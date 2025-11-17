Jazz (21) startte na overlijden moeder eigen wijnwinkel: ‘Ik weet van elke fles het smaaktype’

Wit en fruitig of rood en stevig: niemand praat zo graag over wijn als Jazz de Koning. „Ik ben een echte freak.” Dat komt goed uit, want vorige maand opende hij een pop-upwijnwinkel in hartje IJsselstein. En dat terwijl de jonge ondernemer pas sinds drie jaar zélf alcohol mag drinken.

„Ik ben een echte wijnfreak, ja”, lacht de 21-jarige Jazz de Koning. Uren kan hij vertellen over de herkomst, de smaak en het maakproces. Een fascinatie die, naar eigen zeggen, al op jonge leeftijd begon, schrijft het AD. „Op de een of andere manier vond ik het altijd al interessant. Elke wijn is gemaakt van een gefermenteerde druif, maar vanuit diezelfde oorsprong ontstaan zo veel smaken en soorten. Dát vind ik het mooie aan wijn.”

Jazz deed mee aan wijnwedstrijd

Door te werken in verschillende restaurants, groeide zijn passie. „Ik vond het heel boeiend hoe wijn de smaak van bepaald eten kan versterken.” Dan, grinnikend: „Al mocht ik het zelf nog niet schenken of drinken.”

Ook een deel van Jazz zijn studie stond in het teken van de door hem zo geliefde drank. Hij volgde wijnlessen en vergrootte zo zijn kennis. „Elke week bestudeerden we een andere soort, we gingen alle landen af.”

Een eigen wijnwinkel openen en kletsen over mijn grote hobby: dát wilde ik Jazz de Koning

Hij deed zelfs mee aan een wedstrijd van de Wijnacademie. „We moesten vijf wijnen blind proeven. Ook kregen we een stuk of veertig vragen: uit welk land komt ripasso of wat is de methode om champagne te maken?”

De winnaar was hij niet, maar deelname leverde hem wel een wijnbrevet, een toegangsdiploma tot de vinologenopleiding, op. Jazz wist het zeker: hij zou van wijn zijn werk maken.

Een gouden zet na verdrietige tijd

Die droom kwam in 2023 abrupt tot stilstand. „Mijn moeder overleed”, vertelt Jazz met een brok in de keel. Wat volgde was een periode vol verdriet. „Ik was helemaal van slag en heb er ontzettend veel last van gehad.”

Om de zinnen te verzetten, boekte hij begin dit jaar een reis naar Spanje. Een gouden zet, zo bleek. „In de twee maanden dat ik er was, herontdekte ik mijn enthousiasme voor wijn. In een autootje reed ik naar wijngaarden. Daar sprak ik met de boeren, de makers. Dat was fantastisch. Ik wilde de draad weer oppakken.”

Jazz de Koning (21) heeft een eigen pop-up wijnwinkel in IJsselstein. Foto: William Hoogteyling

Bij terugkomst in Nederland trok de twintiger de stoute schoenen aan. „Ik ging langs bij African Wines & Solo Vino, een bedrijf dat veel ervaring heeft met het importeren en verkopen van wijnen uit Zuid-Afrika en Italië. Daar vroeg ik om advies.”

Jazz mocht beginnen als accountmanager, maar al snel werd duidelijk dat hij meer in zijn mars had. „Contact met mensen en lekker kletsen, het liefst over mijn grote hobby: een eigen wijnwinkel openen, dát was mijn droom.”

Aandacht en advies bij elke fles wijn

Het lukte, met de nodige steun van de eigenaren van African Wines & Solo Vino. „Zij hielpen me met geldzaken, de marketing en de boekhouding. Misschien nog wel belangrijker: al hun wijnen staan hier in de zaak.” Vorige maand opende De Wijnwinkel Pop-up in IJsselstein.

„Het loopt verrassend goed. Veel mensen komen even kijken. Om de drukte op vrijdag en zaterdag aan te kunnen, heb ik zelfs iemand aangenomen.” Wat maakt zijn zaak nou anders dan een slijterijketen? „Kennis over wat hier in de winkel ligt, maar vooral persoonlijke aandacht”, denkt Jazz.

Ik probeer altijd iets anders aan te bieden dan ‘het oude bekende’ Jazz de Koning

Wijnwinkel Pop-up open tot en met 1 januari

Want hij is pas écht in zijn element, als hij over wijn praat. „Ik kan alle vragen beantwoorden en weet van elke fles het smaaktype en wat je ermee kan doen. Klanten die advies willen, weten vaak wel ongeveer wat ze willen. Daar kan ik natuurlijk bij helpen, maar ik probeer ook altijd iets anders dan ‘de standaard fles’ aan te bieden. Iets wat mensen zelf nog niet kennen, maar wél past binnen de zoekopdracht.”

De Wijnwinkel Pop-up blijft in principe open tot en met 1 januari . „Ik verwacht extra aanloop rondom de feestdagen, dus ik ben nu al druk bezig met de voorbereidingen. Als de zaak goed loopt, blijf ik hier in IJsselstein.”