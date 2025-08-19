Een webshop voor het Nederlandse schoenenmerk Van Lier is weer in de lucht, krap een week na het faillissement van een deel van het bedrijf. Het gaat om de site Vanlier1815.com, die expliciet verwijst naar de geschiedenis van het in 1815 opgerichte familiebedrijf dat bekend werd met nette leren herenschoenen.

Week na faillissement is Van Lier weer online met webshop

De webshop die nu online staat, is dit jaar aangemaakt. De site heeft een beperkt aanbod van alleen herensneakers en loafers van suède. Ook verwijst de webshop uitgebreid naar de historie van het bedrijf, dat in 1815 werd opgericht in het Brabantse Loon op Zand.

Moederbedrijf Van Lier niet failliet

De eerder bekende webshops van het schoenenmerk, Vanlier.nl en Vanlieroutlet.com, zijn net als vorige week onbereikbaar. Toen enkele dochterondernemingen van Van Lier afgelopen woensdag failliet werden verklaard, gingen de sites op zwart.

Het is vooralsnog onduidelijk welke activiteiten doorgaan en welke niet. Moederbedrijf VANLIER B.V. viel niet onder het faillissement en de curator van de failliete onderdelen zegt op dit moment geen inhoudelijk commentaar te kunnen geven.