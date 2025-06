Jumbo breekt na ruim 20 jaar met vaste bakkers: ‘Klap voor de hele keten’

Jumbo stopt in 2026 met Bake Five, de broodleverancier waarmee het al ruim twintig jaar samenwerkt. De breuk moet helpen de inkoopkosten te drukken, meldt het FD . Het samenwerkingsverband van vijf grote bakkers verliest zo een belangrijke klant. Branchevereniging NVB noemt het een klap. Beoogd opvolger Goedhart kampt voorlopig met een gebrek aan bakcapaciteit.

De vijf familiebedrijven achter Bake Five leveren samen een kwart van al het Nederlandse brood. In totaal gaat het om zo’n 700 fte. Dat zijn geen kleintjes. Toch zet Jumbo de samenwerking stop. ,,Supermarkten onderhandelen allemaal scherper, maar Jumbo is wel erg extreem”, zei Wim Kannegieter, directeur van de Nederlandse Vereniging voor de Bakkerij, eerder al in het Financieele Dagblad. Volgens hem staat de keten onder grote druk door tegenvallende resultaten.

Een relatie van 25 jaar, als die opgezet wordt, dat is niet zomaar iets Wim Kannegieter Branchevereniging NVB

De eventuele overstap roept vragen op: hoe groot is de macht van supermarkten geworden? En hoe kwetsbaar is de sector als zulke grote leveranciers zomaar wegvallen? Kannegieter noemt het tegenover De Ondernemer zorgelijk dat zelfs langdurige relaties kunnen breken.

„Dit zijn kapitaalintensieve bedrijven. In een bakkerij staan ovens van miljoenen. Dat soort investeringen verdien je niet in een paar jaar terug. Juist daarom zijn lange contracten met supermarkten essentieel.”

Bake Five via Goedhart bakken voor Jumbo

Leverancier Goedhart is groot, met bijna twintig bakkerijen en 40 procent marktaandeel. Maar of het bedrijf voldoende capaciteit heeft om Jumbo volledig te bedienen, is de vraag. Kannegieter: ,,Je bouwt er niet zomaar even een bakkerij bij. Daarvoor heb je niet alleen machines nodig, maar ook ruimte, energieaansluitingen, personeel én een goede landelijke spreiding.”

Opvallend is dat er achter de schermen wordt gesproken over een tussenoplossing: sommige bakkers van Bake Five zouden via Goedhart alsnog brood voor Jumbo kunnen blijven bakken. ,,Dan krijg je een nieuwe constructie, waarbij ze onder een ander etiket doorleveren”, zegt Kannegieter. ,,Een omweg, maar technisch mogelijk.”

Het contract is volgens Kannegieter nog niet getekend, maar dat de situatie veel losmaakt is wel duidelijk. ,,Een relatie van 25 jaar, als die opgezet wordt, dat is niet zomaar iets.”

