Het blijft rommelen rondom de nieuwe regels rondom de nieuwe box 3-belasting. Grote tech-spelers als Adyen, Picnic en Booking hebben een brandbrief naar Den Haag gestuurd. Eerder werd al bekend dat minister van Financiën Eelco Heinen een uitzondering maakt voor startups.

Lees verder onder de advertentie

Het kabinet wil de manier waarop belasting wordt betaald op het vermogen - bekend als box 3 - veranderen. In de nieuwe plannen die rond 2028 moeten ingaan wil de overheid belasting gaan heffen over de waardestijging van aandelen, zelfs wanneer de aandelen nog niet zijn verkocht, de zogenaamde 'vermogensaanwasbelasting'.

Grote bedrijven luiden noodklok om ‘box 3’

Grote Nederlandse bedrijven zoals Adyen, Booking.com, bunq, Picnic en Just Eat Takeaway luiden daarom de noodklok: ze hebben samen een brief gestuurd naar Eelco Heinen, de VVD-minister van Financiën, schrijft Quote.

Het kabinet heeft al een uitzondering beloofd voor startups.

Ze zien veel beren op de weg. Als de aandelen van een werknemer of ondernemer in een jaar veel meer waard worden, moeten ze daar direct belasting over betalen. Omdat ze de aandelen nog niet hebben verkocht, hebben ze dat geld helemaal niet op hun bankrekening staan. Ze zouden dan aandelen moeten verkopen om de belasting te kunnen betalen.

Lees verder onder de advertentie

CM.com-ceo Jeroen van Glabbeek op LinkedIn: ‘Deze groep bedrijven biedt duizenden hoogwaardige banen, investeert op grote schaal in R&D, AI-toepassingen en de adoptie daarvan. Wij trekken internationaal talent en investeringen aan en helpen innovaties opschalen. Via belastingen dragen wij aanzienlijk bij aan de schatkist en tezamen vormen we belangrijke schakels in het nationale tech-ecosysteem.’

Regeling nadelig voor aantrekken van talent

Ook zou de nieuwe box 3-regeling nadelig zijn voor het aantrekken van nieuw talent. Veel techbedrijven trekken personeel aan door ze aandelen in het bedrijf te geven. Als deze mensen elk jaar fors belasting moeten betalen over de papieren winst, wordt het voor hen veel minder aantrekkelijk om in Nederland te komen werken, aldus de gezamenlijke oproep van de bedrijven.

Kabinet: uitzondering voor startups

Het kabinet heeft al een uitzondering beloofd voor startups, zo werd vorige maand bekend. Er komt een nieuwe definitie van wat een startup precies is en kunnen werknemers die worden beloond met aandelenopties rekenen op belastinguitstel en een lager tarief.

Lees verder onder de advertentie

In eerdere plannen gold een startup als een bedrijf dat maximaal vijf jaar oud is en minder dan 30 miljoen euro omzet draait. Die harde grenzen verdwijnen. In plaats daarvan gaat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) beoordelen of een onderneming innovatief en schaalbaar is. Op basis daarvan kan een bedrijf de status van startup of scale-up krijgen.

Beschadigen plannen onze economie?

Volgens de grote techbedrijven is dit oneerlijk: zij willen dat deze uitzondering voor alle groeiende techbedrijven geldt. Zij pleiten voor een vermogenswinstbelasting. Dat betekent simpelweg: je betaalt pas belasting over de winst op het moment dat je de aandelen ook echt verkocht hebt en het geld op je rekening staat.

De techsector waarschuwt het kabinet dat de huidige plannen de Nederlandse economie en innovatie beschadigen. De minister heeft eerder gezegd weer naar de tekentafel te gaan, maar de bedrijven zijn bang dat de kern van het probleem (het belasten van 'winst op papier') in de nieuwe plannen blijft staan.

Lees verder onder de advertentie

Kritiek uit Nederland en VS

Eerder al kwam er kritiek van Just Eat Takeaway-oprichter Jitse Groen, Techleap-voorman Constantijn van Oranje en beleggers. Zelfs internationale ondernemers als Elon Musk en Jeff Bezos spuiden hun ongenoegen. Minister Eelco Heinen erkende eind februari al dat er ‘iets gewoon niet goed gegaan is’.