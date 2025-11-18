Na Moonback en Time to Momo begint Niels Meijssen aan zijn meest ambitieuze project tot nu toe: Tonify, een beurs die kortetermijnhandel afremt en loyale aandeelhouders beloont. „Gemiddeld blijft iemand nu maar vijf maanden aan boord. Dat is destructief.” Met Tonify wil Meijssen terug naar langetermijnrelaties tussen bedrijven en beleggers.

Niels Meijssen wil met nieuwe beurs flitshandel doorbreken: ‘De beurs is verworden tot een soort gokspelletje’

Hij dacht na zijn vorige avontuur juist even afstand te nemen van nieuwe plannen. Tot hij hoorde hoe kort aandeelhouders gemiddeld bij een bedrijf blijven hangen. Dat cijfer liet hem niet meer los, vertelt hij in radioprogramma De Ondernemer Live. „Dat was voor mij echt een inzicht waarvan ik dacht: oké, maar dit kan echt niet. Dit moeten we veranderen.”

Samen met fintech-ondernemer Martin Schuurman begint hij daarom aan Tonify: een handelsplek waar beleggers niet om de haverklap in- en uitstappen, maar juist langere tijd met een bedrijf meegroeien.

Moonback en Time to Momo

Veel mensen kennen Meijssen nog van zijn ‘beter Booking.com’-actie in coronatijd. Met Moonback – inmiddels onderdeel van Time to Momo – wilde hij de hotelmarkt opschudden. Dat lukte deels, maar de echte machtsverhoudingen bleken hardnekkig. „Toen het reizen weer openging, vielen mensen toch terug in de oude groef van Booking. En met een marketingbudget van 6 miljard euro per jaar is dat lastig concurreren.”

Time to Momo groeide door dankzij uitbreidingen, zoals stadsgidsen en een uitgeverij. Meijssen is nog betrokken in een toezichthoudende rol. „In deze fase past de expertise van mijn compagnon beter”, legt hij uit. „Zo ontstond er ruimte voor een nieuw initiatief.’’

Een beurs die teruggaat naar de basis

Met Tonify richt Meijssen zich op bedrijven die winstgevend zijn, willen groeien en hun aandeelhouders niet elke week zien wisselen. „De verhandelbare aandelen zijn hier in 1602 uitgevonden. Briljant. Maar inmiddels is de beurs verworden tot een soort gokspelletje. We willen die spelregels weer veranderen.’’

Tonify richt zich in eerste instantie op mkb-bedrijven en familiebedrijven die in generaties denken. „In hun dna zit al dat ze voor de lange termijn bouwen. Die kortetermijnwaan past daar niet bij.’’ Voor ondernemers die geen private-equity-partij willen binnenhalen, maar wel een stapsgewijze exit zoeken richting hun achterban, ziet hij bovendien een natuurlijk alternatief.

Het plan • Snelle handel wordt duurder, zodat kortetermijnsprongen minder lonen.

• Loyale aandeelhouders krijgen meer invloed en een oplopend dividend.

• Aandeelhoudersregisters worden volledig gedigitaliseerd.

• In 2028 wil Tonify een volwaardige beurs zijn, mét koersvorming en vergunning.

Dat vergunningstraject loopt inmiddels. „We hebben al met de AFM gesproken om te bepalen wat wel kan zonder vergunning en wanneer je die wél nodig hebt’’, zegt Meijssen. Het is een proces dat tijd vraagt, maar volgens hem juist voorkomt dat Tonify te snel, te groot of te onduidelijk wordt.

„Een beurs is eigenlijk heel simpel: iemand zoekt geld en iemand anders heeft het. We willen terug naar die simpelheid, zonder al die turbo’s en algoritmes waar niemand iets van snapt”, zegt Meijssen.

Oprichters van Tonify Martin Schuurman en Niels Meijssen. Foto: Tonify

Eerste ondernemers melden zich al voor Tonify

De LinkedIn-post waarin Meijssen Tonify aankondigde, leverde meteen reacties op. „Ik kreeg een berichtje van de oprichter van Crisp. Ik heb hem onderweg hierheen nog geantwoord: laten we even bellen.’’

De komende maanden staan in het teken van gesprekken: luisteren, testen, bijschaven. „We zijn echt aan het begin van onze reis. Stap voor stap bouwen we toe naar die nieuwe beurs.’’

Verschil met sharefunding?

Regelmatig wordt Tonify vergeleken met sharefunding. Terecht, zegt Meijssen, maar het is niet hetzelfde. „Wij worden geen crowdfundingplatform. Daarvoor werken we juist samen met CrowdaboutNOW, waar we een minderheidsbelang in hebben.’’

Het grote verschil: sharefunding stopt meestal zodra investeerders hebben ingelegd. Tonify wil daarna een volwaardige handelsplek bieden waar loyaliteit beloond wordt en uitstappen altijd kan.

Hoofdprijs: tien noteringen in vijf jaar

Hoe ziet Tonify er in 2029 uit? Meijssen heeft dat plaatje al in zijn hoofd: „Dan hebben we de vergunning en zijn we een volwaardige beurs met minimaal tien noteringen van toonaangevende bedrijven. En laten we zien dat de beurs ook op een andere manier kan werken.’’

Wat hem elke dag drijft? „Dat de financiële wereld gebaseerd is op spelregels die je kunt aanpassen. Bij voetbal past de FIFA de regels soms aan. Op de beurs doen we dat nooit. Hoe mooi zou het zijn als we dat juist in Nederland weer kunnen doen?’’

