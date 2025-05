Voor een nieuwe bakkerij had Kadir Ahmed, eigenaar van snackmerk Kadir’s, 1 miljoen euro nodig. Dat bedrag zou hij wel eventjes gaan ophalen. Wat volgde was een twee jaar durend proces vol uitdagingen, wijze lessen en doorzettingsvermogen. „Het ophalen van funding is topsport.”

Kadir Ahmed in de bakkerij. Foto: René Manders/DCI Media

Waarom kan ik als moslim geen halal worstenbroodjes vinden? Dat was de vraag waarmee de Brabantse Kadir Ahmed in 2019 zijn bedrijf begon.‘Als ik het niet kan vinden, dan maak ik het wel zelf’.

Onder de merknaam Kadir’s Happy Halal biedt Kadir hartige snacks aan in supermarkten, zoals worstenbroodjes en bapao. In de beginjaren produceerde hij zijn producten via externe partijen. „We hanteerden het Unilever- en Nestlé-principe: producenten maken onze producten onder licentie.” Hierdoor kon de ondernemer snel groeien.

Uitdagingen na de coronacrisis

Maar na de coronacrisis veranderde er veel. Beschikbaarheid van grondstoffen werd een uitdaging en de kosten stegen aanzienlijk. Kadir realiseerde zich dat het tijd was om het heft in eigen handen te nemen. „Wat gebeurt er als we zelf gaan produceren? Die vraag stelde ik mezelf, en uiteindelijk bleek het de beste keuze ooit te zijn.”

Hoewel Kadir enige ervaring had met grote bakkerijen uit zijn verleden, wist hij ook dat het een uitdaging zou worden. „Productie vereist veel discipline, en als er iets is wat ik niet had, was dat discipline. Ik ben iemand die heel creatief is en overal tegelijk mee bezig is. Maar ik leer iedere dag.’’

De ‘1 miljoen seconden’-catchphrase was qua PR een schot in de roos. Ik werd letterlijk op straat herkend door mensen Kadir Ahmed

De zoektocht naar investeerder en 1 miljoen euro

Met het besluit om een eigen bakkerij te starten, stelde Kadir vast dat er een investering van 1 miljoen euro nodig was. Om het zich vooral niet te makkelijk te maken stelde hij zijn doel op evenveel seconden. De Brabander verkondigde zijn ambitie via het sharefundingplatform Eyevestor en maakte indruk met zijn overtuigende verhaal. „De ‘1 miljoen seconden’-catchphrase was qua PR een schot in de roos. Ik werd letterlijk op straat herkend door mensen. Het zorgde voor een enorme hoeveelheid aandacht.”

Maar de reis naar die 1 miljoen euro was allesbehalve eenvoudig. Kadir stuitte op obstakels, waaronder de timing: „We lanceerden onze fundingcampagne in juli, midden in de zomervakantie. Dat bleek ongelukkig, omdat iedereen op vakantie was.” Timing is volgens Kadir dan ook een belangrijke factor. „Als je je huis wilt verkopen in december, lukt dat ook niet. Hetzelfde geldt voor funding.’’

Islamic Finance en de keuze voor sharefunding

Daarnaast speelde bij Kadir een specifieke uitdaging: vanuit het Islamic Finance-principe is rente verboden. Traditionele leningen en crowdfunding waarbij rente verbonden is, waren dus geen optie. „Via crowdfunding kom je vaak bij rente-uitgedreven constructies, maar wij kozen voor sharefunding. Dit is gebaseerd op equity finance: mensen investeren in je bedrijf en krijgen in ruil daarvoor aandelen.”

Dit model brengt voordelen met zich mee, maar Kadir waarschuwt ondernemers ook voor de keerzijde. „Free money bestaat niet. Veel mensen melden zich aan om je te helpen, maar niet iedereen heeft zuivere intenties. Met crowdfunding word je door zoveel partijen benaderd, dat het belangrijk is om snel te filteren wie serieus is en wie niet. Een deal is pas een deal wanneer de transactie is gedaan.”

Een investeerder is niet hetzelfde als een ondernemer, en je hebt vertrouwen nodig om te kunnen ondernemen Kadir Ahmed

Lessen en valkuilen

Tijdens de fundingronde heeft Kadir waardevolle lessen geleerd, die hij heeft gebundeld in een longread die binnenkort verschijnt op LinkedIn. Een van die lessen gaat over de mensen die op je pad komen.

„We hebben vermogende mensen gesproken, maar de vraag is altijd: wat voor aandeelhouder wil je aantrekken? Een investeerder is niet hetzelfde als een ondernemer, en je hebt vertrouwen nodig om te kunnen ondernemen. Sommige investeerders willen op je stoel gaan zitten. Dan zeg ik: als je denkt dat je het beter kunt, moet je zelf ondernemen.”

Kadir Ahmed toont met trots zijn halal worstenbroodjes. Foto: Kadir’s

Een tweede belangrijke les is het managen van verwachtingen en het vinden van de juiste balans. „Je wilt mensen betrekken bij je onderneming, maar tegelijkertijd moeten ze een stapje terug doen en ruimte geven. Het is een relatie, bijna zoals een huwelijk. Goede investeerders begrijpen dit.”

Daarnaast speelt timing een cruciale rol. Kadir: „Je moet niet wachten tot het perfect is, maar je moet ook geen overhaaste beslissingen nemen. Timing maakt vaak het verschil tussen lukken en mislukken.”

Van zaaien naar oogsten

Hoewel het proces langer duurde dan verwacht - 1 miljoen seconden bleek veel te kort - besloot Kadir risico’s te nemen en concrete stappen te zetten. Zo tekende hij een huurcontract voor een bakkerij zonder dat de funding volledig rond was. „We maakten vlogs om mensen te enthousiasmeren en te laten zien dat we serieus waren. Toen de bakkerij af was, begon het echt te lopen. Mensen zagen dat het geen simpel verhaal was, maar dat we het echt gingen doen.’’

Die concrete stappen brachten de laatste investeerders over de streep. „We creëerden FOMO (Fear of Missing Out, red.) door duidelijk te maken dat we de funding zouden sluiten. Mensen die eerder twijfelden, gingen uiteindelijk alsnog mee.’’

Funding ophalen is topsport. Het is heel bewerkelijk; je bouwt elke dag aan je merk Kadir Ahmed

De toekomst van Kadir’s

Met een operationele bakkerij, producten die uitrollen en plannen om internationaal uit te breiden, ziet de toekomst er veelbelovend uit voor Kadir’s. „Volgend jaar gaan we naar het VK. We zijn bezig met de grootste beurs van Engeland. Deze week staan we in Duitsland op een bakkersbeurs. Het wereldpodium, daar willen we naartoe.”

Kadir is trots op de stappen die hij heeft gezet, maar blikt ook nuchter terug. „Funding ophalen is topsport. Het is heel bewerkelijk; je bouwt elke dag aan je merk. Wanneer ik het opnieuw zou doen, zou ik sommige zaken anders aanpakken, zoals het minimumbedrag voor investeringen verhogen. Maar uiteindelijk hebben we enorm veel geleerd en zijn we nu klaar voor de volgende fase.’’

Met zijn ambitie om Kadir’s tot een wereldmerk te maken, blijft Kadir vastberaden. En zijn advies voor andere ondernemers? „Blijf bij jezelf, wees niet te opportunistisch, en weet wat je in huis haalt met investeerders. Funding is uitdagend, maar geloof in je visie en ga ervoor. Succes dat je deelt, smaakt altijd twee keer zo lekker.”