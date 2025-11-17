Hackers zijn niet kieskeurig: ‘Zie ze als inbrekers die eerst zoeken naar een open deur of raam’

De bedrijfscontinuïteit staat vandaag de dag zwaar onder druk: een op de vijf ondernemingen wordt bedreigd door een cyberaanval. Waar de alarmbellen hard rinkelen, blijft actie uit. In haar expertblog praat Emy de Kock je bij over het belang van cyberveiligheid voor je bedrijf.

Emy de Kock

Uit de Interpolis Bedrijvenmonitor van juni 2025, een periodiek onderzoek onder ondernemers om inzicht te krijgen waar zij tegenaan lopen of juist succes hebben, blijkt dat de zorgen over een eventuele cyberaanval groot zijn bij de ondervraagden.

Firewall en virusscanner niet genoeg

Toch wordt er preventief weinig actie ondernomen. De meeste ondernemers denken dat hun firewall en virusscanner voldoende zijn. Of dat het IT-bedrijf het onder controle heeft. En de mooiste: ‘mijn’ bedrijf is niet interessant of groot genoeg om de belangstelling van een hacker te trekken. Helaas werkt het niet zo. De meeste hackers zoeken eerst naar een mogelijkheid om binnen te komen, bijvoorbeeld via slecht beveiligde internetverbindingen of phishing, ongeacht omzet of branche. Komen hackers ergens binnen, dan gaan ze op onderzoek uit naar mogelijk interessante zaken om mee te chanteren. Zie ze als inbrekers die eerst zoeken naar een open deur of raam.

Dat kunnen bedrijfsgeheimen zijn of vertrouwelijke persoonsgegevens van werknemers, klanten of patiënten. Maar zelfs al valt er niks te halen, dan is een blokkade nog altijd een ramp. Kun je bijvoorbeeld geen salarissen overmaken, geen facturen betalen of innen, weet je niet meer welke orders uitstaan of wanneer je productie stilvalt, dan is een hack alsnog geslaagd.

Zestig procent hacks leidt tot faillissement

Het leidt in zestig procent van de geslaagde aanvallen zelfs tot een faillissement. De initiële kosten zijn vaak nog wel te overzien: nieuwe apparatuur aanschaffen en kennis inhuren om de hack op te lossen. Maar wat als klanten en personeel weglopen omdat ze het niet meer vertrouwen of je moet producten opnieuw maken of machines vervangen. Dan beginnen de problemen pas echt.

Het is niet de vraag óf je wordt gehackt, het is de vraag wanneer? Een op de vijf bedrijven krijgt te maken met een cyberaanval. En dat is nog maar het topje van de ijsberg, want niet elke ondernemer meldt zich bij een hack. Voorkomen is daarom het allerbelangrijkst. Als grootste verzekeraar van ondernemers willen wij graag helpen, ongeacht of je bij ons bent verzekerd.

Een uur na de hack weer verder

Zo hebben wij een dienst die ervoor zorgt dat je 24/7 gemonitord wordt én je na een hack binnen één uur weer verder kunt: GripOpCyber. Door de meest essentiële onderdelen van je bedrijfsprocessen veilig te stellen in een noodomgeving waar hackers niet bij kunnen, ben je snel weer op weg. Op die veilige plek is ook ruimte voor een 'handboek' crisiscommunicatie en recovery-plannen. Niet communiceren is echt het slechtst denkbare scenario. Met GripOpCyber kun je iedereen laten weten: hier zijn we te bereiken, over een uurtje gaan we weer door.

Stel een CHV'er aan

Maar nog belangrijker: stel een CHV'er aan, een Cyber Hulpverlener. Waar de BHV'er helpt bij brand en ongeval, helpt de CHV'er medewerkers om veilig om te gaan met internet. Het is iemand die makkelijk aanspreekbaar is, overzicht houdt in stressvolle situaties en collega’s kan meenemen in veilig digitaal gedrag. De CHV’er weet wat te doen als er sprake lijkt van een hack, kan de ernst van een incident inschatten en zorgt dat de juiste stappen worden gezet.