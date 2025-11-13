150 jaar, 5 generaties en verdubbeld in winkels: het groeigeheim van familiebedrijf Omoda

Een derde van de familiebedrijven overleeft een overdracht naar de jongere generatie. Bij de derde generatiewissel is dat percentage zelfs gedaald naar 3 procent. Dat bij het Zeeuwse Omoda inmiddels de vijfde generatie aan het roer zit, mag je dus gerust een wonder noemen. Ceo Jan Baan en de recent vertrokken oprichter Wilhelm Verton over het familiebedrijf en de groeiambities.

Lees verder onder de advertentie

Afgelopen september kondigde mede-eigenaar Wilhelm Verton met de verkoop van zijn aandelen aan dat hij het stokje aan de jongere generatie overdraagt. Al is de vierde generatie nog niet helemaal vertrokken. Broer Lourus, achterkleinzoon van Laurens Jan Verton die in 1875 een schoenmakerij startte, is nog een van de eigenaren. Maar de dagelijkse leiding ligt inmiddels bij Lourus’ schoonzoon Jan Baan (ceo), dochter Marlinde en zoon Lourus Jan.

De timing was geen toeval: Omoda stond midden in een groeifase.

„Het proces begon al toen ik het dagelijks management steeds meer uit handen gaf’’, vertelt Wilhelm Verton in De Ondernemer Live. „Zoals bij mijn vader: na zijn vertrek konden we vaak sneller excelleren. Daarom heb ik tegen Jan gezegd: pak die kans.’’ Waar Omoda onder leiding van de broers uitgroeide naar een online speler (70 procent van de omzet wordt via de webshops behaald), is het aan de vijfde generatie om de groei te controleren en te blijven innoveren.

Overdrachtsproces van Omoda

De overdracht tussen generaties is in familiebedrijven vaak het moeilijkste moment. Jan Baan benadrukt dat het vooral om het gevoel gaat waarmee verkoper en koper van tafel gaan: „Als de samenwerking respectvol verloopt, blijft de vertrekkende generatie bereid om actief betrokken te zijn. Dat legt ook een stevige basis voor de rest van het bedrijf.” Een voorbeeld is het betrekken van de kinderen van Verton bij het overdrachtsproces. „Bijna alsof je hun goedkeuring nodig hebt. Het laat zien dat een familiebedrijf veel meer is dan alleen aandeelhouders.”

Lees verder onder de advertentie

Verton gaf Baan nog een belangrijke les mee: niet vervallen in micromanagement. ,,Vertrouw mensen, geef ze vrijheid. Dat doet Jan uitstekend, maar je moet jezelf er altijd scherp op houden.”

Lees ook: Omoda gaat helemaal met de tijd mee, maar doet toch al 150 jaar hetzelfde: ‘Het zit diep in ons dna’

Verdubbeling in twee jaar

Waar Omoda in het najaar van 2023 nog 35 winkels had, zijn dat er nu 65. De enorme sprong kwam door gerichte overnames. Met het inlijven van Van den Assem in 2024 werd een schoenenretailer omgevormd tot modeketen. Shuz (2025) bracht Assem naar steden waar het merk nog niet zat en Leurink (2025) leverde een compleet modeconcept in het hoge segment.

Lees verder onder de advertentie

We blijven een nuchter Zeeuws bedrijf Jan Baan Ceo Omoda

Baan: „We hebben nu twee merken. Omoda in het midden-hoog segment en Van den Assem in het topsegment. Daardoor hebben we in sommige steden – Breda is een voorbeeld – twee kansen om een winkel te openen, zonder elkaar te kannibaliseren. De segmenten versterken elkaar.’’

Integratie: cultuur bewaken als groeifactor

Bij elke overname voor Omoda of Van den Assem kijkt Baan naar drie punten: aansluiting op de klantengroep, strategische waarde en cultuur. „We blijven een nuchter Zeeuws bedrijf’’, zegt Baan. „Hard werken, pragmatisch en dat moet passen bij de mensen die we overnemen.’’

Voor de integratie begint, maakt het management al persoonlijk contact met de teams van de overgenomen winkels. „We nodigen ze uit op ons hoofdkantoor, vertellen ons verhaal en maken duidelijk dat ze geen nummer in een grote organisatie worden. Dat persoonlijke is onderdeel van onze familiecultuur.’’ Verton ziet het voordeel van meerdere formules in één stad: „Teams inspireren elkaar. In Den Bosch hebben we beide merken naast elkaar en zien we dat ze allebei groeien.’’

Lees verder onder de advertentie

Omoda past AI toe

Volgens Baan is snelle groei alleen mogelijk als je risico durft te nemen. „We kijken altijd naar wat iets over vijf jaar kan zijn, niet alleen naar snelle terugverdientijd. Beslissingen nemen we unaniem als aandeelhoudersgroep, op basis van gevoel én strategie.’’ Naast groei door overnames zet Omoda stevig in op technologische innovatie. Zo werkt het bedrijf aan een digitale stylist die klanten online net zo persoonlijk helpt als in de winkel.

Drie jaar geleden deden acht mensen fulltime fotobewerking; nu is dat volledig geautomatiseerd en werken zij aan andere taken Jan Baan Ceo Omoda

„Onze visie is om outfits te adviseren die passen bij jouw stijl, niet alleen losse artikelen’’, zegt Baan. „We creëren een 3D-stijlprofiel op basis van klik-, koop- en retourgedrag en verbinden klanten met een stylist die ook echt bestaat. Daar maken we een digital twin van, zodat ook online de persoonlijke boetiekervaring blijft.’’

Innovatie gaat breder dan alleen klantadvies. Baan: ,,We gebruiken kunstmatige intelligentie om processen te automatiseren, zoals fotobewerking, bevoorrading en transportplanning. Drie jaar geleden deden acht mensen fulltime fotobewerking; nu is dat volledig geautomatiseerd en werken zij aan andere taken.’’

Lees verder onder de advertentie

Pioniersrol Omoda

Baans advies aan andere ondernemers is om niet alles zelf te willen bouwen. ,,Kijk eerst naar bestaande, betaalbare AI-tools die snel inzetbaar zijn.” Het concurrentievoordeel zit volgens hem niet in de tool zelf, maar in hoe je deze gebruikt om je visie en propositie te versterken en je bedrijf écht onderscheidend te maken.

Verton ziet AI als een nieuwe stap in de pioniersrol van Omoda: „Net als toen we in 2007 een van de eersten met een webshop waren, zet deze technologie iedere afdeling aan het denken – van marketing tot degene die de broodjes maakt. Een familiebedrijf biedt de ruimte om te proberen. Als iets niet werkt, trek je de stekker eruit. Maar alleen door te doen kom je verder.’’

Luister het hele gesprek hier terug: