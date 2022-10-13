Kappers willen door knippen ondanks oplopend aantal coronabesmettingen

De kappers willen de komende maanden gewoon door kunnen knippen, ook als het aantal coronabesmettingen verder oploopt dan nu het geval is. Als maatregelen bewezen nut hebben, zullen ze die omarmen. Maar wéér dicht gaan is eigenlijk geen optie, laat kappersorganisatie ANKO desgevraagd weten.

Lees verder onder de advertentie

,,Als blijkt dat iets perfect werkt om besmettingen in te dammen, dan zullen we dat meteen doen en zal iedereen in de sector dat steunen. Maar er is wel een beetje weerstand tegen zomaar maatregelen nemen", zegt de ANKO-woordvoerder in gesprek met NU.nl. ,,We hebben steeds alles gedaan wat gevraagd werd en moesten toch drie keer dicht."

Volgens de brancheorganisatie zijn de kappers daardoor klanten verloren, die nog steeds niet terug zijn. ,,We hadden altijd een jaaromzet van 1,9 miljard euro. Dat blijft nu steken op 1,6 miljard euro." Mensen hebben de schaar van de buurvrouw ontdekt of de verf van de drogist. ,,Krijgen we die mensen nog terug?"

Lees ook: Maurice Crusio als Minister van Schrappen: 'Regeldruk Den Haag is weer gegroeid, dat ga ik aanpakken'

Lees verder onder de advertentie

Geen sprake van paniek

Bij Kinki Kappers en Hizi Hair, samen goed voor 120 zaken, schoten de lockdowns zeker even door het hoofd nu het coronarisiconiveau is verhoogd. ,,We hebben al twee jaar de drukte voor de kerstdagen moeten missen", zegt een woordvoerder. ,,Er is nu zeker geen sprake van paniek. Bij ons niet en ook bij de klanten niet."

Volgens de woordvoerder van de twee ketens heeft het ook weinig zin veel vooruit te denken. ,,Het gaat toch steeds weer anders dan je denkt." Ze gaan er bij Kinki en Hizi in ieder geval niet van uit dat de feestdagen weer in het water vallen. ,,We kijken vooral heel erg uit naar de Kerst. Dat is een belangrijke en gezellige periode."

We hebben al twee jaar de drukte voor de kerstdagen moeten missen Woordvoerder Kinki Kappers en Hizi Hair

'Kappers willen gewoon door kunnen knippen'

Volgens de zogenoemde coronamaatregelenladder van de overheid zou sluiting pas in een uiterste scenario aan bod komen. ,,Dat zijn vergaande contactbeperkende maatregelen. Daar willen we niet komen", zegt een woordvoerder van het ministerie van Economische Zaken.

Lees verder onder de advertentie

Daarom zitten er allerlei stappen daarvoor, waaronder afstand houden en mondkapjes op. ,,Laten we vooral de basismaatregelen hanteren", zegt de woordvoerder van de ANKO. ,,Verder is er geen enkele reden om dingen aan te passen. Zeker niet als we niet weten wat wel of niet werkt."

De kappers willen gewoon door kunnen knippen. ,,Maar natuurlijk niet in het zwartste scenario. Dat spreekt voor zich."

Lees ook: Horeca en retail wachten op nieuwe coronaplannen vanuit Den Haag