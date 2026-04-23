Einde aan ‘kostbaar papierwerk’: mkb-ondernemer haalt straks tot 12 miljoen euro op zonder zware prospectus

De financiering van het mkb is een probleem in Nederland. Om hier wat aan te doen past minister Eelco Heinen van Financiën (VVD) de zogenoemde prospectusplicht aan. Momenteel moet elke ondernemer die zelfstandig bij particulieren geld op wil halen boven de 5 miljoen euro een omvangrijke en gedetailleerde prospectus bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) deponeren. De toezichthouder van de financiële markt beoordeelt deze dan. Om deze barrage te reduceren wordt het bedrag per 6 juni 2026 opgetrokken naar 12 miljoen euro. Heinen in een toelichting: ‘Hierdoor krijgen ondernemingen met relatief kleine kapitaalmarkttransacties, zoals mkb-ondernemingen, eenvoudiger toegang tot financiering.’



‘Zonder ingewikkelde prospectus geld ophalen’

Om kosten en papierwerk te verminderen past Heinen nog een onderdeel aan. Ook tot het bedrag van 12 miljoen moet een informatiedocument, weliswaar eenvoudiger, openbaar worden gemaakt en ingediend bij de AFM. De voorschriften voor het document zijn momenteel echter uitgebreider dan wat Europees vereist is. Heinen kiest er nu voor om aan te sluiten bij de meer sobere Europese wet- en regelgeving. ‘Deze keuzes leiden tot een vermindering van de regeldruk voor ondernemingen’, schrijft Heinen in de toelichting. ‘Er hoeft immers minder vaak een prospectus te worden verschaft en het informatiedocument wordt versoberd ten opzichte van de huidige situatie. Dat is in lijn met de Europese harmonisatie en is gunstig voor de concurrentiepositie van Nederlandse ondernemingen.”

Ronald Kleverlaan ijvert al jaren voor het slechten van allerlei barrières die het mkb toegang tot de kapitaalmarkt moeilijker maken. De voorzitter van Stichting MKB Financiering vindt het aanpassen van de prospectusplicht naar 12 miljoen euro dan ook een goede ontwikkeling, voor een specifieke groep van ondernemers die in eigen netwerk geld op willen en kunnen halen. „Ondernemers die zelf toegang hebben tot kapitaalkrachtige investeerders, kunnen dan zonder een ingewikkelde prospectus geld uit de markt halen. Als nu 11 miljoen euro wordt opgehaald moet er een volledige prospectus worden geschreven. Het is kostbaar en de doorlooptijd is ook nog eens lang. Er moet trouwens nog steeds wel een eenvoudig informatiedocument worden ingediend bij de AFM, maar die checkt het niet vooraf inhoudelijk. De inhoud van het informatiedocument mag in ieder geval niet misleidend zijn.”

Waakhond financiële markten AFM waarschuwt voor fraude De Autoriteit Financiële Markten (AFM) steunt de doelstelling om de toegang van het mkb tot de kapitaalmarkten te vergroten. De toezichthouder komt wel met een waarschuwing richting beleggers. Door de verruiming van 5 naar 12 miljoen euro neemt het risico op crimineel gedrag naar verwachting toe. ‘Het is van belang dat beleggers zich bewust zijn van de risico’s en dat de ‘poortwachters’ hun verantwoordelijkheid nemen’, meldt de AFM, die zelf proactiever en datagedreven toezicht gaat houden om in te spelen op de risico’s.

