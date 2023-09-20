Rose & Vanilla, een patisserie die biologische taartjes zonder melk en gluten maakt, heeft 300.000 euro opgehaald met crowdfunding. De onderneming was eerder deze maand de eerste deelnemer aan De Pitch, onderdeel van De Ondernemer Live.

Met de crowdfunding is de maximale 200 procent van de beoogde lening behaald. De financiering wordt gebruikt voor een nieuwe productielocatie - die vijf keer zo groot is als de voormalige bakkerij - en voor een aantal nieuwe taartencafés met hierbij als doel om in de vijf grootste steden van Nederland een plekje te hebben zodat nog meer mensen kunnen genieten van de gluten- en melkvrije taartjes. Daarnaast liggen de groeiambities van Rose & Vanilla ook over de Nederlandse grens.

Het verhaal van Rose & Vanilla

De patisserie is in 2011 opgericht door Daphne Giesberger en Erik de Wit. ,,Het begon eigenlijk bij onze kinderen. De een is lactose-intolerant en de ander heeft een glutenallergie, dus Daphne dook de keuken in en ging aan de slag met gluten- en lactosevrije taartjes,” aldus Erik. Omdat de taartjes steeds populairder werden, besloten de ondernemers een eigen patisserie te openen met taartjes voor iedereen. ,,We doen alles op een zo duurzaam mogelijke manier, maar het belangrijkste vinden we dat de producten vrij zijn van zo veel mogelijk allergenen en vol zitten met pure ingrediënten waardoor het ook écht voor iedereen is'', vertelt Daphne.

De taartjes zijn momenteel verkrijgbaar bij twee taartencafés; één in Utrecht en sinds kort ook één in Amsterdam. Daarnaast is het assortiment verkrijgbaar via verschillende restaurants, musea, banketbakkers en het hogere segment van de biologische (online) retail door het hele land. Erik: ,,De vraag naar de taartjes blijft toenemen; dankzij de succesvolle crowdfundactie kunnen we nu niet alleen de capaciteit opschalen maar ook de productie in eigen handen houden!''

Erik wil graag zijn café's uitbreiden met de extra financiering, zo vertelde hij begin deze maand aan De Ondernemer Live-host Jonathan van Noord. ,,Er zijn andere steden waar we graag een café zouden hebben, en klanten in die steden die dat ook heel graag willen. Misschien, zonder beloftes, Den Haag, Leiden, Rotterdam of Den Bosch.”

