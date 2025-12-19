Van satisfyer in de boom naar internationale kerstbusiness: Yup in de Boom verkoopt tienduizenden ornamenten

Wat ludiek begon met een satisfyer in de kerstboom werd een wereldwijde kersthit. Doortje Kruisheer en Luc Onink zagen hun ornament binnen dagen uitverkopen. Nu verkoopt Yup in de Boom tienduizenden hippe kerstdecoraties in vijftien landen en dromen ze van nóg meer internationale groei.

Lees verder onder de advertentie

„We hebben ons spaargeld erin gestopt en zijn gewoon gegaan. Binnen een paar dagen waren alle 5000 ornamenten uitverkocht’’, vertelt Luc Onink in De Ondernemer Live, over het allereerste product van hun merk: een kerstornament in de vorm van een satisfyer. Het idee ontstond toen hij twee trends combineerde: vrouwen die praten over een vibrator alsof het hun beste vriendin was, inclusief koosnaampjes. Maar ook de trend dat overal kerstornamenten van werden gemaakt. „We zijn er vrij naïef ingestapt, maar we gingen helemaal viraal online. Later hoorden we ook dat 3000 stuks per jaar verkopen van één ornament al heel veel is”, zegt Doortje Kruisheer.



Lees ook: Mark en oma Coby (99!) maken ouderen in december een stukje minder eenzaam met de Oliebollenbar

Van één product naar Yup in de Boom

Na een succesvol eerste jaar besloten ze het assortiment uit te breiden. De naam veranderde van ‘Sattie in de Boom’ naar ‘Yup in de Boom’ – een knipoog naar de term ‘young urban professional’. „Alles is geïnspireerd op het yuppenleven in de stad, wat we zelf ook leven’’, zegt Doortje.



De collectie bevat inmiddels ornamenten die verwijzen naar havermelk, crispy chili oil, cocktails en populaire bestemmingen als Bali, Ibiza en Kaapstad. Daarbij luisteren ze naar input vanaf sociale media. „Ik heb inmiddels 60.000 volgers op Instagram. Ze zijn heel betrokken en vinden het leuk om te raden wat we gaan doen. Ik vraag ook heel vaak om input. Dit jaar was het veel zuurdesembrood en matcha.”

We verkopen inmiddels wel tienduizenden ornamenten over vijftien landen en draaien nu een paar ton omzet Luc Onink

Opschalen naar retail en internationale verkoop

Yup in de Boom verkoopt nu niet alleen via de eigen webshop, maar ligt ook in ruim 300 winkels: van Intratuin en Bijenkorf tot kleinere boetieks. „Daar zit voor ons de echte groei’’, zegt Luc. De B2B-aanpak bleek cruciaal voor schaalbaarheid, en inmiddels verkopen de ondernemers ook over de grens.



En de omzet groeit mee: „We verkopen inmiddels wel tienduizenden ornamenten over vijftien landen en draaien nu een paar ton omzet’’, zegt Luc. Die groei leidde er ook toe dat hij zijn baan opzegde om zich volledig op het bedrijf te richten. „Dat was nodig. Als je het naast een baan doet, ben je vooral bezig met het draaiende houden, niet met vooruit denken. Nu is er ruimte voor strategie.’’

Lees verder onder de advertentie

Luc Onink en Doortje Kruisheer van Yup in de Boom. Foto: Lotte van Uittert

Marketingmomentum creëren

Hoewel de verkoopperiode van de ornamenten voornamelijk in november en december ligt, weten Doortje en Luc de spanning hoog te houden bij hun klanten. „We halen de webshop gedurende de rest van het jaar offline, zodat we in september echt kunnen lanceren en momentum creëren’’, legt Luc uit.

Met goede fotografie proberen de ondernemende yuppen zich ook in de kijker te spelen. „Als je goed beeldmateriaal hebt, wat voor winkels en merken ook leuk is om te gebruiken dan doen ze dat ook. Dus onze zichtbaarheid wordt ook vergroot doordat verschillende ketens onze beelden al vroeg in het jaar gebruiken”, zegt Doortje.

Lees verder onder de advertentie

De uitdagingen van een seizoensbusiness

Het werken met een seizoensproduct kent toch ook wel zijn uitdagingen, vooral rond financiering en voorraadbeheer. De ornamenten worden grotendeels in Azië geproduceerd. De collectie moet al grotendeels vaststaan in januari, terwijl trends soms pas later zichtbaar worden. „We hebben altijd ruimte om gedurende het jaar nog wat dingen toe te voegen, maar we moeten alles voorfinancieren. Je weet nog niet wat de hardlopers worden, dus dat blijft een uitdaging’’, zegt Luc.



Tot nu toe financieren ze alles zelf. „Maar als we volgend jaar weer verdubbelen, kan er een situatie komen dat we extra geld nodig hebben. Je weet dat het terugkomt, maar op dat moment heb je het misschien niet zelf beschikbaar’’, aldus Doortje.



Op investeerders staat het duo niet afwijzend. „Mogen altijd bellen’’, zegt Onink met een glimlach.

Toekomst van Yup in de Boom

Waar staat Yup in de Boom in 2026? Doortje: „Ik hoop in nog meer landen en opnieuw verdubbelen in wat we dit jaar hebben gedaan.’’ Internationalisering vraagt wel om lokale aanpassing. Sinds kort werken ze met agenten in Duitsland en België. „Sommige dingen spreken daar heel erg aan, andere totaal niet. Dat leer je door marktkennis en trends te volgen’’, aldus Doortje.

Hun plan is helder: blijven vernieuwen, inspelen op herkenbare trends en de knipoog behouden die het merk groot maakte. Want het succes begon tenslotte met een ludiek idee – en dat gevoel willen ze niet verliezen.

Lees verder onder de advertentie

Lees ook: Celebratable maakt kersttrends toegankelijk met verhuurbare boomdecoratie: ‘Mooi plaatje op Insta, zonder investering’

Verschillende ornamenten van Yup in de Boom. Foto: Lotte van Uittert