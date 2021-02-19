De familie achter Dille & Kamille nam per 1 februari het failliete retailmerk Hutspot over. Niet alleen de activa zijn nu van Dille & Kamille, ook de medeoprichter van Hutspot Nick van Aalst blijft betrokken. Volgens directeur Hans Geels wordt er geïnvesteerd in online, gaat het aantal winkels terug naar twee maar is het de bedoeling dat weer snel uit te breiden.

Lees verder onder de advertentie

,,Wij kregen al langer aanvragen van leveranciers die onder hun eigen merk bij ons willen liggen, maar dat doen we niet”, stelt Hans Geels. ,,Dille & Kamille is een single brand propositie naar de markt. We waren al langer bezig met hoe we andere merken toch een plek kunnen geven. In eerste instantie dachten we over online, maar toen lazen we dat Hutspot failliet was gegaan. Daarin zagen wij een combi, Hutspot is toch een redelijk sterk merk. Dat zou prima onze multi brand propositie kunnen zijn naar de markt voor al die merken die mensen ook willen helpen om bewust en duurzaam te leven. Om het mensen zo gemakkelijk mogelijk te maken, zien we dit als een goede aanvulling.”



Lees ook: Dille & Kamille neemt failliete conceptstore Hutspot over

Hutspot: van acht eerst terug naar twee winkels

De allereerste winkel van Hutspot aan de Van Woustraat in Amsterdam blijft bestaan maar van de in totaal acht winkels blijven er twee open. ,,Het is wel de bedoeling om meer winkels te openen”, zegt Geels. ,,We zien naar de toekomst weer opbouwen naar vijf winkels echt wel gebeuren. Dat er nu zes winkels dicht moeten heeft niet met Hutspot te maken, maar met dat die winkels al weer doorverhuurd zijn. Wij willen het weer opbouwen naar zo’n vijf of zes winkels. Daarnaast willen we online flink gaan groeien. De vraag naar duurzame producten groeit, we doen het ieder jaar weer stukken beter.”

Lees verder onder de advertentie

In de winkels van Hutspot zal het aanbod veranderen. ,,Dat mag iets meer gemixt worden dan het was”, zegt Geels. ,,Het is ons iets te ver naar de mode doorgegaan. Dat zal in het nieuwe Hutspot minder zijn." Dille & Kamille is al actief in België, dat is met Hutspot ook de bedoeling. Nog verder naar de toekomst ziet Geel ook Duitsland als potentiële markt zitten. Eerst met Dille & Kamille en later ook met Hutspot. Het bedrijf ziet kansen. ,,Maar eerst gaan we online investeren, door met een betere website voor Hutspot te komen. Verder moeten we dat met vallen en opstaan leren om online uit te breiden. Hopelijk trekken we dan nog meer andere merken aan.”



Lees ook: Corona: 40 procent ondernemers wil bedrijf snel verkopen

Het ideale Hutspot

Medeoprichter Nick van Aalst blijft als mededirecteur van Hutspot aan. ,,Daar zijn we heel blij mee”, vertelt Geels. ,,Met hem behouden we een deel van het DNA van Hutspot. We moeten langzaam groeien naar het ideale Hutspot, maar dat moet je wel doen met inachtneming van wat er al is opgebouwd. Er komen straks twee directeuren, bestuurders eigenlijk, en hij is daar één van. Ik kan nog niets zeggen over wie de andere directeur wordt, want dat is nog niet rond. Hutspot blijft bestaan en het wordt alleen maar beter. Daarmee trekken we een iets jongere doelgroep en iets meer mannen.”



Lees verder onder de advertentie

Nu zoveel winkels omvallen en er flinke problemen zijn door de coronacrisis, lijkt dit een bijzondere stap van Dille & Kamille. ,,Maar dat vinden wij niet. We hebben vorig jaar een heel goed jaar gehad als Dille & Kamille, ondanks alle coronaperikelen. We zijn wederom gegroeid en hebben een goede winst kunnen realiseren. Ook in de huidige lockdown lukt het ons om met relatief weinig omzetverlies deze periode door te komen, gelukkig. Naar de toekomst zien we het helemaal niet als gok, want wij zijn ervan overtuigd dat iedereen zich zo onderhand wel realiseert dat we bewuster en duurzamer moeten gaan consumeren.”



We hebben vorig jaar een heel goed jaar gehad als Dille & Kamille, ondanks alle coronaperikelen. We zijn wederom gegroeid en hebben een goede winst kunnen realiseren Hans Geels, directeur Dille & Kamille

Overname: 3500 reacties op LinkedIn

Geels is overdonderd door de reacties op de bekendmaking. ,,Op LinkedIn heb ik dit gedeeld en het is onwaarschijnlijk hoe er op gereageerd is. Bijna 3500 mensen hebben het bericht geliket en 135 mensen gaven commentaar! Dat heb ik nog niet eerder meegemaakt met een van mijn posts. Mensen reageren er heel positief op. Er zit synergie in en aan ons nu om dit waar te maken."