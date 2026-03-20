Het binnenhalen van de coronaschulden verloopt stroef. Een gevolg van de personele problemen bij de Belastingdienst en ondernemers die achterlopen met betalen. Om vaart te maken met het innen van de laatste miljarden laat de nieuwe staatssecretaris van Financiën, Eelco Eerenberg, vorderingen schieten die al langere tijd openstaan. „Maar dit is geen kwijtschelding.’’

De Utrechtse retailer Daan Broekman stond afgelopen donderdag gewoon jeans van het merk Momotaro te verkopen, terwijl het in de Tweede Kamer over hem ging.

Zijn actie om ondernemers te mobiliseren die hun coronaschulden wél hebben afgelost, is niet onopgemerkt voorbijgegaan aan de nieuwe staatssecretaris van Financiën, Eelco Eerenberg (D66). In een debat over het wel en wee van de Belastingdienst ging het onder meer over de nog openstaande coronaschulden.

Broekman is samen met brancheorganisatie INretail verbaasd over het feit dat sommige ondernemers kwijtschelding hebben gekregen van deze schulden. De Utrechtse modeondernemer vindt dat er sprake is van oneerlijkheid. Daarom is hij samen met INretail een actie gestart om compensatie te krijgen. De bezwaarbrief die naar de Belastingdienst kan worden gestuurd, is inmiddels al tientallen keren gedownload.

Gevoel van oneerlijkheid

Donderdag zei Eerenberg in de Tweede Kamer dat hij het gevoel van oneerlijkheid begrijpt. „Maar belastingschulden worden nooit generiek kwijtgescholden”, benadrukte hij. Hij citeerde Daan Broekman, die zelf alles keurig heeft voldaan en nu het gevoel krijgt dat anderen er makkelijk mee wegkomen, wat zijn rechtvaardigheidsgevoel tart. „Ik snap dat hij (Broekman, red.) er zo tegenaan kijkt”, aldus Eerenberg. „Daarom gaan we ook nooit generiek kwijtschelden.”

Er moet bij kwijtschelding volgens Eerenberg altijd sprake zijn van een aankomend faillissement, waarbij de kwijtschelding onderdeel is van het crediteurenakkoord. „Elke schuldeiser doet mee en uiteindelijk krijgt iedereen iets meer als het akkoord niet was gesloten”, legt hij uit. „We gaan daar zeer zorgvuldig mee om.”

Coronaschuld bedraagt bijna 4 miljard euro

Op dit moment zijn er in Nederland nog 95.000 ondernemers met een coronaschuld. Dit gaat om een totaalbedrag van 3,7 miljard euro.

Eerenberg: „We zijn royaal in het treffen van betalingsregelingen met deze ondernemers. Ik vind dat we dat moeten zijn. Ondernemers hebben een lastige periode achter de rug. Voor sommige bedrijven is het echt moeilijk om daarvan te herstellen. We zijn daarom behoorlijk royaal in onze dienstverlening. Alle ondernemers kunnen meedoen met deze regeling. Dat zorgt voor een goed geborgde rechtsgelijkheid.”

Te weinig capaciteit bij de Belastingdienst

De Belastingdienst staat nog steeds voor een enorme opgave om de coronaschulden af te wikkelen. De kersverse staatssecretaris meldt dat veel werk handmatig wordt gedaan. Dit is een gevolg van het feit dat ongeveer een kwart van de ondernemers met een (corona)betalingsregeling over 2025 achterloopt met betalen. „Dit draagt eraan bij dat binnen de invordering nog steeds meer werk is dan beschikbare capaciteit”, aldus Eerenberg.

Dit leidt volgens hem tot oplopende werkvoorraden en het niet volledig kunnen uitvoeren van alle werkzaamheden. „Dat speelt met name bij dwanginvordering na herinnering, aanmaning en dwangbevel, maar ook bij het leveren van maatwerk bij bijvoorbeeld betalingsregelingen en saneringsverzoeken. De Belastingdienst geeft daarom dit jaar prioriteit aan verzoeken voor versoepelingen, uitstel van betaling en sanering en bezwaar- en beroepschriften van ondernemers uit de (corona)betalingsregeling.”

Belastingdienst laat kansloze vorderingen schieten

Als gevolg van deze aanpak gaat de Belastingdienst geen capaciteit meer inzetten op vorderingen die al lang openstaan en waarbij de kans groot is dat ze niet meer geheel kunnen worden geïnd. „Dit is nadrukkelijk géén kwijtschelding of verjaring: de vorderingen blijven invorderbaar en er kunnen nog steeds verrekeningen of andere (geautomatiseerde) vormen van inning plaatsvinden.”

