Failliet Bax Music maakt doorstart, schuldeisers willen tientallen miljoenen Een dicht pand van Bax Music Foto: ANP

Geschreven door: Redactie De Ondernemer Leestijd 2 minuten

Jochanan Bax en Stijn Bakkeren betaalden 15 miljoen euro om Bax Music voort te zetten. De totale schuld is echter veel groter: schuldeisers zijn in totaal voor minimaal 32 miljoen euro gedupeerd. Klanten lijken voor 4 miljoen de boot in te gaan.