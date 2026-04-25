‘Ondernemers missen verschuiving naar GEO’: Martin van Kranenburg ziet websites terrein verliezen

Met ‘ChatGPT als tweede brein’ en ‘Schrijven voor het Brein’ heeft auteur en spreker Martin van Kranenburg inmiddels twee bestsellers op zijn naam. Nu helpt hij ook ondernemers hun zichtbaarheid in taalmodellen te verhogen.

Want: veel ondernemers zien hun websitebezoek dalen zonder precies te begrijpen waarom. Weet: klanten stellen hun vragen steeds vaker aan ChatGPT en andere taalmodellen. Het klassieke zoekgedrag is snel aan het veranderen. ,,Het tijdperk van de tien blauwe linkjes loopt op zijn einde’, zegt auteur en spreker Martin van Kranenburg. ,,We gaan van een zoekmachinetijdperk naar een antwoordmachinetijdperk.”

Waar iemand eerst zelf op Google zocht en klikte, krijgt hij nu via bijvoorbeeld ChatGPT direct een antwoord. Dat antwoord komt niet van één website, maar uit een combinatie van bronnen. ,,Een taalmodel neemt het gesprek over. Dan verandert ook de vraag: hoe word je nog zichtbaar?”

‘Je wordt niet meer gevonden: je wordt gekozen’

Volgens Van Kranenburg kijken veel ondernemers nog naar de verkeerde cijfers. Ze sturen op bezoekers en posities in Google, terwijl de echte vraag verschuift. ,,Je wordt niet meer gevonden: je wordt gekozen”, stelt hij. In zijn nieuwe boek Van SEO naar GEO’ beschrijft hij wat dat concreet betekent. Niet langer draait het dus om bovenaan staan met je bedrijf, maar om opgenomen worden in het antwoord dat een taalmodel geeft. ,,Wie daar niet tussen zit, bestaat simpelweg niet in het beslismoment.”

Veel ondernemers blijken nog geen duidelijk beeld te hebben van die verandering en blijven investeren in traffic, terwijl hun zichtbaarheid in antwoorden afneemt. Van Kranenburg adviseert om dat zelf te testen. ,,Stel gewoon de belangrijkste klantvragen aan een taalmodel en kijk welke merken en bronnen terugkomen. Sta je ertussen? En zo niet, waarom niet?”

Lees ook - GPT onmisbare schakel in e-commerce: ‘Nu niet meegaan is jezelf keihard buitenspel zetten’

Volgens hem raakt deze ontwikkeling de kern van hoe organisaties zich presenteren. Een taalmodel kijkt niet naar wat een bedrijf over zichzelf zegt, maar naar wat anderen daarover bevestigen. Reviews, artikelen en vergelijkingen wegen mee in het antwoord dat wordt gegeven. ,,Dat maakt het confronterend”, zegt hij. ,,Een taalmodel legt genadeloos bloot waar je verhaal niet klopt of niet sterk genoeg is.”

Juist daarin ligt volgens hem de waarde van GEO, wat staat voor Generative Engine Optimization. Het dwingt bedrijven om hun informatie scherper, vollediger en betrouwbaarder te maken. Niet alleen voor zoekmachines, maar voor het moment waarop een klant een keuze maakt. „Wie daar niet in voorkomt, speelt simpelweg geen rol meer.”