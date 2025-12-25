Blooming Good blijft booming: ‘250 procent omzetgroei en bloemen op Roland Garros’

Voor kunstbloemenmerk Blooming Good was 2025 het jaar van een financiële injectie, 250 procent omzetgroei, internationale expansie en succesvolle samenwerkingen in binnen- en buitenland. Eigenaren Dane ten Berge en Job Smits van Waesberghe blikken in dit tweede eindejaarsartikel terug en vooruit: „We zijn van een uitdager naar een leider in de markt gegaan.”

Over drie jaar met Blooming Good Europees marktleider zijn in luxe kunstbloemen: dat is het doel van Dane ten Berge (35) en Job Smits van Waesberghe (35). Kijkend naar de stijgende belangstelling, dat dit jaar resulteert in een omzetgroei van 250 procent ten opzichte van vorig jaar, zijn ze hard op weg deze ambitie te realiseren.

Tel daar de hoge klantenbeoordelingen via Google (5 sterren) en Trustpilot (een 4,8) en samenwerkingen met toonaangevende partijen bij op en de ondernemers kunnen niet anders dan concluderen dat dit jaar een grote stap in die richting is gezet. Job: „We zijn in 2025 van een uitdager naar een leider in de markt gegaan.”

Waar wij eerder nog alle kanten op gingen zijn de zaken nu meer op orde, gefocust en klaar voor verdere groei Job Smits

Eén miljoen euro aan groeikapitaal

Het jaar kon niet beter van start gaan voor de startup die in 2022 begon. Vlak voor de jaarwisseling kon het één miljoen euro aan groeikapitaal van investeringsfonds Effectus Capital BV bijschrijven. Een zeer welkome injectie, vertellen Job en Dane terugblikkend met De Ondernemer.

Job: „Dit heeft ons de kans gegeven om op verschillende vlakken te groeien. We konden het team uitbreiden, onder andere met Lloyd, onze head of operations. Hij is organisatorisch supersterk en zorgt dat de processen op orde zijn en een kop en staart hebben. Waar wij eerder nog alle kanten op gingen zijn de zaken nu meer op orde, gefocust en klaar voor verdere groei. Daarnaast is ook het hart van het merk versterkt: we werken inmiddels met twee getalenteerde bloemistes, om de toenemende vraag en groei op te vangen.”

Blooming Good op Roland Garros

Het extra geld stelde de ondernemers ook in staat om een eerste eigen collectie vazen te produceren en de grenzen te verleggen naar België en Frankrijk. „In het begin kost dat aardig wat geld, om te laten weten dat je bestaat. Met ons eigen spaarvarken had dat nog niet gekund”, lacht Dane. Het concept wordt goed ontvangen, waarbij het ze opvalt dat in beide landen de aankoopbedragen hoger liggen dan in Nederland.

Daarbij hebben ze nog een primeur: Blooming Good mag komend jaar alle bloemen bij het tennistoernooi Roland Garros leveren. „We hebben laatst de eerste boeketten afgeleverd en dat is wel echt heel vet. Zeker omdat daar veel celebrities komen, dus wie weet welke deuren het verder opent. Dit soort samenwerkingen helpen enorm voor een verdere uitrol en voor je geloofwaardigheid naar consumenten en toekomstige partners.”

Het draait om mooie, kwalitatieve producten, maar ook een fijne klantenservice, een goed werkbare en inspirerende site en een bijzondere unboxing-experience Dane ten Berge

Albert Heijn, Wehkamp en Vtwonen

In Nederland merkten Job en Dane al dat het zo werkt. Hun kunstbloemen waren de afgelopen maanden verkrijgbaar via de webshops van Albert Heijn, NRC, Vtwonen en Wehkamp, daarnaast experimenteerden ze regionaal met radio en tv-reclames. „Dat heeft ons meer naamsbekendheid opgeleverd. Dat klanten via al die verschillende kanalen met ons in aanraking komen, kan zeker bijdragen in de aankoopbeslissingsfase”, vertelt Job. „We proberen de hele mediamix – off- en online – in te zetten. We groeien er qua budget naartoe dat we komend jaar waarschijnlijk massamedia als televisiecommercials of outdoor billboards kunnen inzetten.”

Opvallen en innovatief blijven is nodig in een pittige, competitieve markt als dit, merken ze. Dane: „Het komt vooral aan op een sterke branding en de ervaringen die je biedt. Het draait om mooie, kwalitatieve producten, maar ook een fijne klantenservice, een goed werkbare en inspirerende site en een bijzondere unboxing-experience.” Job vult aan: „De bloemen worden met zorg verpakt in een mooie grote doos, wrapper en lint – alles met onze naam erop – én een handgeschreven kaartje. We hebben weleens interne discussies over het kaartje, omdat het meer werk kost, zeker nu we groeien. Maar dat is juist een waardevolle extra stap die we zetten voor onze klanten.”

Van 3,5 ton naar 1,5 miljoen

De discussie is voorstelbaar gezien het aantal boeketten, ‘meerdere tientallen’, dat dagelijks wordt verstuurd. De ondernemers zeggen ‘niet ontevreden’ te zijn met de behaalde resultaten. Eerder spraken ze de verwachting uit om te groeien van 3,5 ton naar 1,5 miljoen euro, nu geven ze aan rond dit getal uit te komen. Dane: „We moesten het bedrijf wel eerst op verschillende fronten klaarstomen voor de groei. Een groter team, gefocuste processen, meer marketingbudget: al die dingen hebben meegewerkt.”

Dane ten Berge (rechts) en Job Smits, eigenaren van Blooming Good. Foto: Bart Hoogveld

De onstuimige ontwikkelingen van het bedrijf bracht uiteraard ook de nodige uitdagingen en lessen met zich mee. Qua voorraadbeheer en kwaliteitswaarborging bijvoorbeeld. Job: „Natuurlijk zijn we op onze snufferd gegaan. Toen we te weinig voorraad hadden, of bloemen uitverkocht raakten bij leveranciers, waardoor we bepaalde boeketten niet meer konden aanbieden. Dat is een direct gevolg van meer vraag. Daar hebben we van geleerd en stappen in gemaakt.”

Natuurlijk zijn we op onze snufferd gegaan. Toen we te weinig voorraad hadden, of bloemen uitverkocht raakten bij leveranciers Job Smits

Een coach voor de compagnons

Om te zorgen dat in de snelle groeifase alle neuzen dezelfde kant op blijven, zijn Dane en Job onlangs gestart met een mediation-traject. „Onder het mom van ‘het dak repareren als de zon schijnt”, lachen ze. De voormalige studievrienden willen voorkomen dat er onderweg hooglopende irritaties ontstaan. „In een voortraject van Blooming Good spraken we met een aantal ondernemers. Tijdens zo’n gesprek vertelde iemand dat hij en zijn compagnon – eerder een vriend – elkaar niet meer privé zien. Daar schrokken we van. We hebben toen afgesproken alles op alles te zetten ons dit niet te laten gebeuren.”, vertelt Dane.

En dus helpt een coach de bevriende founders piketpaaltjes te slaan. Hierbij worden vragen behandeld als waar ze met het bedrijf en op persoonlijk vlak naartoe willen. En wat is daarvoor nodig? Job: „We vinden het een fijn idee en niet meer dan logisch om bepaalde zaken naar elkaar uit te spreken. We zien elkaar bijna meer dan onze partners. Uiteindelijk willen we ook Lloyd en de rest van het team erbij betrekken. Ook zij spelen een belangrijke rol in de toekomst van Blooming Good.”

Plannen voor 2026

Wat staat verder hoog op de agenda voor 2026? Sowieso een groter pand, want het bedrijf dat nu nog gevestigd is in een Rotterdamse woonwijk, groeit ook op dat vlak uit zijn jasje. Plannen zijn er genoeg: uitbreiding naar Duitsland en nog een ander land, meer focus op de zakelijke markt, de introductie van verrassingen voor herhaalaankopen tot aan meer klantgerichte tools die de keuze voor boeketten vergemakkelijken.

Job en Dane denken daarnaast over het uitbesteden van de logistiek. „Dit vinden we een lastig vraagstuk. De expansie dwingt ons binnen afzienbare tijd hiertoe. Maar we gaan er goed naar kijken, omdat de manier waarop we de boeketten schikken en verpakken een groot onderdeel is van onze kwaliteit en klantenervaringen.”

5 korte vragen voor Dane en Job Wat ga je in 2026 zeker niet meer doen en wat wel? Dane: „Te veel bezig zijn met verschillende zaken. We weten inmiddels waar we goed in zijn en wat werkt, dus we gaan voor meer focus op onder meer expansie en partnerships. AI of nie(t)? Job: „Momenteel gebruiken we AI voor onder andere klantenservicevragen of boeketaanbevelingen. Komend jaar willen we AI in onze creatieve content en campagnes integreren.” Hoe zien de feestdagen er voor jullie uit? Job: „Als een rustmoment in een bewogen jaar. De flinke groei heeft ook impact op onze privélevens, we hebben allebei een klein zoontje, dus dan is het familietijd. Maar direct na kerst trappen we het gaspedaal weer in.” Als we 2025 in 1 liedje moeten samenvatten, wat is dan jullie soundtrack voor het voorbije jaar? Job: „Don’t Stop Me Now van Queen. Een lekker upbeat nummer en we waren dit jaar niet te stoppen. Ons doel is om binnen drie jaar Europees marktleider te zijn en we zijn hard op weg dit waar te maken.” Welk boek moeten we lezen? Dane: „Wilde Zwanen van Jung Chang is een aangrijpend, maar prachtig geschreven autobiografisch verhaal over drie generaties Chinese vrouwen. Een aanrader.”