelen heeft genomen om de tweede golf de kop in te drukken.

Lees ook: Horeca luidt noodklok: branche staat op omvallen

Lees verder onder de advertentie

Het geld zou volgens de NOS bedoeld zijn voor het betalen van de huur en de energierekening. Daarnaast kunnen de betrokken bedrijven nog steeds een beroep blijven doen op de NOW-regeling voor loonsteun.

Geen proeven met openen restaurants

Minister Wiebes ziet geen heil in experimenten met het openen van restaurants. Restauranthouders zouden zelf wel weten hoe ze op en verantwoorde manier opengaan, maar het virus zit ons nu nog te zeer 'op de hielen', zo zegt Wiebes tegen de omroep. Wel komen er volgens hem proeven met evenementen en misschien met cafés.

KHN: niets aan 'Haagse bronnen'

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) in een reactie op de berichten: ,,KHN heeft via de berichtgeving in de media vernomen dat het kabinet voornemens is flink extra geld vrij te maken voor zwaar getroffen sectoren zoals de horeca. De berichtgeving is wel in lijn met onze gesprekken, dus de eerste geluiden zijn positief. Echter hebben ondernemers niets aan geruchten uit ‘Haagse bronnen’. Die hebben behoefte aan duidelijkheid over wanneer ze weer open mogen en aan echt geld op de bank. KHN hoopt dat de geruchten kloppen, want dat betekent dat dankzij al haar inspanningen van de afgelopen periode, de politiek inziet dat er iets moet veranderen en dat aanvullende steun cruciaal is; de sector verkeert in extreem zwaar weer."

Lees verder onder de advertentie

KHN start actie #BlackMonday

Daarom lanceert KHN op maandag 7 december de campagne #BlackMonday; Final sale in de horeca. De woodvoerder: ,,Voor nu wachten we de officiële berichtgeving van het kabinet af en gaan we door met de aftrap van onze campagne aanstaande maandag! De uitwerking moet namelijk echt laten zien of het genoeg is voor alle type ondernemers, ook voor starters."

Horeca heeft twee concrete acties nodig:

1. Concreet perspectief op heropening, inclusief datum.

2. Gerichte extra steun:

Lees verder onder de advertentie

De toegangsdrempel voor het omzetverlies voor de TVL moet niet omhoog. De TVL-vergoeding moet naar 100 procent. Zonder een maximum.

De NOW-vergoeding moet weer terug naar maximaal 90 procent (in het derde steunpakket gaat dat naar 80 procent). Overigens is het voor onze sector al nooit feitelijk 90 procent geweest, eerder 60-65 procent doordat sommige kosten niet worden vergoed, het omzetverlies niet 100 procent is en de loonsom lager is dan de referentiemaand.

Er moet een oplossing komen voor starters die meer recht doen aan de uiterst moeilijke situatie waar starters in verkeren, bijvoorbeeld een maandelijks nominale vergoeding (SBI-code-afhankelijk) aan tegemoetkoming in vaste lasten of een vergoeding van een vast te stellen percentage van de loonkosten van dienstverbanden die vóór 15 maart 2020 zijn aangegaan.

Lees ook: Verdeeldheid in horeca over opening half januari: ‘Terugschoppen niet de beste oplossing’