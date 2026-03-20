Comeback thuiswerken? ONL vindt het onbegrijpelijk dat kabinet niet ingrijpt om hoge energieprijs

ONL voor Ondernemers vindt het onacceptabel dat de overheid nog niet ingrijpt om energie en brandstof betaalbaar te houden voor bedrijven. Volgens de ondernemersorganisatie schuift het kabinet-Jetten mogelijke steunmaatregelen ten onrechte maanden voor zich uit.

Lees verder onder de advertentie

„Het kabinet wacht de situatie nog even af, maar ondernemers kunnen niet meer wachten. Zij staan te springen om betaalbare energie en brandstof”, zegt ONL-voorman Erik Ziengs in reactie op een eerder deze week verschenen kabinetsbrief.

Het kabinet stelde maandag onder meer een energietoeslag te overwegen om de hogere energierekening als gevolg van de oorlog in Iran te drukken. Dat is een van de maatregelen die het kabinet gaat onderzoeken.

Het zou de regering sieren als zij deze extra gelden aanwendt voor prijsdrukkende maatregelen Erik Ziengs ONL

Hoge energieprijs: tijdelijk lagere energiebelasting?

Er wordt ook gekeken naar een energieprijsplafond, tijdelijk lagere energiebelasting en brandstofaccijnzen, hogere huurtoeslag en een verhoging van het minimumloon. Voorlopig grijpt de regering echter nog niet in.

Lees verder onder de advertentie

ONL vindt al langer dat de overheid wat moet doen aan de hoge belasting voor brandstof in Nederland. „Ondernemers worden over de grens gejaagd door deze afwachtende overheid”, aldus Ziengs. Hij stelt verder dat de overheid via de belasting ook profiteert van hogere prijzen aan de pomp. „Het zou de regering sieren als zij deze extra gelden aanwendt voor prijsdrukkende maatregelen.”

IEA: wanneer mogelijk, werk thuis

De oorlog in het Midden-Oosten veroorzaakt een grote energiecrisis, waarschuwt het Internationaal Energieagentschap (IEA) vrijdag.

Lees verder onder de advertentie

Zolang de oorlog aanhoudt, is het volgens de organisatie aan overheden en ook burgers in de rest van de wereld om de impact van de forse olie- en gasprijsstijgingen zoveel mogelijk te beperken. Het IEA raadt mensen bijvoorbeeld aan waar mogelijk vanuit huis te werken om brandstofkosten te drukken.

Ook EU wacht af met maatregelen

De Europese Commissie kondigde donderdag na lang beraad tussen de lidstaten op de EU-top wel maatregelen aan voor schone energie, maar gaat niet direct iets doen om de energiekosten te drukken. De Commissie wil 30 miljard euro uit de CO2-emissiehandel reserveren om de overgang naar groene energie te stimuleren. Maar voorzitter Ursula von der Leyen wees na de EU-top ook naar de EU-landen zelf, die veel zouden kunnen doen.

De hoge kosten van energie stemmen de EU al langer bezorgd, omdat die burgers in het nauw brengen en bedrijven uit de markt prijzen. Nu de oorlog met Iran de prijzen nog opjaagt ‘moeten we maatregelen nemen’, zei Von der Leyen.

Lees verder onder de advertentie