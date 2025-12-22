Delftse kweekvleesbelofte Meatable failliet: miljoenen verdampt, markt te ver weg

Het Delftse kweekvleesbedrijf Meatable is failliet. De onderneming, die jarenlang werkte aan kweekvlees zonder dierenleed, had grote ambities. Tientallen miljoenen aan investeringen en technologische doorbraken bleken uiteindelijk onvoldoende om de eindstreep te halen. „De technologie werkte, maar de timing niet.”

Lees verder onder de advertentie

Meatable, opgericht in 2018 en jarenlang gezien als een van de Nederlandse kroonjuwelen in gecultiveerd vlees, is omgevallen nadat nieuw geld uitbleef. Dat bevestigt grootaandeelhouder Agronomics, de Britse investeerder die miljoenen in het bedrijf stak.



Volgens Agronomics kreeg Meatable dit jaar te maken met een opeenstapeling van risico’s en onzekerheden. Bestaande aandeelhouders en nieuwe investeerders stapten niet meer in. „Hoewel dit resultaat teleurstellend is, geloven we dat de beslissing op een verantwoorde manier is genomen en in het beste belang van alle belanghebbenden”, zegt Agronomics-topman Jim Mellon.

Hoewel dit resultaat teleurstellend is, geloven we dat de beslissing op een verantwoorde manier is genomen

Verkoop kweekvlees verboden in EU

Meatable werkte aan een methode om vlees te laten groeien uit dierlijke cellen, zonder slacht. De belofte was groot: minder dierenleed, een lagere milieu-impact en vleesproductie die veel sneller zou gaan dan in de traditionele veehouderij. In 2023 meldde het bedrijf nog dat het varkensvlees dertig keer sneller kon produceren dan een echt varken.



De praktijk bleek weerbarstiger. Kweekvlees mag in de Europese Unie nog altijd niet worden verkocht. Dat maakte een snelle omzet onmogelijk, terwijl de kosten hoog bleven. Meatable zette daarom in op landen waar de regelgeving soepeler is, zoals Singapore en de Verenigde Staten. Tot daadwerkelijke verkoop kwam het daar niet.



Lees ook: Meatable kweekt varkensvlees nu 30 keer sneller dan echt varken

Faillissement Meatable onvermijdelijk

Het contrast met de ambities van een paar jaar geleden is groot. In 2021 haalde Meatable nog 47 miljoen dollar op, onder meer bij DSM, en groeide het team naar ruim veertig medewerkers van vijftien nationaliteiten. De lat lag hoog. „In 2025 moeten onze producten op grote schaal beschikbaar zijn in winkels”, zei medeoprichter Daan Luining destijds tegen De Ondernemer.



Jim Mellon noemt het faillissement pijnlijk, maar onvermijdelijk. „Dit is geen weerspiegeling van het talent of de inzet van het team”, zegt hij. „De technologie werkte, maar de timing en het kapitaal niet.”

Lees verder onder de advertentie

De technologie werkte, maar de timing en het kapitaal niet

Bij Meatable was maandag geen woordvoerder bereikbaar voor commentaar. Wat er met de technologie en patenten gebeurt, is nog onduidelijk.



Lees ook: Jonge ondernemers achter Meatable willen wereld veroveren met kweekvlees