De droom van Patrick is in duigen gevallen. Een florerend tuincentrum waar het dagelijks krioelt van de klanten met groene vingers, komt er niet in Oud-Beijerland. Na een mislukte crowdfunding is ook de laatste kans op zakelijk succes verkeken: de opheffingsuitverkoop is inmiddels gestart.

Patrick geeft zijn droom op, moet tuincentrum sluiten: ‘Kapitaal dat ik in 30 jaar opbouwde is in 2 jaar verdampt’

Lees verder onder de advertentie

Twee jaar lang heeft Patrick Beckers (57) geprobeerd van GroenRijk Oud-Beijerland een begrip te maken. Er kwamen klanten, maar niet genoeg om het tuincentrum winstgevend te krijgen. Sterker, er moest maandelijks geld bij. „We hebben er alles aan gedaan om overeind te blijven’’, zegt Patrick tegen AD. „Ik ben bij banken geweest en bij investeerders. Maar die eisten een onderpand als zekerheid.’’

Niet genoeg opgehaald met crowdfunding

Met een crowdfundingsactie hoopte hij tijd te kopen om zijn GroenRijk alsnog rendabel te krijgen. „Met die 75.000 euro zou ik het voorjaar halen en ook weer een jaar door kunnen. Dan zouden we ook verder aan onze naamsbekendheid kunnen werken. Maar de teller is op 35.000 euro blijven steken. En de afspraak was 75.000 euro, óf niets.’’ De donateurs krijgen hun ingelegde geld terug.

Als we langer de tijd hadden gehad, zou het een ander verhaal zijn geweest Patrick Beckers (57) Uitbater GroenRijk Oud-Beijerland

De droom, die in januari 2024 met businessplannen en marktonderzoeken begon, liep dus op niets uit. „Op papier zag het er goed uit: alle betrokken partijen waren enthousiast’’, kijkt Patrick terug. „De vertaalslag van papier naar praktijk hebben we niet goed kunnen maken. Als we langer de tijd hadden gehad, zou het een ander verhaal zijn geweest, maar we hebben financieel niet genoeg vet op de botten.’’

Lees verder onder de advertentie

Lees ook: Mayke moet deuren van 70 jaar oude familiebedrijf sluiten door regeldruk: ‘De passie is er, maar het lukt niet meer’

‘Had ik het anders moeten doen?’

Of hij het terugkijkend anders had moeten doen? Ook die vraag heeft hem de afgelopen maanden beziggehouden. „Dat schiet wel door je hoofd. Hadden we niet in plaats van september 2024 in het voorjaar erop moeten opengaan? Dan zit je meteen in hét seizoen voor de tuincentra. En heb je een vliegende start.’’

„En dan had je ook meteen een halfjaar aan loonkosten bespaard. Of had de verbouwing niet goedkoper gekund? Dan hadden we nu wat meer financiële armslag gehad. De locatie? Ja, dat hoor je nu iedereen zeggen. Maar, élk tuincentrum ligt op een buitenaflocatie.’’

Lees verder onder de advertentie

Al mijn zakelijk kapitaal dat ik heb opgebouwd in dertig jaar is hier in twee jaar verdampt Patrick Beckers (57) Uitbater GroenRijk Oud-Beijerland

Goedkopere onlineconcurrent

Ook ziet hij dat de detailhandel het door inflatie en economische onzekerheid moeilijk heeft. En de consument daardoor de hand eerder op de knip houdt en ook steeds meer voor de goedkopere onlineconcurrent gaat.

„Ik heb het een plekje gegeven inmiddels, want dit speelt al langer. Uiteindelijk daalt het besef in dat je gezondheid belangrijker is dan zakelijk succes. Maar dit voelt wel als een persoonlijke nederlaag. Al mijn zakelijk kapitaal dat ik heb opgebouwd in dertig jaar is hier in twee jaar verdampt. Maar goed, als je niets probeert in het leven, weet je ook zeker dat je niets gaat bereiken.’’

De opheffingsuitverkoop is inmiddels gestart. Elk artikel wordt met 20 procent korting verkocht. Een korting die steeds verder oploopt tot de definitieve sluiting van het pand.

Lees verder onder de advertentie

Faillissement afgewend

Met al zijn acht personeelsleden op één na al weer voorzien van een andere baan heeft hij in elk geval een zorg minder. „Dat is fijn voor ze. Voor mij is het fijn dat ik een schappelijke verhuurder hebt, waardoor mijn vijfjarig contract voor de huur van het pand is opengebroken. Anders zou ik wél failliet zijn gegaan. Nu stap ik er zonder schulden uit en kan ik iedereen recht in de ogen blijven kijken.’’

Nog twee maanden is hij in GroenRijk te vinden, en dan gaat hij solliciteren. „Maar eerst op reis. Lekker drie maanden met de camper op pad. Geen mails, geen telefoontjes. Even op de resetknop drukken na twee intensieve jaren. Daarna ga ik pas aan mijn nieuwe toekomst denken.’’